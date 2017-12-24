Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatNeşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden
Seyahat Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Seyahat
Mehmet İren
24.12.2017 - 05:24| Son Güncelleme:

Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden

Ankara’dan 3, Kayseri’den 1.5 saatlik bir yolculukla ulaşabilen Kırşehir’i ziyaret etmek için aslında çok daha fazla neden sayabiliriz. Ama eğer az zamanınız varsa bir günde yapabileceğiniz ilk 5 şöyle...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0

Cacabey Medresesi

II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Kırşehir Valisi Nureddin Cibril Bin Cacabey tarafından yaptırılan yapı, zamanında rasathane olarak kullanılmış. İçinde bir rasat kuyusu ve girişinde roket olduğu düşünülen iki sütunun yanı sıra içeride güneşi, ayı ve gezegenleri temsil eden küreler de bulunuyor. İlk yapıldığı dönemde gözlem kulesi olarak kullanıldığı düşünülmekte. Henüz 13. yüzyılda Anadolu’da bir astronomi medresesi bulunması insanı haliyle bugüne dair bir takım düşüncelere sevk ediyor.

Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden

Kentpark

Kırşehir Belediyesi park ve peyzaj işlerinde oldukça efektif. Kısa sürede şehrin sembolleri arasına giren Kentpark, çok huzurlu bir ortama ve kullanışlı bir düzenlemeye sahip. Su kenarında uzun bir yürüyüş imkânı ve kafelerle şehrin merkezinde biraz gevşemek için güzel bir alan yaratılmış. Burası zaten park anlamında zengin bir il. Yürüyüş yaparken biraz oturacak bir yer aradığınızda çok zorlanmayacaksınız.

Neşet Ertaş

Kırşehir demek Neşet Ertaş demek. Ünlü ozanın mütevazi mezarı hemen babası Muharrem Ertaş’ın ayağının ucunda. Şehrin her yerinde Ertaş’ın izlerini görmek mümkün. Kent merkezinde adını ondan alan bir de kültür merkezi bulunuyor. Şu sıralar giderseniz, burada Ertaş’ın eski fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezebilirsiniz. Neşet Ertaş Gönül Sultanları Müzesi de Ertaş ve müziğiyle daha fazla vakit geçirmek isteyenlerin uğraması gereken duraklardan.

Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden

Ahi Evran Camii

10-11. yüzyıllarda Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk esnaf ve sanatkarlara Anadolu’da iş imkanı yaratmak, onları Bizanslı esnaf ve sanatkarlarla rekabet edebilir hale getirmek, ürün ve mallarının kalitesini korumayı ve esnafı tek çatı altında toplamayı amaçlayan Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu olarak bilinen Ahi Evran hayrına yaptırılan cami ve türbe il merkezinde bulunmakta. Türbeye cami içerisinden bir merdivenle çıkılabiliyor. Karşısındaki meydanın diğer ucundaysa Ahi Evran Külliyesi yer alıyor.

Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden

Aşık Paşa Türbesi

Ertana veziri Alaattin Alişahruhi tarafından yaptırılar türbe mimarisiyle kentin geneline hakim olan Selçuklu eserlerinden ayrıyor. Eratna Beyliği’nin mimari özelliklerini taşıyan türbenin kubbesi Kırgız çadırlarına benziyor. Eserlerini Türkçe olarak yazan ve Türkçe’nin zenginliğini, önemini savunan Aşık Paşa (1272-1333) bu türbede yatıyor.

Neşet Ertaş’ın ‘bozkır’ına gitmek için 5 neden

Fotoğraflar: twitter.com, panoramio.com, Wikimedia Commons

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Bunları da Okuyabilirsiniz
﻿