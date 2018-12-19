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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Noel Baba’nın izinde Laponya
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Özge KARAKAYA / Instagram: @baskabiryerdeyim
19.12.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Noel Baba’nın izinde Laponya

Her yıl, dünyanın dört bir yanından milyonlarca çocuk Noel Baba’ya mektup yazıyor. Peki bu mektuplar nereye gidiyor? Noel Baba’nın resmi postanesinin de olduğu Santa Claus Köyü, Laponya’nın başkenti Rovaniemi’den ulaşılabilen, gerçek bir masal diyarı. Rovaniemi’de sizi sessizlik, sakinlik, ren geyikleri ve elflerle dolu bir macera bekliyor.

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“Aklı başında olan hiç kimse Kasım ayında Helsinki’ye gelmez. Sen hariç, sert çocuk. Hoş geldin!” Havalimanının girişinde bu ilanla karşılıyor bizi Helsinki. Gülüyorum, çünkü ben Kasım ayında, Helsinki’den bile kuzeye gitmek için burada bulunuyorum. Birazdan havalimanının alt katına inecek ve 6 saat sürecek bir tren yolculuğuyla önce Oulu’ya, ardından daha da kuzeye, Laponya’nın başkenti Rovaniemi’ye gideceğim. Hatta bununla da kalmayacak, 66° 33′ 35’’ ‘yi görene kadar yürüyeceğim. Yani, Kuzey Kutup Dairesi’ne adım atana kadar durmayacağım.

Noel Baba’nın izinde Laponya

Kışın sevgili ülkesi Laponya’nın başkenti Rovaniemi sessiz ve sakin bir şehir. Günün sabah 10’da aydınlanmasına, öğlen 2’yi geçince yeniden kararmaya başlamasına alışmak ilk başta kolay olmuyor. Ama Rovaniemi, dünyanın geri kalanına aldırmadan, kendi temposunda akıtıyor zamanı. Belki de şehrin sırf bu kendi halindeliğini seviyor da insan, bir zaman sonra alışıyor. Sokaklarda görünen tek tük insanlar şehrin kendine özgü kalabalığını oluşturuyor. Bir kahve içmek için girilen sıcak kafelerin içi birbiriyle sohbet etmeyen insanlarla dolu. Ama konuşmaya başlayınca, beni gülümseyerek yanıtlamayan kimse olmuyor.

Noel Baba’nın izinde Laponya

Rovaniemi’ye gelme amacımız, diğer pek çok insan gibi, Santa Claus Village’ı, yani Noel Baba’nın yaşadığına inanılan köyü ziyaret etmek. Burası, özellikle Noel öncesinde kalabalıklaşan ve turistik amaçlarla ziyaret edilen bir kompleks. Ulaşım şehir merkezinden ekspres otobüslerle sağlanıyor. Biz, yanlışlıkla asıl durağımızdan birkaç durak önce inince kendimizi gerçek anlamda bir köyün ortasında bulduk. Yeryüzü ayaklarımızın altında kıtırdarken, esen soğuk rüzgâr ha gayret bizimle konuşuyordu. Karın zeminini kapladığı ormanların, çatısını örttüğü kabinlerin ve odun yığınlarının arasından geçerek sonunda köye vardığımızda ise karşımızda bir masal diyarı uzanıyordu.

Noel Baba’nın izinde Laponya

Santa Claus Village’ın içerisinde yetişkinlere, çocuklara ve tüm aileye hitap edecek pek çok aktivite bulunuyor. Huskylerin ve ren geyiklerinin çektiği kızaklarla yapılan safariden çiftlik ziyaretlerine, buzulların üzerinde balık avlamaktan karla kaplı milli parklarda kayak yapmaya kadar yapılacak pek çok şey mevcut. Köyün sunduğu yan olanaklar arasında, üşüyen ellerinizi ısıtmak için sokak aralarında yakılan ateşler ve içinizi ısıtmak için geleneksel yemeklerin servis edildiği bir restaurant da bulunuyor. Bu kadar kuzeyde olmanın sunduğu yan olanaklar arasında ise her an kuzey ışıklarını görme ihtimali var!

Noel Baba’nın izinde Laponya

Noel Baba’nın izinde Laponya

Kuzey ışıklarını görme ihtimalinin yanı sıra, bu köye gelmemizin bir amacı daha var: kartpostal sevdamız. Çünkü Noel Baba’ya ait olduğuna inanılan postane er de Santa Claus Village’in içerisinde bulunuyor. Bu anlamıyla, çocuklar için bir rüya alemi olan bu köy, benim için de azımsanamayacak kadar heyecan verici. Zira, kartpostal almak ve göndermek benim için ölmemiş bir seyahat geleneği. 2018 yılında bile, yolculuklarım sırasında dostlarıma kartpostal gönderiyor, kartpostal aldığımda da bir o kadar seviniyorum.

Noel Baba’nın izinde Laponya

Finlandiya’nın resmi postane ağına bağlı olan bu yer, dünyada Noel Baba’ya ait sayılan tek postane. İçinde “elf” kostümü giymiş kişilerden oluşan büyük bir ekibin çalıştığı postane, Noel yaklaşırken vızır vızır çalışıyor. Gönderilenler arasında yalnızca mektup ve kartpostallar yok. Çeşitli hediyelik eşyalar da sahiplerini bulmak üzere buradan yola çıkıyor. Giden her bir malzemenin üzerinde ise buraya özel bir damga bulunuyor.


Noel Baba’nın izinde Laponya

Noel Baba’nın izinde Laponya

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bu postaneden her yıl milyonlarca kişi sevdiklerine kart atıyor. Ancak bir o kadar kart ve mektup da postaneye ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanından Noel Baba’ya gönderilen mektuplar bu postanede birikiyor. Ayrıca köyü ziyaret edenler mektuplarını, köyde tüm gün konaklayan Noel Baba’ya bizzat okuyabiliyor. Dahası, kartpostallara ve Noel Baba’ya biraz daha fazla düşkün olanlar için postaneye üyelik de mevcut. Yani, Noel’de evine Noel Baba’dan bir kart gelmesini arzu edenler, üyelik usulüyle bu dileklerini gerçek kılabiliyor.

Noel Baba’nın izinde Laponya

 Yeni yılda Noel Baba’dan istediğiniz bir şey varsa, bugünlerde ona mektup yazmanın tam zamanı. Belki Kuzey Kutup Dairesi’ndeki köyde elfler tarafından hazırlanan hediyelerden biri bu yıl sizin olur. Ren geyiklerinin çektiği uçan kızaktan düşerek bacanızdan girer. Ya da en iyisi bu yıl, Noel Baba’nın gelmesini beklemeden siz ona gidin. Köy karlar altındayken siz ateş başında ısınır, yazdığınız mektubu ona bizzat okursunuz. Üstelik kim bilir, belki tam o sırada kuzey ışıkları tepenizde olanca ihtişamıyla beliriverir.

Noel Baba’nın izinde Laponya


Daha detaylı bilgilere  www.baskabiryerdeyim.com linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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