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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü'nü görenler hayran kalıyor!
Seyahat
DHA
08.08.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü'nü görenler hayran kalıyor!

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan, üzerindeki nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Kayıklara binerek göl üzerinde gezenler, birçok su kuşu, ender bulunan balık türleri ve nilüfer çiçeklerini yakından görüyor

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Denizli'ye 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Işıklı Gölü, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Doğal SİT alanı ilan edilen, beyaz renkli nilüferleriyle ünlü göl, doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Göl kenarında bulunan kayıklara binen ve gölün üzerinde gezme şansı yakalayan ziyaretçiler, nilüfer çiçekleri başta olmak üzere çok sayıda canlı ve bitki türünü yakından görme fırsatı yakalıyor. Fotoğrafçılar için de doğal bir plato olan Işıklı Gölü, çevre illerden de hafta sonunu değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin akınını uğruyor.

Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, göreve gelmelerinin ardından Işıklı Gölü'ndeki turizm çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Işıklı Gölü'nü tanıtıp çok sayıda turisti ilçelerinde ağırlamak istediklerini belirten Vural, "Çivril tarihi ve doğanın buluştuğu bütün güzelliklere sahip.

'AVLAMAK İÇİN ABD'DEN GELENLER VAR'

Tek eksiğimiz bölgede yatırımın olmaması. Biz bu bölgeye tüm girişimci ve yatırımcıları bekliyoruz. Konaklamak için tesislere ve restoranlara ihtiyaç var. Bölgedeki yaban geyiklerini izinle avlamak için ABD'den gelenler var.

Nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölünü görenler hayran kalıyor

Göle gelen misafirleri burada en azından 1 gün de olsa ağırlamak istiyoruz. Doğal güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler akın akın gelmeye başladı. Şu an turistlerimiz var ama sayısının artmasını istiyoruz" dedi. Denizli şehir merkezinden Işıklı Gölü'nü gezmek için geldiğini belirten Zeynep Şerbetçi de, "Her taraf yemyeşil. Göl kenarında yeşilliklerin içinde tertemiz havada gezebilmek bir harika. Kayıklara binerek nilüfer çiçeklerini yakında gördüm. Işıklı Gölü'nü ve çevresini çok beğendim. Çok heyecan verici bir geziydi" diye konuştu.

Nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölünü görenler hayran kalıyor

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