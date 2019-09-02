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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi
Seyahat
İHA
02.09.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Demir ağlarla örülü Anadolu'da hizmete girdiği ilk günden bu yana taşımacılıkta önemli bir yere sahip olan Kurtalan Ekspresi, 74 yıldır seferlerini sürdürüyor. Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, nostaljik Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son buluyor.

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Kurtalan Ekspresi, Cumhuriyetin kuruluşundan 21 yıl sonra, Cumhuriyetin kurulduğu gün başladığı seferlerinde ilk istasyondan son istasyona kadar olan 1212 kilometrelik güzergah boyunca Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere 70'ten fazla durakta yolcularını selamlıyor.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son buluyor.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Demir yolu ulaşımında Türkiye'nin en eski hatlarından olan Kurtalan Ekspresi ile yolculuk 23 saatte tamamlanıyor.

Seferler bazen başlangıç bazen de dönüş hikayelerinin adresi olurken, yolculuk boyunca geçilen güzergahlar yolculara görsel bir şölen sunuyor.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Kimi zaman okula öğrenci kimi zaman asker ocağına Mehmetçik kimi zaman da gurbete işçi taşıyan Kurtalan Ekspresi'nin yolcu profili aradan geçen yıllarda değişse de o geleceğe umut taşımaya devam ediyor.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde treni kullanan vatandaşların sayısında son dönemlerde yoğun bir artış yaşandı.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir seyahat yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline gelen gar, genç, yaşlı ve çocukların akınına uğruyor. Memleketin güzelliklerini görerek seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi ile gezinin tadını çıkarıyor.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Kurtalan Yolcu Hizmetleri Şefi Tayfur Sever, vatandaşların tren yolculuğuna ilgilerinin son aylarda arttığını söyledi. Bunu istatistiklerde de gördüklerini kaydeden Sever, "Yolcular treni, rahatı, konforu ve ucuzluğu nedeni ile tercih ediyor. Buna memleketin güzelliklerini görme de eklenince Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı diyebiliriz. Vatandaşlar son aylarda bilet bulamıyor. Diyarbakır ve Batman’dan yer ayırmak zorunda kalıyor" dedi.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Güney Ekspresi yolculuğuna çıkan vatandaşlar da, tren yolculuğunun hem güvenli ve ekonomik hem de konforlu ve nostaljik olması sebebiyle tercih ettiklerini söyledi.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

İLK SEFERİNE 29 EKİM 1944'TE BAŞLADI


Kurtalan Gar Şefi Selahattin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Kurtalan Ekspresi'nin demir ağların örülmesinin ardından ilk seferini 29 Ekim 1944'te gerçekleştirdiğini belirtti.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Ekspresin yıllık 10 bin ile 15 bin arasında yolcu taşıdığını ifade eden Yıldırım, "Kurtalan Ekspresi'nin bölgemiz taşımacılığı açısından büyük önemi var. Kurtalan ilçemiz, Kurtalan Ekspresi ile anılmaktadır. Geçmişte Kurtalan Ekspresi'nin de işlendiği filmler çekilmiştir. Bölgemize katkısı devam etmektedir" diye konuştu.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Trende yataklı, örtülü kuşetli ve pulman tipi vagonların yanı sıra restoran da bulunduğunu aktaran Yıldırım, seferlerin pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

"DEMİRYOLLARI ÜLKELERİN CAN DAMARLARIDIR"


1972 yılında TCDD bünyesinde ilk olarak Kurtalan'da göreve başlayan ve 40 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra emekli olan 73 yaşındaki Mehmet Şimşek, göreve başladığı yıllarda yurt genelinde trenle ulaşımın karayoluna göre daha cazip olduğunu ifade etti.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

O zamanlardaki trenlerle günümüzdeki trenler arasında çok fark bulunduğuna işaret eden Şimşek, şimdiki trenlerde konfor, güven ve hizmetin daha iyi olduğunu aktardı.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Şimşek, Kurtalan'ın son durak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son duraktı Kurtalan, oradan öteye demiryolları çalışmıyordu. Karayolları da şimdiki gibi işlek değildi. Bitlis, Tatvan buraların da yolcusunu taşırdık. O dönemlerde yolcu çoktu ama tercih ettikleri için değil başka ulaşım imkanı olmadığından.

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi


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