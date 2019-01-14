New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulübü
Seyahat
Aynur Tattersall
14.01.2019 - 11:39, Son GÃ¼ncelleme:

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulübü

Caz mÃ¼ziÄŸin bÃ¼yÃ¼leyici melodisi beni hep etkilemiÅŸtir. Her ne kadar caz, GÃ¼ney Amerikaâ€˜da doÄŸsa da New York caz severler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler yerlerinden biri. DÃ¼nyanÄ±n en iyi mÃ¼zik yapan caz kulÃ¼pleri New Yorkâ€™ta bulunuyor. Zengin mÃ¼zik seÃ§eneÄŸi ile her tÃ¼rde mÃ¼ziÄŸi seÃ§enleri 24 saat eÄŸlendirebilen New Yorkâ€™ta bu kez cazÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼m ve sizin iÃ§in en iyi beÅŸ kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ derledim.

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New Yorkâ€™a her gittiÄŸimde caz dinlemeden dÃ¶nmem.Â Caz kulÃ¼plerinin hemen hemen hepsi haftanÄ±n yedi gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±k.Â Her seferinde ÅŸehrin bir baÅŸka kÃ¶ÅŸesinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±m bir kulÃ¼bÃ¼ mutlaka buluyorum.Â 

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

Â â€˜Big Apple -BÃ¼yÃ¼k Elmaâ€™ adÄ±nÄ± cazcÄ±lara borÃ§lu

New York, caz hareketi ve meraklÄ±larÄ± iÃ§in 20.yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±ndan beri hep en Ã§ok tercih edilen ÅŸehir oldu. 1940â€™lÄ± yÄ±llarÄ±nÂ Harlemâ€˜indeki bÃ¼yÃ¼k orkestralardan, 1950â€™li yÄ±llarÄ±n cazcÄ±larÄ±na ve 1960â€™lÄ± yÄ±llaraÂ Village bÃ¶lgesindekiÂ avant-garde yenilikÃ§ilere kadar, hareketli mÃ¼zik tarihi ÅŸehri hep bir Ã§ekim merkezi yaptÄ±.

MÃ¼zikal folklÃ¶rcÃ¼lere gÃ¶re, New York â€˜The Big Appleâ€™ takma adÄ±nÄ± cazcÄ±lara borÃ§lu. Gruplar eskiden tur yaptÄ±klarÄ± ÅŸehirlere â€˜Appleâ€™ adÄ±nÄ± veriyordu.Â Â New York cazÄ±n baÅŸkenti olmayÄ± baÅŸardÄ± ve New York en bÃ¼yÃ¼k gruplarÄ±n performans sergilediÄŸi yer oldu.Â Â Caz, New Yorkâ€™ta doÄŸmadÄ± ama burada Ã¼nlendi. 1950â€™lerde daha sofistike hale geldi.

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

GenÃ§ler Cazâ€™Ä± tekrar keÅŸfediyor

New Yorkâ€™ta Ã¼nlÃ¼ OrtodontistlerindenÂ Â Dr. Albert Vollmer ile tanÄ±ÅŸtÄ±m.Â Â Â Vollmer 16 yaÅŸÄ±nda gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Cazâ€™a vermiÅŸ.Â Â Cazâ€™a olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Vollmerâ€™Ä± New Yorkâ€™un en eski ve popÃ¼ler kulÃ¼plerinden birini kurmaya teÅŸvik etmiÅŸ.Â Â New Yorkâ€™ta bu yÄ±l 45. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan grubun kutlama gecesine katÄ±ldÄ±m.Â Â â€˜The Harlem Blues and Jazz Bandâ€™ 45 yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n her yerinde Ã§almÄ±ÅŸ.Â Â Grupta, Joey Morant, Art Baran , Ronald Wilkins, Ray Blue, Danny Mixon, Leon Dorsey ve John Cooksey yer alÄ±yor. Åžimdi tek istekleri ise TÃ¼rkiyeâ€™de de Ã§almak.Â Â 

GenÃ§lerin eski tarz caza ilgisinin tekrar artmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Vollmer,Â Â TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§ok anlamlÄ± ve eÄŸlenceli caz festivalleri dÃ¼zenlendiÄŸini en bÃ¼yÃ¼k hayalerinin TÃ¼rkiyeâ€™de de sahne almak olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â 

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

Ä°ÅŸte New Yorkâ€™ta tercih edebileceÄŸiniz caz barlar;Â 

Blue Note -ÃœnlÃ¼ler burayÄ± tercih ediyor

DÃ¼nyadaki en Ã¼nlÃ¼ caz kulÃ¼bÃ¼Â . Bu Ã¼nlÃ¼ caz kulÃ¼bÃ¼, 1981 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸ.Â AkÅŸam yemeÄŸi ve ÅŸov tarzÄ±nda en Ã§ok tercih edilenlerden Blue Note, haftanÄ±n yedi gÃ¼nÃ¼ mÃ¼ziÄŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karabileceÄŸiniz Ã¶zel bir yer. 1980â€™lerden beri New Yorkâ€™un klasiklerinden. Burada Cazâ€™Ä±n Ã¼nlÃ¼lerini sizin gibi masada hem yemek yiyip hem de mÃ¼ziÄŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rken bulursanÄ±z ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n.Â En iyi seÃ§imlerden biriÂ Â olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

131 Westâ€™te 3. Caddede.

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New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

Mezzrow en eskisi

Åžehrin en eskisi. Caz kulÃ¼bÃ¼nden ziyade dinleme odasÄ± ve launge olarak Ã¼n yapmÄ±ÅŸ. AralÄ±ksÄ±z haftanÄ±n yedi gÃ¼nÃ¼Â Â mÃ¼zikseverleri konuk ediyor.Â Â 163 Westâ€™teÂ 10. Caddede.

Dizzyâ€™s Club Coca-Cola en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼

Åžehrin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ ve en Ã¼nlÃ¼sÃ¼. KulÃ¼p her ay cumartesi gÃ¼nleri dans partisi dÃ¼zenliyor. Åžehrin en Ã§ok tercih edilen en popÃ¼ler kulÃ¼plerinden biri diyebilirim.

Caz mÃ¼ziÄŸini nefes kesici bir manzarada dinleme fÄ±rsatÄ± sunuyor. HarikaÂ Â zaman geÃ§irmenize olanak saÄŸlayan bu kulÃ¼pte Central Parkâ€™Ä±nÂ Â ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± manzarasÄ±yla harikaÂ bir performans birarada.Â 

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

55 Bar â€“ DoyasÄ±ya eÄŸlence

Modern Cazâ€™Ä±n tadÄ±nÄ± istediÄŸiniz zaman uÄŸrayÄ±p Ã§Ä±karabileceÄŸiniz nadir yerlerden. Burada kesinlikle doyasÄ±ya bir caz akÅŸamÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olacaksÄ±nÄ±z.Â 

The Rum House -1910-1920â€™ler

1910 veÂ 1920â€™lerin stilinde bir yer burasÄ±. Dans edebileceÄŸiniz harika bir gece iÃ§in tercih edebileceÄŸini Ã¶zel bir yer. Pazartesi gÃ¼nlerinin Ã¶zeli ise Terry Waldoâ€™s Rum House Jazz Band. 228 WestÂ 47. caddede.

New Yorkâ€™un en etkileyici beÅŸ caz kulÃ¼bÃ¼

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