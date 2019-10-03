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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı
Seyahat
İHA
03.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 müze ve 2 ören yerini 1 milyon 953 bin 697'si ücretli, 460 bin 154'ü ise ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 413 bin 851 kişi ziyaret etti.

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TÜİK tarafından yayınlanan istatistiki verilere göre, Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 müze 2 ören olduğu belirtildi. Kentte bakanlığa 2 müzede toplamda 35 bin 927 eser, bir özel müzede ise 2 bin 111 eser olduğu kaydedildi. Denizli’de müzelere bağlı tek yapıdan oluşan 857 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 271 adet de sit alanı olduğu aktarıldı. Denizli’de 2018 yılında 2 müze ve 2 ören yerini 1 milyon 953 bin 697’si ücretli, 460 bin 154’ü ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 413 bin 851 kişi ziyaret etti. Kentte ayrıca 107 bin 632 adet müze kart satıldığı da ifade edildi. Nüfusu son verilere göre, nüfusu yaklaşık 1 milyon 30 bin olan Denizli nüfusu 2018 yılından nüfusunun iki katında fazla turist ağırladı.

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