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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatMasallar diyarı: Strasbourg
Seyahat Masallar diyarı: Strasbourg
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Seyahat
Zeynep Zor / Instagram: @zey_zor
04.01.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Masallar diyarı: Strasbourg

Strasbourg normal günlerinde bile harika bir şehir olmayı başarırken bunun üstüne birde Noel eklenince görsel bir şölen yaşatıyor ziyaretçilerine. Sokaklarındaki süslemeler, devasa çam ağaçları, pırıl pırıl ışıklar ve yeni yıl kermesleri ile sizi bir masalın içine çekiyor. İşte tüm güzellikleriyle Strasbourg…
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Strasbourg’a gitmenin bir kaç seçeneği var. Uçak yolculuğu ile İstanbul’dan Basel’e uçup araba kiralayabilirsiniz. Biz öncelikle Zürih’e inip, havaalanından araba kiralayarak Strasbourg’a geçmiştik. Yaklaşık 2 saat süren araba yolculuğundan sonra çok rahat bir şekilde otelimize vardık. 2 gece konaklama Strasbourg için ideal. Küçük bir şehir olduğu için keşfetmesi ve gezmesi kolay. Buralara kadar gelmişken mutlaka Colmar’ı da görmelisiniz. Strasbourg’dan araba ile 1 saat uzaklıkta olan bu şirin kasaba sanki film stüdyosu tadında bir yer. Ortaçağ dönemlerinden kalma üçgen çatılı, rengarenk evleri gördükçe eminim siz de benim gibi oraya yerleşmek isteyeceksiniz. 

Masallar diyarı: Strasbourg

Bu seyahatimizi Zürih’ten başlatmamızın sebebi Strasbourg ve Colmar’ın İsviçre sınırına çok yakın olmasıydı. Böylelikle İsviçre’de Zürih’i gezme şansımız oldu. 

Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr
Üzüm bağlarıyla çevrili bir masal diyarı: Riquewihr

Gelelim Strasbourg’da gezilecek yerlere!

Şehrin kalbinde yer alan Notre Dame Katedralini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şehirde gezerken karşınıza çıkacaktır. Bahsettiğim katedralin tam karşısında Kammerzell evine bir göz atın. Strasbourg’un en önemli yapılarından biri, gotik mimarinin en güzel örneği olan bu ev şu anda restoran olarak kullanılıyor ve yemekler bir harika!

Masallar diyarı: Strasbourg

Fransız sarayı Palais Rohan tarih severlerin ziyaret etmesi gereken önemli bir nokta. Şehirde her yer birbirine o kadar yakın ki, eminim gezerken çok rahat edeceksiniz. Bu bahsettiğim saray ise Katedralin hemen arkasında yer alıyor. Barok mimarisi ise görülmeye değer. 

Gelelim benim favorime!

Petit France. Strasbourg’un en turistik bölgesi diyebilirim. 16.yüzyıldan kalma ahşap, üçgen çatılı harika evler sıra sıra dizilmiş sizleri bekliyor. Nehir üzerinde konumlanmış Petit France bölgesi Ortaçağ’da balıkçılar ve değirmencilere ev sahipliği yapmış. Evlerin bulunduğu kanalda bot turu yaparak yapıları daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. O kadar özel ve eski yapılar olunca UNESCO, Petit France bölgesini korumaya almış. 

Avrupa’nın en renkli seyahat molası: Strasbourg ve Colmar
Avrupa’nın en renkli seyahat molası: Strasbourg ve Colmar

Strasbourg’da gezerken her sokağa girin. Her detayı keşfedin. Ben hiç bir zaman elime şehir haritası alıp gezmemişimdir. Bence en keyiflisi kafanızın estiği yere gitmek. Zaten küçücük şehirde isteseniz bile kaybolamazsınız. Alışveriş yapmak isterseniz eğer ana meydanda bir çok mağazaya rastlayacaksınız. Lüks markaların olduğu sokak başka bir caddede ama genel olarak bir çok marka ana meydanda mevcut. Alışveriş merkezi olarak ise Galeries Lafayette’ i tavsiye ederim. Her Paris’e gidişimizde uğradığım, harika bir alışveriş merkezi. Bir örneği de Strasbourg’da mevcut. Otel için ise mutlaka şehir merkezinde olanları araştırmanızı tavsiye ederim. Gün içinde o kadar çok yürüyorsunuz ki, odanızın yakın olması büyük avantaj sağlayacaktır. Şehir merkezindeki otel önerilerim; Boma Hotel, Hotel Cathedrale ve Hotel Mgallery. 

Masallar diyarı: Strasbourg

Strasbourg’a gelmişken bir kaç parça bir şey almadan dönmek olmaz. Özellikle siz de benim gibi her seyahat sonunda ailenize, arkadaşlarınıza hediye almayı seviyorsanız Strasbourg’da ki kurabiyeleri tavsiye ederim. Kendileri anneanne kurabiyesi olarak adlandırıyor. Tereyağlı, kıtır kıtır, fırından yeni çıkmış yöresel kurabiyeleri sokaklardaki pastanelerde bulabilirsiniz. Ahşap duvar saatleri Nam-ı diğer guguk kuşlu el yapımı saatler Alsace bölgesi ile bütünleşmiş. En ucuzu 150 Euro dan başlayan bu saatler harika gözüküyor ama fiyatları biraz yüksek. 

Masallar diyarı: Strasbourg

Gittiğim şehirlerde hiç bir zaman rastgele yemek yememişimdir. Bunun için öncesinde hummalı bir çalışma yapıp özellikle yöresel lezzet duraklarını seyahatimiz başlamadan hep araştırmışımdır. O yüzden bu kısmı dikkatle okuyun. Strasbourg’da ki harika lezzet duraklarından işte bir kaçı:Le Gruber, Au Crocodile, La Vignette, La Cloche a Fromage, Kammerzell ve son olarak Hotel Cathedrale’ de harika yemekleri tadabilirsiniz. 

Masallar diyarı: Strasbourg

Kahve ve tatlı için bir çok seçenek göreceksiniz. Özel olarak bir tavsiyem yok. Hepsi birbiri ile oldukça benzer. O yüzden gözünüze kestirdiğiniz bir yerde keyif yapabilirsiniz. Strasbourg’un en güzel dönemi yaz ayları ve Noel zamanı oluyor. Noel bu sene için geçtiğine göre önümüzdeki yıl için yapılacaklar listenize eklenebilir ve ya bu yaz için harika bir rota tercihi olabilir. 

Masallar diyarı: Strasbourg

Fotoğraflar: Zeynep Zor




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