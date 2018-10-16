Nepalâ€™de yÃ¼rÃ¼yerek iyileÅŸmek

UÃ§ak yavaÅŸ yavaÅŸ alÃ§alÄ±rken yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda sÄ±ralanan yÃ¼ksek daÄŸlar neredeyse uÃ§aÄŸÄ±n kanadÄ±na dokunmak Ã¼zere. Az sonra daÄŸlarÄ±n bize iniÅŸ iÃ§in izin verdiÄŸi aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmayÄ±p bir tepeye konuÅŸlanacaÄŸÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Yere yakÄ±n mÄ±yÄ±z, yoksa hÃ¢lÃ¢ oldukÃ§a yÃ¼ksekte miyiz? Ä°rtifa algÄ±mÄ± tamamen kaybettiÄŸime gÃ¶re Katmanduâ€™ya doÄŸru iniÅŸe geÃ§tikâ€¦

Nepal, dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek 10 daÄŸÄ±ndan sekizini sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Sonunda Katmandu Vadisiâ€™nde yer alan Tribhuvan UluslararasÄ± HavaalanÄ±â€™na indiÄŸimizde, hava serin, nemli ve tertemiz. Dokuz gÃ¼nlÃ¼k seyahatimizi TÃ¼rkiyeâ€™den Ã¼Ã§ kÄ±z arkadaÅŸ olarak biz planlamak istedik. Nepal, yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rÃ¼nse de mesafelerin birbirine uzak olduÄŸu, daÄŸlÄ±k bir Ã¼lke. Bu yÃ¼zden, gezinin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± trekkingle, kalan yarÄ±sÄ±nda ise Katmanduâ€™da geÃ§irmeyi planladÄ±k.

Ã–nce, hummalÄ± bir internet araÅŸtÄ±rmasÄ±yla Katmandu Vadisiâ€™ni Ã§evreleyen daÄŸlardaki alternatif kÄ±sa rotalarÄ± tespit ettik. ArdÄ±ndan ne 'oryantiring'de ne de daÄŸcÄ±lÄ±kta bir iddiamÄ±z olduÄŸu iÃ§in rehber arayÄ±ÅŸÄ±na girdik. Yerli bir rehberle ilerlemek istiyorduk. BÃ¶ylece, gÃ¶receÄŸimiz yerlerin dokusuna ve gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±sÄ±na dair daha iyi, daha kiÅŸisel bilgiler alabilecektik. Nihayetinde de yerel kalkÄ±nmaya katkÄ±da bulunmuÅŸ olacaktÄ±k.

Seyahate giderken yerli rehber nasÄ±l bulunur?

Herhangi bir Ã¼lkenin milli parklarÄ±nda trekking, safari vs. gibi bir aktivite organize ediyorsanÄ±z resmi onaylarÄ± olan yerliÂ bir rehber veya acenteyle seyahat etmek gezinizi daha nitelikli ve uygun fiyatlÄ± hale getirebilir. Bunun iÃ§in gideceÄŸiniz Ã¼lkenin turizm bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi sitesinde listelenen acentelerle yazÄ±ÅŸmalar yaparak iÅŸe baÅŸlayabilirsiniz. AklÄ±nÄ±zdaki rotayÄ± ve fiyatlarÄ± paylaÅŸÄ±p aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z teklifleri deÄŸerlendirebilirsiniz. Nepal seyahatimizden yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce resmi sitelerden ve forumlardan duyduÄŸumuz beÅŸ altÄ± acenteyle iletiÅŸime geÃ§erek fiyat alÄ±p kararÄ±mÄ±zÄ± verdik. Hangi gÃ¼n neler yapacaÄŸÄ±mÄ±za, izleyeceÄŸimiz rotaya ve konaklayacaÄŸÄ±mÄ±z yerlere dair kararlarÄ± da rehberimizle birlikte ÅŸekillendirdik.

Katmandu

Nepalâ€™in baÅŸkenti Katmandu kalabalÄ±k, tozlu ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ bir ÅŸehir. AynÄ± zamanda sokaklarÄ± rengÃ¢renk, tÃ¼tsÃ¼ kokan ve insanlarÄ± sÄ±cakkanlÄ± bir ÅŸehir. Hinduizm ve Budizmâ€™in yaygÄ±n inanÃ§ olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, hÃ¼kÃ¼met Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Hindistanâ€™dakinin aksine sokaklarda inekler gezmiyor. Ama Nepal Ã¶kÃ¼zÃ¼ olarak bilinen 'yaktan' Ã¼retilmiÅŸ kÄ±yafetler, battaniyeler, oyuncaklar ve eÅŸyalar her tarafta. Budaâ€™nÄ±n sÃ¶zlerinin Ã¼zerinde yazdÄ±ÄŸÄ± rengÃ¢renk bayraklar yeri gÃ¶ÄŸÃ¼ kaplÄ±yor. Ä°nanÄ±ÅŸa gÃ¶re rÃ¼zgÃ¢rda sallandÄ±kÃ§a Budaâ€™nÄ±n Ã¶ÄŸretilerini dÃ¼nyaya yayÄ±yor. AyrÄ±ca dÃ¼kkanlarda deÄŸerli taÅŸlar, kaÅŸmir kumaÅŸlar, sesle terapi iÃ§in kullanÄ±lan 'singing bowl' satÄ±lÄ±yor.

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Katmanduâ€™daki ikinci gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ Pashupatinath TapÄ±naÄŸÄ±, Durbar MeydanÄ±, Kumariâ€™nin SarayÄ±, Swayambhunath TapÄ±naÄŸÄ± ve Bagmati Nehriâ€™ne ayÄ±rdÄ±k. Pashupatinathâ€™a 365 basamak tÄ±rmandÄ±ktan sonra Katmandu kuÅŸbakÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±mÄ±zdaydÄ±. ArdÄ±ndan Durbar MeydanÄ±'nda hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± izledik. Buradaki tapÄ±nak ve yapÄ±larÄ±n Ã§oÄŸu 2015â€™teki bÃ¼yÃ¼k depremde zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ. Depremden sonra yaÄŸma ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k da artmÄ±ÅŸ. Nepal, hÃ¢lÃ¢ depremin yaralarÄ±nÄ± sarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinden ekonomik destek alÄ±yor. UNESCO gÃ¶zetiminde devam eden restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ve depremin etkilerine dair oldukÃ§a bilgilendirici bir mÃ¼ze de meydanda ziyaretÃ§ileri aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Durbar MeydanÄ±'nda Katmanduâ€™nun yaÅŸayan koruyucu tanrÄ±Ã§asÄ± Kumariâ€™nin ikamet ettiÄŸi sarayÄ± da gÃ¶rme ÅŸansÄ±mÄ±z oldu. YalnÄ±zca fotoÄŸraflarÄ±nda gÃ¶rebildiÄŸimiz Kumari, ÅŸu anda dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda ve 13. yaÅŸÄ±na bastÄ±ÄŸÄ±nda emekli olup biz Ã¶lÃ¼mlÃ¼lerin arasÄ±na karÄ±ÅŸacak. GÃ¼nÃ¼, kutsal olduÄŸuna inanÄ±lan Bagmati Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda bitirdik. Bagmatiâ€™de bir yanda Ã¶lÃ¼ler yakÄ±lÄ±rken diÄŸer yanda oyun oynayarak yaÅŸamÄ± kutsayan Ã§ocuklarÄ± izleyerek gÃ¼neÅŸi batÄ±rdÄ±k.

KÄ±sa trekking rotamÄ±z:Â Chisapani, Nagarkot, Dhulkhel ve Baltali...

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼n sabah sekizde otelden ayrÄ±ldÄ±k. RotamÄ±z Chisapani, Nagarkot, Dhulkhel ve Baltali'yi kapsayacak ve tam dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼recekti. Yol boyunca bir destinasyondan diÄŸerine yÃ¼rÃ¼yeceÄŸimiz iÃ§in Ã§antalarÄ±mÄ±za dÃ¶rt gÃ¼n yetecek kadar kÄ±yafet, Ã§orap, temizlik malzemesi, yaÄŸmurluk, enerji barÄ± ve kuruyemiÅŸ doldurduk. Ã‡antalarÄ±mÄ±zÄ±n aÄŸÄ±r olmamasÄ± gerekiyordu Ã§Ã¼nkÃ¼ rotamÄ±z kÄ±sa sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan rehberimiz taÅŸÄ±yÄ±cÄ± tutmamÄ±zÄ± tavsiye etmemiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla Ã§antalarÄ±mÄ±z yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ boyunca sÄ±rtÄ±mÄ±zda olacaktÄ±.

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Milli parka giriÅŸ yaptÄ±ktan hemen sonra nihayetinde 75 kilometreyi yÃ¼rÃ¼yerek tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±z uzun ve Ã¶ÄŸretici yolculuÄŸumuzun daha ilk tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±nda endemik kelebekler gÃ¶rdÃ¼k. OkullarÄ± daÄŸ baÅŸÄ±nda olan Nepalli Ã§ocuklar okul Ã¶nlÃ¼kleriyle bize tur bindiriyor ve yerli halk, sezon dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe gelmiÅŸ bizlere hayretle bakÄ±yordu. Yol Ã¼zerinde Hindistan'dan gelmiÅŸ ve ibadetlerinin gereÄŸi olarak tapÄ±naklara yalÄ±n ayak Ã§Ä±kan inananlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorduk.

Trekking boyunca her gÃ¼n ortalama yedi-sekiz saat yÃ¼rÃ¼yÃ¼p yemekte bir saat kadar dinlendik. Rehberimiz bize geÃ§tiÄŸimiz yerlerle ilgili kÄ±sa kÄ±sa bilgiler veriyordu ancak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Ã§oÄŸu zaman sessizdi. En az yol kat ettiÄŸimiz gÃ¼nÂ 18 kilometre yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼k.

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Zorlu ama rÃ¼ya gibi gÃ¼zellikte bir yolda, yemyeÅŸil otlarÄ± yararak ve bulutlarla aynÄ± yÃ¶nde Chisapani'ye doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk gÃ¼n, rehberimiz yaÄŸmur beklemiyordu. Ama boyumuzu aÅŸan eÄŸrelti otlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ektirirken birdenbire yaÄŸmur bastÄ±rdÄ±. Rehberimiz bizi yaÄŸmur daha da ÅŸiddetlenmeden yola aralÄ±klarla serpiÅŸtirilmiÅŸ Ã¶zensiz sÄ±ÄŸÄ±naklardan birini bulmaya yolladÄ±.

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SÄ±ÄŸÄ±nakta geÃ§irdiÄŸimiz 20 dakikadan sonra yaÄŸmur durmayÄ±nca, konaklayacaÄŸÄ±mÄ±z Tea Houseâ€™a hava kararmadan varmak iÃ§in yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±k. Buradan sonrasÄ± oluk oluk akan yaÄŸmur suyunda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, her molada Ã§orabÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±karÄ±p suyunu sÄ±kmamÄ±z; kendini fark ettirmeden tÃ¼m kanÄ±mÄ±zÄ± emen sÃ¼lÃ¼kler, Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar ve yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdan geÃ§en, Everestâ€™e bile terlik ve ÅŸemsiyeyle tÄ±rmanabilecek Nepalliler... Ama sonuÃ§ta, bileÄŸimizin hakkÄ±yla 2450 metreye ve Chisapaniâ€™ye ulaÅŸtÄ±k!

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YaÄŸmur sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± aynÄ± zamanda diÄŸer yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ§Ã¼lerle ahbap olma yerleriydi. Hepimiz aynÄ± yÃ¶ne gittiÄŸimizden birbirimizi takip ediyor, bir grup bir sÃ¼re gÃ¶zden kaybolursa endiÅŸelenmeye baÅŸlÄ±yorduk. Yolculuk boyunca en sevdiÄŸim his, bu diÄŸerini kollama ruhu oldu. Yoldaki en bÃ¼yÃ¼k tehlike ise, rehberimizin bizi uyarmak iÃ§in Ã¶nemsiz bulduÄŸu sÃ¼lÃ¼klerdi! Musonlar sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan sÃ¼lÃ¼kler sinsice yapÄ±ÅŸÄ±p kan emerek bÃ¼yÃ¼yor, koparÄ±nca deride iz bÄ±rakÄ±yordu. Sonradan, kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Tea Houseâ€™un iÅŸletmecilerinden Ã¶ÄŸrendik ki herhangi bir ilacÄ±n fayda etmediÄŸi bu Ã§arenin derdi sÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¼zerine tuz dÃ¶kmekmiÅŸ... Yorgunluktan ve soÄŸuktan dolayÄ± hayatÄ±mda iÃ§tiÄŸim en lezzetli Ã§orba gibi gelen noodle Ã§orbasÄ±ndan ve yaÄŸmurda Ä±slanan eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± kurutmaya yetmeyecek kadar serin ama nemli bir geceden sonra, ertesi sabah yedide Nagarkotâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±k.

Nagarkotâ€™tan Dhulikhelâ€™e doÄŸru dÃ¼z baÅŸlayan yol, bir yukarÄ± bir aÅŸaÄŸÄ± uzadÄ±. Yol boyunca ÅŸelalelerden, taraÃ§alÄ± daÄŸ sÄ±rtlarÄ±ndan, mÄ±sÄ±r tarlalarÄ±ndan, kÃ¶ylerden geÃ§tik. Yer yer yine yaÄŸmura yakalandÄ±k ama artÄ±k ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmiÅŸtik. Bileklerimize kadar uzanan yaÄŸmurluklarÄ±mÄ±zÄ± hÄ±zlÄ±ca giyiyor ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± hemen tespit ediyorduk. Ãœstelik geÃ§tiÄŸimiz kÃ¶ylerin kÃ¶pekleri bize eÅŸlik ediyor, yer yer kestirmeleri bile gÃ¶steriyordu. Bulutlar izin vermediÄŸinden Himalayalarâ€™Ä±n doruklarÄ±nÄ± gÃ¶remedik. Ama yolda bu daÄŸlarÄ±n esas sahibi kÃ¶ylÃ¼lerle ve Ã§ocuklarla selamlaÅŸmak tÃ¼m kilometreleri anlamlÄ± kÄ±lÄ±yordu.

GÃ¼nler boyunca, aklÄ±mÄ±zda yalnÄ±zca bir sonraki adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± nereye atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. KafamÄ±zÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her anda manzara geniÅŸ ve gÃ¶rkemli;Â biz ise kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼ktÃ¼k. Bir gÃ¼n, 27 kilometreyi tamamlayÄ±p otele ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, biraz dinlenmek iÃ§in oturmuÅŸken oturduÄŸum yerde uyuyakalacak kadar yoruldum. Bedenimizin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± keÅŸfetmenin ve onlarÄ± zorlamanÄ±n zevkiyle, bir zirveden diÄŸerine gÃ¼nler bitirdik. Nepalâ€™de, yÃ¼rÃ¼ye yÃ¼rÃ¼ye iyileÅŸtikâ€¦

Ve Tekrar Katmandu

Nihayet yine Katmanduâ€™ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde gÃ¼nlerdir sadece yeÅŸil gÃ¶rmekten ve kaslarÄ±mÄ±zÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaktan dolayÄ± toksinlerimizden arÄ±nmÄ±ÅŸ gibiydik. YeryÃ¼zÃ¼nÃ¼, olanca gÃ¼cÃ¼yle ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±nda hissediyorduk.

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Son gÃ¼nlerimizi sÄ±rt Ã§antalÄ±larÄ±n uÄŸrak bÃ¶lgesi Thamel'i keÅŸfederek geÃ§irdik. Everest marka bira satÄ±lan barlarda, daÄŸcÄ±larÄ±n tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± zirvelerin adÄ±nÄ± kazÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. UÄŸruna Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶ze alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tÄ±rmanÄ±ÅŸ hikÃ¢yelerini dinledik. Trekkingten sonra, kimi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ§Ã¼ler dinlenme yolunu masajda, kimileri de yogada buluyordu.Â Biz, Hatha yogada bulanlardandÄ±k. Dersten sonra hocamÄ±zÄ±n, programÄ±nda yalnÄ±zca yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve yoga olan bir inziva merkezi olduÄŸunu da Ã¶ÄŸrendik ve gelecek yÄ±llar iÃ§in bir kenara not ettik.

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Son gÃ¼nlerimizde musonlar bizi Katmandu'da da yakaladÄ±. Sabah yaÄŸmur sesiyleÂ uyanÄ±yor, Ã¶ÄŸlen gÃ¼neÅŸin altÄ±nda parklarda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p geleneksel Nepal yemekleri dal bhat ve momoâ€™ya doyuyor, gece yine yaÄŸmurda otelimize dÃ¶nÃ¼yorduk. YaklaÅŸÄ±k sekiz saat sÃ¼ren Katmanduâ€™dan Ä°stanbulâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda, bulutlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anda uÃ§aÄŸÄ±n penceresinden Himalayalar ve Everest gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. BÃ¶ylece, bu muhteÅŸem manzaraya karÅŸÄ± 15 dakika uÃ§muÅŸ olmamÄ±n hÃ¼rmetine, Ã¶lmeden Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lecekler listemde Everestâ€™in Ã¼zerini bÃ¼yÃ¼k bir mutlulukla Ã§iziyorum.

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