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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nur topu gibi cadılar festivalimiz oldu: Bocuk
Seyahat
Hürriyet Seyahat
20.01.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Nur topu gibi cadılar festivalimiz oldu: Bocuk

Duyulmaya başlayalı sadece birkaç yıl olmasına karşın bu yıl festivale rekor katılım bekleniyor. ‘Yerli cadılar bayramı’ için maskelerinizi şimdiden hazırlayın.

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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü, ortaçağdan bu zamana süregelen bir geleneği sessiz sedasız yaşatıyordu. Ta ki birkaç yıl öncesine kadar. Bu yıl ise 26 Ocak tarihinde yapılacak ‘Bocuk Gecesi’ festivaline rekor katılım bekleniyor. Bocuk kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış korkutucu karanlık ve kötücül bir karakter. Bu korkutucu varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılıyor. Canavarın yemediği tek şey ise kabak... Bu nedenle ‘Bocuk’tan korunmak isteyenlerin yapması gereken tek bir şey var o da kabak pişirmek ve kabak tatlısı yemek.

Nur topu gibi cadılar festivalimiz oldu: Bocuk

Nur topu gibi cadılar festivalimiz oldu: Bocuk



İnanışa göre ‘Bocuk’ denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilmesi gerekiyor. Festival katılımcıları için tek lezzet bu da değil. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yerfıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniyor.

Nur topu gibi cadılar festivalimiz oldu: Bocuk



Ardından ise gençler, çarşaflara bürünüp ürkütücü makyajlar yaparak komşularını “Bocuk geliyor” diye korkutmak için köyü geziyor. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesi! Gece suya tahta atılıyor ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

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