Masallar diyarı: Strasbourg

Strasbourg’a gitmenin bir kaç seçeneği var. Uçak yolculuğu ile İstanbul’dan Basel’e uçup araba kiralayabilirsiniz. Biz öncelikle Zürih’e inip, havaalanından araba kiralayarak Strasbourg’a geçmiştik. Yaklaşık 2 saat süren araba yolculuğundan sonra çok rahat bir şekilde otelimize vardık. 2 gece konaklama Strasbourg için ideal. Küçük bir şehir olduğu için keşfetmesi ve gezmesi kolay. Buralara kadar gelmişken mutlaka Colmar’ı da görmelisiniz. Strasbourg’dan araba ile 1 saat uzaklıkta olan bu şirin kasaba sanki film stüdyosu tadında bir yer. Ortaçağ dönemlerinden kalma üçgen çatılı, rengarenk evleri gördükçe eminim siz de benim gibi oraya yerleşmek isteyeceksiniz.

Bu seyahatimizi Zürih’ten başlatmamızın sebebi Strasbourg ve Colmar’ın İsviçre sınırına çok yakın olmasıydı. Böylelikle İsviçre’de Zürih’i gezme şansımız oldu.





Gelelim Strasbourg’da gezilecek yerlere!

Şehrin kalbinde yer alan Notre Dame Katedralini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şehirde gezerken karşınıza çıkacaktır. Bahsettiğim katedralin tam karşısında Kammerzell evine bir göz atın. Strasbourg’un en önemli yapılarından biri, gotik mimarinin en güzel örneği olan bu ev şu anda restoran olarak kullanılıyor ve yemekler bir harika!

Fransız sarayı Palais Rohan tarih severlerin ziyaret etmesi gereken önemli bir nokta. Şehirde her yer birbirine o kadar yakın ki, eminim gezerken çok rahat edeceksiniz. Bu bahsettiğim saray ise Katedralin hemen arkasında yer alıyor. Barok mimarisi ise görülmeye değer.

Gelelim benim favorime!

Petit France. Strasbourg’un en turistik bölgesi diyebilirim. 16.yüzyıldan kalma ahşap, üçgen çatılı harika evler sıra sıra dizilmiş sizleri bekliyor. Nehir üzerinde konumlanmış Petit France bölgesi Ortaçağ’da balıkçılar ve değirmencilere ev sahipliği yapmış. Evlerin bulunduğu kanalda bot turu yaparak yapıları daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. O kadar özel ve eski yapılar olunca UNESCO, Petit France bölgesini korumaya almış.

Strasbourg’da gezerken her sokağa girin. Her detayı keşfedin. Ben hiç bir zaman elime şehir haritası alıp gezmemişimdir. Bence en keyiflisi kafanızın estiği yere gitmek. Zaten küçücük şehirde isteseniz bile kaybolamazsınız. Alışveriş yapmak isterseniz eğer ana meydanda bir çok mağazaya rastlayacaksınız. Lüks markaların olduğu sokak başka bir caddede ama genel olarak bir çok marka ana meydanda mevcut. Alışveriş merkezi olarak ise Galeries Lafayette’ i tavsiye ederim. Her Paris’e gidişimizde uğradığım, harika bir alışveriş merkezi. Bir örneği de Strasbourg’da mevcut. Otel için ise mutlaka şehir merkezinde olanları araştırmanızı tavsiye ederim. Gün içinde o kadar çok yürüyorsunuz ki, odanızın yakın olması büyük avantaj sağlayacaktır. Şehir merkezindeki otel önerilerim; Boma Hotel, Hotel Cathedrale ve Hotel Mgallery.

Strasbourg’a gelmişken bir kaç parça bir şey almadan dönmek olmaz. Özellikle siz de benim gibi her seyahat sonunda ailenize, arkadaşlarınıza hediye almayı seviyorsanız Strasbourg’da ki kurabiyeleri tavsiye ederim. Kendileri anneanne kurabiyesi olarak adlandırıyor. Tereyağlı, kıtır kıtır, fırından yeni çıkmış yöresel kurabiyeleri sokaklardaki pastanelerde bulabilirsiniz. Ahşap duvar saatleri Nam-ı diğer guguk kuşlu el yapımı saatler Alsace bölgesi ile bütünleşmiş. En ucuzu 150 Euro dan başlayan bu saatler harika gözüküyor ama fiyatları biraz yüksek.

Gittiğim şehirlerde hiç bir zaman rastgele yemek yememişimdir. Bunun için öncesinde hummalı bir çalışma yapıp özellikle yöresel lezzet duraklarını seyahatimiz başlamadan hep araştırmışımdır. O yüzden bu kısmı dikkatle okuyun. Strasbourg’da ki harika lezzet duraklarından işte bir kaçı:Le Gruber, Au Crocodile, La Vignette, La Cloche a Fromage, Kammerzell ve son olarak Hotel Cathedrale’ de harika yemekleri tadabilirsiniz.

Kahve ve tatlı için bir çok seçenek göreceksiniz. Özel olarak bir tavsiyem yok. Hepsi birbiri ile oldukça benzer. O yüzden gözünüze kestirdiğiniz bir yerde keyif yapabilirsiniz. Strasbourg’un en güzel dönemi yaz ayları ve Noel zamanı oluyor. Noel bu sene için geçtiğine göre önümüzdeki yıl için yapılacaklar listenize eklenebilir ve ya bu yaz için harika bir rota tercihi olabilir.





Fotoğraflar: Zeynep Zor











Verçenik’in gölgesinde Yedigöller

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