Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi
Seyahat
Hürriyet Haber
19.04.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Hafta sonunuzu iyi değerlendirmek istiyorsanız bu sergiler tam size göre. Genç ve deneyimli sanatçıların dünyalarına adım atmanızı sağlayacak bu 8 sergiye kesinlikle gitmelisiniz…

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Elgiz Müzesi, İstanbul

28 Nisan’a kadar açık olacak Demirden Halkalar Gökyüzünde Eridi sergisi, adını Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway romanında tekrar eden bir cümleden alıyor: “Demirden halkalar gökyüzünde eridi.” Dokuz sanatçının eserlerinden oluşan karma sergide resim, obje yerleştirme, video ve fotoğraf gibi farklı malzemeler ile üretilmiş çalışmalar yer alıyor.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Antalya Kültür Sanat, Antalya

Sıra dışı fotoğrafları ile tanınan Yıldız Moran’ın Zamansız Fotoğraflar sergisi, 29 Nisan’a kadar görülebilir. Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran’ın 1950-1962 yılları arasında kaydettiği 8000 negatif arasından seçilerek hazırlanan sergide, sanatçının iç sesi kadar fotoğraf tarihindeki yeri ziyaretçilere sunuluyor.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Art On, İstanbul

29 Nisan’a kadar açık olacak Parça Bütün sergisi, yedi sanatçının eserlerinden oluşuyor. Karma sergide görülecek eserler Ahmet Elhan, Gülsün Karamustafa, Ülgen Semerci, Mithat Şen, Burcu Yağcıoğlu, Ekrem Yalçındağ ve Begüm Yamanlar imzalarını taşıyor.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Galerist, İstanbul

Sanatçı Nil Yalter’in Kara Kum sergisi 21 Nisan’a kadar görülebilir. Sanatçının Karakum Çölü’nün ortasındaki alevli Cehennem Kapısı kraterinden ilham alarak yanan kum ile ürettiği işlerde, bilim ve mitoloji, kara delik, kaos-denge, üretim ve yok oluş kavramları arasındaki ilişkiler sorgulanıyor. Sergi için hızla değişen Hasköy’den toplanan obje ve görüntülerden yararlanarak farklı malzemeler ile yapıtlaştırılan eserler, teatral yerleşimler ile ziyaretçiyi içine çekiyor.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Operation Room, İstanbul

28 Nisan’a kadar açık olacak Eğik sergisi, Atinalı sanatçı Pavlos Nikolakopoulos’un zorunlu askerlik hizmetini reddettikten sonra uygulanan prosedür gereği gönderildiği akıl hastanesinde geçirdiği 17 günden ilham alıyor. Sergi, altı ayrı bölümden oluşuyor. Defterlerinde yer alan not ve çizimlerden oluşan sergide metal işler, kağıt üzerine çizimler ve heykelden oluşan mekana özgü yerleştirmeler görülebilir.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul

Şehirlere Alışamadı-Sabahattin Ali’nin Şehirleri sergisi, Sabahattin Ali’nin hayatı boyunca bulunduğu Anadolu şehirleri ile Berlin’i onun gözünden 27 Nisan’a kadar sunuyor. Seçkide yer alan belge ve fotoğraflar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini sanatçının gözünden tanıklık etmeye olanak sağlıyor.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Zilberman Gallery, İstanbul

Guido Casaretto, Vajiko Chachkhiani, Antonio Cosentino, Lara Ögel, Mykola Ridnyi, Walid Siti ve Christine Würmell’in çalışmalarından oluşan Huzursuz Anıtlar grup sergisi, 28 Nisan’a kadar görülebilir. Sergi, hızla değişen şehri merkezinde anıt olarak atanmayan, fakat bireyler için zamanla anıta dönüşen objelere odaklanıyor. Görülecek çalışmalar, unutulmuş veya güncelliğini kaybetmiş objeleri birer tartışma ve karşılaşma alanı olarak yeniden düşünmeyi öneriyor.  

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

Zilberman Gallery 2 , İstanbul

28 Nisan’a kadar açık olacak Uyurgezerler sergisi, Serra Behar’ın heykel, yerleştirme, interaktif unsurlarla oluşturduğu eserlerden oluşuyor. Çalışmalarda kullanılan geri dönüştürülebilir ve organik malzemeler, farklı döküm malzemeleri, antika mobilya parçaları animasyon teknikleri ile birleşerek uyku-rüya arasında bir illüzyon içerisinde olma, paralel evrende yaşama haline odaklanıyor.

Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi

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