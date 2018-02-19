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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat O ülkede bu da oldu! Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...
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Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

O ülkede bu da oldu! Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...

Küba istisnasız dünyanın en ilginç ülkelerinden biri. Ülkeyle ilgili birçok sıra dışı bilgi var ve bunların birçoğu yalnızca Küba'ya özgü olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan belki de en farklısı ülkenin saatlik sevişmek için kiralanan otel sistemi ‘posada’lar.

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Posada, temel olarak sevişmek dışında başka bir amaca hizmet etmiyor ve bildiğiniz otel ve hostel kavramından bir hayli farklı. Ülkede köşe bucak fark etmeksizin sokakta sevişmek yaygın olduğu için, yetkililerin buna bir çözüm arayışı getirmek istemesiyle posadalar yeniden gün yüzüne çıktı. Yeniden çünkü bu sistem geçmiş yıllarda Küba'da kullanılıyordu ta ki yaklaşık 20 yıl önce kaldırılana dek… Tekrardan açılması planlanan posadalar Kübalılar için büyük öneme sahip, öneme sahip olmasının en temel sebeplerinden biri ise ekonomik olması.

O ülkede bu da oldu Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...

İşte detaylar…

Aşk odası olarak bilinen posada, sevişmek isteyen çiftlerin saatlik olarak kiralayabildiği otel odası sistemine verilen isim. Bu ilginç sistem ülkede oldukça tercih ediliyor çünkü çiftler sokaklar da dahil olmak üzere, buldukları her yerde sevişiyor.

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Biz devrimi çok beğendik...
Biz 'devrim'i çok beğendik...


Küba'nın başkenti Havanalı yöneticilerin, posadaları hayata geçirmek istemesinin altında da bu sebep yatıyor, çiftler ulu orta her yerde sevişmesin yeter ki... 

O ülkede bu da oldu Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...

İşletmecisi devlet olan posadalar 90'lı yıllarda ekonomik krizde kapatılmış ve oteller kasırga barınağı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Posadalar kapanınca oda kiralama boşluğunu günümüze kadar özel ev sahipleri doldurdu ancak özel ev işletmecileri yüksek fiyat talebinde bulunduğu için Kübalılar çözümü sokaklarda aradı.

O ülkede bu da oldu Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...

Açık yerlerde sevişmenin önüne geçilmek istendiği yeni posadaların ücreti özel işletmelerin sunduğu fiyata göre daha uygun olacak. Özel ev tipi işletmeler klima, buzdolabı ve yataktan oluşan bir odayı üç saatlik kiralama karşılığında 5 dolar alıyor.Fakat dolar karşısında parası değersiz olan Küba için bu ücret Kübalıların maaşının altıda birine denk geliyor.

O ülkede bu da oldu Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...
O ülkede bu da oldu Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...

Ortalama aylık maaşlar 29.6 dolar olduğu için Küba'da geçim de oldukça zor. Havanalı yetkililer, yeni kurulacak beş posadanın şehirdeki sınırlı konut sorunuyla başa çıkmada da etkili olabileceğini düşünüyor.

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Bağımsızlık Gününde Küba izlenimleri
Bağımsızlık Günü'nde Küba izlenimleri

Ciddi konut sıkıntısı olan şehirde birçok aile aynı konutta yaşayabiliyor hatta boşanan çiftler dahi bir arada yaşamak zorunda kalabiliyor. Şehrin park, plaj ve sokaklarında sevişmenin yaygın olmasından ötürü, aşk odaları posadalar bu duruma çözüm olacağa benziyor.

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