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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Nerede o eski ramazanlar diyenler Amasya'ya gelsin'
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

'Nerede o eski ramazanlar diyenler Amasya'ya gelsin'

Tarihi ve kültürel değerleriyle "UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan, efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen 'Şehzadeler şehri' Amasya, ziyaretçilerine farklı bir ramazan geçirmeyi vadediyor.

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Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" olarak anılan Amasya, eski ramazan geleneklerinin yaşatıldığı şehirler arasında yer alıyor. Ramazanın birkaç gününü geçirmek için Amasya'ya gelenler, kentin doğal ve tarihi yerlerini gezerek iftar saatini bekliyor. Amasya'da ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 155 yıllık geleneği devam ettiriyor.

Nerede o eski ramazanlar diyenler Amasyaya gelsin


Müzeler şehri Amasya

Kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Amasya Müzesi, Amasya'nın 8 bin 500 yıllık tarihine tanıklık etme, Şehzadeler Müzesinde bal mumundan padişah ve şehzadelerin heykellerini görme ve Osmanlı saray hayatı hakkında bilgi edinme imkanı sunuyor. Şehre gelenler, Harşena Dağı'ndaki Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı'nı ziyaret etme imkanı buluyor. Efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak da bilinen Amasya'da belediye tarafından "Ferhat su kanalları"nın olduğu bölgeye yaptırılan, içinde onların maket ve heykellerinin yer aldığı "Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi", nostaljik vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, Halifet Gazi, Halkalı Evliya, Hamdullah Efendi, Kadılar ve Kurtboğan Türbesi, Torumtay ve Şirvanlı İsmail Türbesi gibi dini mekanları da ziyaret etme fırsatına sahip oluyor.

Nerede o eski ramazanlar diyenler Amasyaya gelsin

Nerede o eski ramazanlar diyenler Amasyaya gelsin


Yöresel yemeklerden iftar menüleri

Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu'ndaki butik oteller ve restoranlarda da ziyaretçilere iftar menüleri sunuluyor. Kentte yaklaşık 600 yıldır devam eden top atışının ardından Amasya'nın geleneksel lezzetleri çörek, keşkek, yaprak sarması, yağlı katmer, bakla dolması, toyga çorbası ve et yemekleri tadılarak iftar yapılıyor. Yüksek tepelerdeki şehir manzaralı restoranlarda iftar programları hazırlayan işletmeler, Amasya'ya özgü dev bakır semaverlerde demlenen çayı müşterilerin beğenisine sunuyor. Amasya halkının en fazla tercih ettiği Sultan 2. Bayezid tarafından 1485'te yaptırılan, içinde külliye ve imaretin de bulunduğu Sultan 2. Bayezid Camisi, teravih namazlarında dolup taşıyor.

Nerede o eski ramazanlar diyenler Amasyaya gelsin



"Amasya'da bütün iftar sofraları size açıktır"

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık ramazan gelenekleriyle aslına uygun ramazan etkinlikleri ve yöresel yemekleriyle Amasya'nın ramazanda bir başka güzel olduğunu söyledi. Kentte eski ramazanların yaşatılmaya çalışıldığını dile getiren Sarı, şunları anlattı: "Mutasarrıf Ziya Paşa'nın talimatıyla 1860'larda ramazanda iftar ve sahur saatlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan top ateşleniyor, belediye bandomuz iftar ve sahur saatlerinde şehir turu atarak tarihi Harşena Kalesi'ne çıkıyor ve Amasyalılara konser veriyor. Amasya'da bütün iftar sofraları size açıktır, davet beklemenize gerek yoktur. Her iftar sofrasında önünüze bir keşkek ve bir yaprak sarması gelir, bunların tadı da enfestir."

Amasya'ya gelen ziyaretçilerin şehrin doğasına ve tarihi yapısına hayran kalarak şehirden ayrıldığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti: "Amasya'da her gün 2 bin vatandaşımızın katıldığı mahalle iftarları yapıyoruz. Yine Gezi Yolu dediğimiz alanda 1 ay boyunca ramazan etkinlikleri oluyor. 'Nerede o eski ramazanlar' diyen herkesi Amasya'ya davet ediyoruz. Amasya, Türkiye'nin en güvenlikli, en samimi, en misafirperver şehirlerinden biridir. Bütün vatandaşlarımızın Amasya'yı görmelerini istiyorum. İçleri rahat şekilde Amasya'ya gelsinler, misafir edelim."

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