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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nilüferleriyle Bolu'nun tabiat parkları
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.07.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Nilüferleriyle Bolu'nun tabiat parkları

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki göller, açan nilüferlerle ziyaretçilerini etkiliyor.

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Temiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yer alan Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'ndaki göllerde, beyaz ve sarı nilüferler çiçek açmaya başladı. Nilüferlerin çiçek açmasıyla tabiat parkları ve milli park, ziyaretçileri etkileyen bir güzelliğe büründü. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tatilciler, nilüferlerin güzelliğini fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor. Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan nilüferler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Çevre Kanunu'na göre, Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerde yetişen nilüferleri koparanlara 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.

Nilüferleriyle Bolunun tabiat parkları

Küresel ısınmayla sulak alanlar azaldı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, iklim değişikliklerinin birçok bitkinin yok olmasına ya da azalmasına yol açtığını söyledi. Ayrıca, bunun dışında şehirleşme ve sanayileşmeyle de bitkilerin dar alanlara hapsolduğunu anlattı. Küresel ısınmayla dünyada sulak alanların azaldığını söyleyen Eker, bu dar alanlarda biyolojik çeşitliliği, yapıyı ve canlılar arasındaki ilişkileri korumanın önemini vurguladı.

Nilüferleriyle Bolunun tabiat parkları

"İnsanların daha bilinçli olması lazım"

Bitkinin yok olmasının ekosistemde onunla bağlantılı olarak diğer hayvanların ve canlıların da yok olması anlamına geldiğini belirten Eker, doğanın korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerden bahsetti. "Dolayısıyla o bölgede su kalitesinin düşmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, birtakım mikro ölçekte iklimsel değişikliklere neden olabilir. Cezaların asıl amacı caydırıcılık. Siz istediğiniz kadar kanun koyun, istediğiniz kadar ceza yazın, sonuçta bunu kafasına koymuş insanları yüzde 100 engelleyemezsiniz. Bunun için ne yapılması gerekir? İnsanların biraz daha bilinçli olması lazım. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında ilgili mercileri bununla ilgili olarak haberdar etmeleri gerekir. Onlar da gerekli işlemleri yaparlar." 

Nilüferleriyle Bolunun tabiat parkları

 

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