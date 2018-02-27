Norveç’in devasa Misk öküzleri
Çoğu insan yaban hayatını izlediği belgesellerden az çok bilir. Belki de bu hayvanlardan en ilginci olan Misk öküzleri vahşi yaşam fotoğrafçısı tarafından fotoğraflandı. Misk öküzlerinin en önemli özelliği kalın kürkleri sayesinde en soğuk hava şartlarına bile kolayca dayanmaları. İşte Norveç'in devasa Misk öküzleri…
Vahşi yaşam fotoğrafçı kar fırtınasına direnen Misk öküzlerini böyle görüntüledi. Sürülen halinde gezen dev görünümlü misk öküzleri kalın kürkleri sayesinde soğuk iklimlere dayanıyor. Misk öküzleri asıl olarak Kuzey Amerika'nın Arktik bölgelerinde ve Grönland'da yaşar.
Boynuzlugiller familyasının Caprinae alt familyasının üyesi olarak misk öküzleri koyunlarla keçilere, öküzlere olduğundan daha yakındır ama kendine özgü bir cins içinde sınıflandırılır.
Erişkinler ortalama olarak 285 kg ağırlığındadır ve ağırlıkları 180 ile 410 kilogram arasında değişir. Yaşam süreleri 12 ile 20 yıl arasındadır. Kalın kürkleri ve büyük kafaları aslında büyük bir hayvan olmayan misk öküzüne büyükmüş havası verir.
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