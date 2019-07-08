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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor
Seyahat
AA
08.07.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor

Denizli'de doğal sit alanı Işıklı Gölü'ne giden ziyaretçiler, birçok su kuşu, ender bulunan balık türleri ve nilüfer çiçeklerini görme şansı yakalıyor.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve doğal sit alanı ilan edilen nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü,güzel manzarası ile  doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne giden doğaseverler, burada göl manzarası eşliğinde köy kahvaltısı yapıyor.  Daha sonra kıyıda bulunan kayıklarla göle açılan konuklar, bir yandan gölün yüzeyindeki nilüfer çiçeklerini fotoğraflarken bir yandan da pek çok su kuşu ve ender bulunan balık türlerine ev sahipliği yapan gölü keşfetme imkanı buluyor.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor

Turizm için yatırımcı bekliyor

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Işıklı Gölü'nü turizme kazandırmak için çalışmaları hızlı şekilde sürdürdüklerini söyledi. Gölün, sucul ve karasal ekosistemleri bir arada bulunduran kısımlarının biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı belirlendiğini hatırlatan Vural, kış aylarında çok sayıda su kuşunun burada barındığını anlattı. 

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor

"Çok heyecan verici bir geziydi"

Gölde küçük karabatak, sakarca, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka ve sakarmeke türlerinin yaygın görülen türler arasında olduğunu belirten Vural, şöyle konuştu:

"Çivril tarihi ve doğanın buluştuğu bütün güzelliklere sahip. Tek eksiğimiz bölgede yatırımın olmaması. Biz bu bölgeye tüm girişimci ve yatırımcıları bekliyoruz. Konaklamak için tesislere ve restoranlara ihtiyaç var. Bölgedeki yaban geyiklerini izinle avlamak için Amerika'dan gelenler var. Göle gelen misafirleri burada en azından bir gün de olsa ağırlamak istiyoruz. Doğal güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler akın akın gelmeye başladı. Şu an turistlerimiz var ama sayısının artmasını istiyoruz." Göle ilk kez gezmeye giden Zeynep Şerbetçi, ortamın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Her taraf yemyeşil. Özellikle hanımların yaptıkları börekler çok lezzetliydi. Göl kenarında yeşilliklerin içinde tertemiz bol oksijen havada gezebilmek harika. Kayıklara binerek nilüfer çiçeklerini yakında gördüm. Çok heyecan verici bir geziydi" dedi.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor

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