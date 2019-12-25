Niğde’de yeni bir mağara tespit edildi... Mağara Tabiat Varlığı olarak tescil ettirilecek

Mağaranın tabiat varlığı olarak tescil edilmesi için, Nevşehir tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna müracaat edildi. Merkeze bağlı Gümüşler Kasabası mera alanında bulunan Epçik Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma ekibi, tespit edilen bir mağarada ön inceleme yaptı. İncelemenin ardından mağaranın 'tabiat varlığı' olarak tescil edilmesi için, Nevşehir tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna hazırlanan dosya sunuldu. Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ekipleri de kente gelerek mağarada incelemede bulundu.

Komisyon mağarada yaptığı inceleme ve tespitler sonucunda, tabiat varlığı özelliği taşıması nedeniyle 'tescile esas teknik değerlendirme raporu' hazırlanıp, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na sunulması oy birliğiyle kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ekibin önümüzdeki günlerde mağaranın büyüklüğü ile ilgili çalışma yapacağı bildirildi.