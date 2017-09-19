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O ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma karargâh bulundu!

Malta'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma karargâh bulundu. 28 kilometrelik tünelde askeri yataklar, dolaşmış kablolar ve toz kaplı çevirmeli telefon bulunuyor.

Hürriyet Haber
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2009 yılında bir sivil toplum grubu olan Malta Miras Vakfı, milyonlarca dolar harcayarak bölgenin restorasyonuna başlamıştı. Malta, 28 km’lik tünelleri restore ederek halka büyük bir bölüm açmayı planlıyor.

O ülkede İkinci Dünya Savaşından kalma karargâh bulundu

Euronews’in haberine göre, Pitoresk liman kentinin altında saklı olan denize sıfır kayalıklarla çevrili yerleşke, İngilizler tarafından yapılmış ve büyük deniz operasyonları için iskele olarak hizmet vermekteydi. İngiliz ordusu 1979 yılında geri çekilmiş ve yerleşke yaklaşık 40 yıldır terk edilmiş halde duruyordu.

O ülkede İkinci Dünya Savaşından kalma karargâh bulundu

Alman ve İtalyan güçleri Malta’yı 1940-1942 yılları arasında yoğun bir şekilde Akdeniz’in kontrolünü ele geçirmek için bombaladı ancak İngilizleri yönetmek için zorlayamadı.

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Soğuk Savaş sırasında, tüneller Sovyet denizaltlarını izlemek için kullanıldı. Yıllar geçtikçe su ve nem, pas ve küfün yayılmasına neden oldu.

O ülkede İkinci Dünya Savaşından kalma karargâh bulundu

Bazı odalar tahrip olmuş ancak bir zamanlar komplekse yerleşen askeri cihaz izleri hâlâ devam ediyor. Odalarda askeri yataklar, dolaşmış kablolar ve toz kaplı çevirmeli telefon bulunuyor.

O ülkede İkinci Dünya Savaşından kalma karargâh bulundu


Kaynak: Hürriyet Haber

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O ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma karargâh bulundu!
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