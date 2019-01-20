Nur topu gibi cadılar festivalimiz oldu: Bocuk
Duyulmaya başlayalı sadece birkaç yıl olmasına karşın bu yıl festivale rekor katılım bekleniyor. ‘Yerli cadılar bayramı’ için maskelerinizi şimdiden hazırlayın.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü, ortaçağdan bu zamana süregelen bir geleneği sessiz sedasız yaşatıyordu. Ta ki birkaç yıl öncesine kadar. Bu yıl ise 26 Ocak tarihinde yapılacak ‘Bocuk Gecesi’ festivaline rekor katılım bekleniyor. Bocuk kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış korkutucu karanlık ve kötücül bir karakter. Bu korkutucu varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılıyor. Canavarın yemediği tek şey ise kabak... Bu nedenle ‘Bocuk’tan korunmak isteyenlerin yapması gereken tek bir şey var o da kabak pişirmek ve kabak tatlısı yemek.
İnanışa göre ‘Bocuk’ denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilmesi gerekiyor. Festival katılımcıları için tek lezzet bu da değil. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yerfıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniyor.
Ardından ise gençler, çarşaflara bürünüp ürkütücü makyajlar yaparak komşularını “Bocuk geliyor” diye korkutmak için köyü geziyor. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesi! Gece suya tahta atılıyor ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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