O ülkede bu da oldu! Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...
Küba istisnasız dünyanın en ilginç ülkelerinden biri. Ülkeyle ilgili birçok sıra dışı bilgi var ve bunların birçoğu yalnızca Küba'ya özgü olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan belki de en farklısı ülkenin saatlik sevişmek için kiralanan otel sistemi ‘posada’lar.
Posada, temel olarak sevişmek dışında başka bir amaca hizmet etmiyor ve bildiğiniz otel ve hostel kavramından bir hayli farklı. Ülkede köşe bucak fark etmeksizin sokakta sevişmek yaygın olduğu için, yetkililerin buna bir çözüm arayışı getirmek istemesiyle posadalar yeniden gün yüzüne çıktı. Yeniden çünkü bu sistem geçmiş yıllarda Küba'da kullanılıyordu ta ki yaklaşık 20 yıl önce kaldırılana dek… Tekrardan açılması planlanan posadalar Kübalılar için büyük öneme sahip, öneme sahip olmasının en temel sebeplerinden biri ise ekonomik olması.
İşte detaylar…
Aşk odası olarak bilinen posada, sevişmek isteyen çiftlerin saatlik olarak kiralayabildiği otel odası sistemine verilen isim. Bu ilginç sistem ülkede oldukça tercih ediliyor çünkü çiftler sokaklar da dahil olmak üzere, buldukları her yerde sevişiyor.
Küba'nın başkenti Havanalı yöneticilerin, posadaları hayata geçirmek istemesinin altında da bu sebep yatıyor, çiftler ulu orta her yerde sevişmesin yeter ki...
İşletmecisi devlet olan posadalar 90'lı yıllarda ekonomik krizde kapatılmış ve oteller kasırga barınağı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Posadalar kapanınca oda kiralama boşluğunu günümüze kadar özel ev sahipleri doldurdu ancak özel ev işletmecileri yüksek fiyat talebinde bulunduğu için Kübalılar çözümü sokaklarda aradı.
Açık yerlerde sevişmenin önüne geçilmek istendiği yeni posadaların ücreti özel işletmelerin sunduğu fiyata göre daha uygun olacak. Özel ev tipi işletmeler klima, buzdolabı ve yataktan oluşan bir odayı üç saatlik kiralama karşılığında 5 dolar alıyor.Fakat dolar karşısında parası değersiz olan Küba için bu ücret Kübalıların maaşının altıda birine denk geliyor.
Ortalama aylık maaşlar 29.6 dolar olduğu için Küba'da geçim de oldukça zor. Havanalı yetkililer, yeni kurulacak beş posadanın şehirdeki sınırlı konut sorunuyla başa çıkmada da etkili olabileceğini düşünüyor.
Ciddi konut sıkıntısı olan şehirde birçok aile aynı konutta yaşayabiliyor hatta boşanan çiftler dahi bir arada yaşamak zorunda kalabiliyor. Şehrin park, plaj ve sokaklarında sevişmenin yaygın olmasından ötürü, aşk odaları posadalar bu duruma çözüm olacağa benziyor.
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