Nisan ayında görülmesi gereken 8 sergi
Hafta sonunuzu iyi değerlendirmek istiyorsanız bu sergiler tam size göre. Genç ve deneyimli sanatçıların dünyalarına adım atmanızı sağlayacak bu 8 sergiye kesinlikle gitmelisiniz…
Elgiz Müzesi, İstanbul
28 Nisan’a kadar açık olacak Demirden Halkalar Gökyüzünde Eridi sergisi, adını Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway romanında tekrar eden bir cümleden alıyor: “Demirden halkalar gökyüzünde eridi.” Dokuz sanatçının eserlerinden oluşan karma sergide resim, obje yerleştirme, video ve fotoğraf gibi farklı malzemeler ile üretilmiş çalışmalar yer alıyor.
Antalya Kültür Sanat, Antalya
Sıra dışı fotoğrafları ile tanınan Yıldız Moran’ın Zamansız Fotoğraflar sergisi, 29 Nisan’a kadar görülebilir. Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran’ın 1950-1962 yılları arasında kaydettiği 8000 negatif arasından seçilerek hazırlanan sergide, sanatçının iç sesi kadar fotoğraf tarihindeki yeri ziyaretçilere sunuluyor.
Art On, İstanbul
29 Nisan’a kadar açık olacak Parça Bütün sergisi, yedi sanatçının eserlerinden oluşuyor. Karma sergide görülecek eserler Ahmet Elhan, Gülsün Karamustafa, Ülgen Semerci, Mithat Şen, Burcu Yağcıoğlu, Ekrem Yalçındağ ve Begüm Yamanlar imzalarını taşıyor.
Galerist, İstanbul
Sanatçı Nil Yalter’in Kara Kum sergisi 21 Nisan’a kadar görülebilir. Sanatçının Karakum Çölü’nün ortasındaki alevli Cehennem Kapısı kraterinden ilham alarak yanan kum ile ürettiği işlerde, bilim ve mitoloji, kara delik, kaos-denge, üretim ve yok oluş kavramları arasındaki ilişkiler sorgulanıyor. Sergi için hızla değişen Hasköy’den toplanan obje ve görüntülerden yararlanarak farklı malzemeler ile yapıtlaştırılan eserler, teatral yerleşimler ile ziyaretçiyi içine çekiyor.
Operation Room, İstanbul
28 Nisan’a kadar açık olacak Eğik sergisi, Atinalı sanatçı Pavlos Nikolakopoulos’un zorunlu askerlik hizmetini reddettikten sonra uygulanan prosedür gereği gönderildiği akıl hastanesinde geçirdiği 17 günden ilham alıyor. Sergi, altı ayrı bölümden oluşuyor. Defterlerinde yer alan not ve çizimlerden oluşan sergide metal işler, kağıt üzerine çizimler ve heykelden oluşan mekana özgü yerleştirmeler görülebilir.
Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul
Şehirlere Alışamadı-Sabahattin Ali’nin Şehirleri sergisi, Sabahattin Ali’nin hayatı boyunca bulunduğu Anadolu şehirleri ile Berlin’i onun gözünden 27 Nisan’a kadar sunuyor. Seçkide yer alan belge ve fotoğraflar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini sanatçının gözünden tanıklık etmeye olanak sağlıyor.
Zilberman Gallery, İstanbul
Guido Casaretto, Vajiko Chachkhiani, Antonio Cosentino, Lara Ögel, Mykola Ridnyi, Walid Siti ve Christine Würmell’in çalışmalarından oluşan Huzursuz Anıtlar grup sergisi, 28 Nisan’a kadar görülebilir. Sergi, hızla değişen şehri merkezinde anıt olarak atanmayan, fakat bireyler için zamanla anıta dönüşen objelere odaklanıyor. Görülecek çalışmalar, unutulmuş veya güncelliğini kaybetmiş objeleri birer tartışma ve karşılaşma alanı olarak yeniden düşünmeyi öneriyor.
Zilberman Gallery 2 , İstanbul
28 Nisan’a kadar açık olacak Uyurgezerler sergisi, Serra Behar’ın heykel, yerleştirme, interaktif unsurlarla oluşturduğu eserlerden oluşuyor. Çalışmalarda kullanılan geri dönüştürülebilir ve organik malzemeler, farklı döküm malzemeleri, antika mobilya parçaları animasyon teknikleri ile birleşerek uyku-rüya arasında bir illüzyon içerisinde olma, paralel evrende yaşama haline odaklanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle