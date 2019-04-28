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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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O kocaman gemiye binelim mi anne?
Seyahat
Nalan Miri Sözer
28.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

O kocaman gemiye binelim mi anne?

Eminim gemi gören her çocuk, kendi gözünden ‘suda yüzen o devasa kocaman oyuncağa’ binmek ister...

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Yunanistan ve İtalya kıyılarını gezmek; hele ki gemiyle süzüle süzüle keşfetmek şahane bir fikirdi. Ancak iki çocuklu bir anne olarak benim için birçok bilinmezi de barındırıyordu. Hemen şunu söyleyeyim; Deha ve Yekta ile yaptığım en konforlu yolculuktu. Üstelik onların seyahat ücretlerinin yüzde 50 indirimli olması ve peşlerinde koşmak zorunda kalmamak ekstra bonus gibiydi.

Yunanistan’ın Pire, İtalya’nın Bari limanları başta olmak üzere birçok limanda duracak olan kruvaziyer seyahatine çıktığımızda, Deha ve Yekta 6 yaşındaydılar. Gemide olduğumuz saatleri, 09.00-21.00 arası açık olan kreşte geçirerek her gün eğitici ve öğretici oyunlar oynadılar. Ben de bu sayede hem gezdim hem de bir haftada üç kitap bitirdim. Geri kalan zamanlarda birlikte güvertede güneşlenip havuza girdik, sinema salonunda film seyrettik ya da gemiden inerek liman şehirlerinde çevreyi gezdik. Öğle uykusuna yatan ya da akşam erken uyuyan çocuklar içinse gece ikiye kadar ekstra ücret karşılığında bakıcı bulunuyor.

O kocaman gemiye binelim mi anne

Güvenlik kaygısı yok

‘Eyvah çocuğum denize düşer mi’ ya da Gemi Titanik gibi batar mı’ diye düşünmek yerine aileler ve çocuklar için özenle hazırlanmış güvenlik şartlarında seyahat etmenin keyfini çıkarmanızı öneririm. Örneğin zeminler kaydırmaz malzeme ile kaplanmış. Merdiven tırabzanlarının aralıkları çocuklar düşünülerek ayarlanmış. Tiyatrodaki camların tasarımı, balkon demirlerinin ölçüleri, havuzların derinliği de aynı güvenlik detayları düşünülerek oluşturulmuş.

O nedenle içiniz rahat olsun; çocuğunuz evinizdeki ya da bir oteldeki kadar  zamanını özgürce ve güvende geçirebilir. Ayrıca 24 saat hizmet veren tam donanımlı sağlık odası, acil müdahale odası hizmetleri bulunuyor. Ateşlenmesi ya da zehirlenmesi gibi durumlarda her türlü ilaç var ve her türlü kan, idrar testi yapılabiliyor. Faturaları sakladığınız takdirde sigortanızdan da geri alabiliyorsunuz.

Geminin her katında çamaşırhane bulunuyor. Kirlenen elbiselerinizi bir güzel yıkayıp kurutup sonra da ütüleyebiliyorsunuz. İsterseniz ücret karşılığında kuru temizleme hizmeti de alabiliyorsunuz.

Çocuklu gemi seyahatinin diğer avantajlarına gelince... Bir defa otelinizin gittiğiniz her yere sizinle birlikte gelmesi, sürekli valiz toplama derdinden kurtarıyor. Gündüz Venedik’i yürüyerek dolaştıktan sonra bütün bir öğleden sonra havuz keyfi yaparken çocukların da odada mışıl mışıl uyuyor olması, konforlu seyahat hissi yaşatıyor.

Küçük bir şehir gibi

Gece boyunca yakamozda, Ege Denizi’nin tatlı esen melteminde, sonsuzlukta seyahat edip dalga sesleriyle uyumak paha biçilmez bir deneyim. Her sabah başka bir limanda uyanmak ise gerçekten rüya gibi. Bir kez kruvaziyer seyahatine çıktıktan sonra yine aynı tatil türünü seçme oranının yüzde 96 olması tesadüf olmasa gerek.

Kruvaziyer gemiler, yolcuların tüm konfor ve ihtiyacı düşünülerek adeta küçük bir şehir gibi tasarlanıyor. Restoranlar, çocuk dostu mönüler, alışveriş merkezi, tiyatro, sinema, eğlence kulüpleri, spor alanları, havuzlar, kumarhane... Hem okyanusta olduğunu bilmek, gece özel kıyafetle galaya katılmak, ertesi gün farklı bir limanda uyanmak hem de çocuğun yanındayken bunları yapabilmek insana kendini çok iyi hissettiriyor.

O kocaman gemiye binelim mi anne

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