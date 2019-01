New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

New York’a her gittiğimde caz dinlemeden dönmem. Caz kulüplerinin hemen hemen hepsi haftanın yedi günü açık. Her seferinde şehrin bir başka köşesinde keyif aldığım bir kulübü mutlaka buluyorum.

‘Big Apple -Büyük Elma’ adını cazcılara borçlu

New York, caz hareketi ve meraklıları için 20.yüzyılın başlarından beri hep en çok tercih edilen şehir oldu. 1940’lı yılların Harlem‘indeki büyük orkestralardan, 1950’li yılların cazcılarına ve 1960’lı yıllara Village bölgesindeki avant-garde yenilikçilere kadar, hareketli müzik tarihi şehri hep bir çekim merkezi yaptı.

Müzikal folklörcülere göre, New York ‘The Big Apple’ takma adını cazcılara borçlu. Gruplar eskiden tur yaptıkları şehirlere ‘Apple’ adını veriyordu. New York cazın başkenti olmayı başardı ve New York en büyük grupların performans sergilediği yer oldu. Caz, New York’ta doğmadı ama burada ünlendi. 1950’lerde daha sofistike hale geldi.

Gençler Caz’ı tekrar keşfediyor

New York’ta ünlü Ortodontistlerinden Dr. Albert Vollmer ile tanıştım. Vollmer 16 yaşında gönlünü Caz’a vermiş. Caz’a olan düşkünlüğü Vollmer’ı New York’un en eski ve popüler kulüplerinden birini kurmaya teşvik etmiş. New York’ta bu yıl 45. yılını kutlayan grubun kutlama gecesine katıldım. ‘The Harlem Blues and Jazz Band’ 45 yıl dünyanın her yerinde çalmış. Grupta, Joey Morant, Art Baran , Ronald Wilkins, Ray Blue, Danny Mixon, Leon Dorsey ve John Cooksey yer alıyor. Şimdi tek istekleri ise Türkiye’de de çalmak.

Gençlerin eski tarz caza ilgisinin tekrar artmaya başladığını söyleyen Vollmer, Türkiye’de çok anlamlı ve eğlenceli caz festivalleri düzenlendiğini en büyük hayalerinin Türkiye’de de sahne almak olduğunu söyledi.

İşte New York’ta tercih edebileceğiniz caz barlar;

Blue Note -Ünlüler burayı tercih ediyor

Dünyadaki en ünlü caz kulübü . Bu ünlü caz kulübü, 1981 yılında kurulmuş. Akşam yemeği ve şov tarzında en çok tercih edilenlerden Blue Note, haftanın yedi günü müziğin tadını çıkarabileceğiniz özel bir yer. 1980’lerden beri New York’un klasiklerinden. Burada Caz’ın ünlülerini sizin gibi masada hem yemek yiyip hem de müziğin tadını çıkarırken bulursanız şaşırmayın. En iyi seçimlerden biri olduğunu düşünüyorum.

131 West’te 3. Caddede.

Mezzrow en eskisi

Şehrin en eskisi. Caz kulübünden ziyade dinleme odası ve launge olarak ün yapmış. Aralıksız haftanın yedi günü müzikseverleri konuk ediyor. 163 West’te 10. Caddede.

Dizzy’s Club Coca-Cola en büyüğü

Şehrin en büyüğü ve en ünlüsü. Kulüp her ay cumartesi günleri dans partisi düzenliyor. Şehrin en çok tercih edilen en popüler kulüplerinden biri diyebilirim.

Caz müziğini nefes kesici bir manzarada dinleme fırsatı sunuyor. Harika zaman geçirmenize olanak sağlayan bu kulüpte Central Park’ın şaşırtıcı manzarasıyla harika bir performans birarada.

55 Bar – Doyasıya eğlence

Modern Caz’ın tadını istediğiniz zaman uğrayıp çıkarabileceğiniz nadir yerlerden. Burada kesinlikle doyasıya bir caz akşamı yaşadığınızdan emin olacaksınız.

The Rum House -1910-1920’ler

1910 ve 1920’lerin stilinde bir yer burası. Dans edebileceğiniz harika bir gece için tercih edebileceğini özel bir yer. Pazartesi günlerinin özeli ise Terry Waldo’s Rum House Jazz Band. 228 West 47. caddede.