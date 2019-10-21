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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nemrut'un ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor
Seyahat
İHA
21.10.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Nemrut'un ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete gelen misafirler, burada yaşayan kardeş boz ayılar tarafından karşılanıyor.

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Doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü, son günlerde güzelliğinin yanı sıra burada yaşayan iki yavru boz ayıyla da dikkat çekiyor. Hem doğal güzelliği görmek hem de stres ve şehrin gürültüsünden uzak vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, soluğu Nemrut Krater Gölü'nde alıyor. Bölgeye gelen misafirleri ise ilk olarak burada yaşayan iki yavru boz ayı karşılıyor. Piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran yavru ayılar, sabahın erken saatlerinden itibaren acıkan karınlarını doyurmak için Nemrut yolunda ziyaretçileri bekliyor.

Nemrutun ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

Bölgeye gelen misafirler kendi elleriyle ayıları besliyor. Doğal bir ortamda ayılarla son derece samimi pozlar veren ziyaretçiler, kendi elleriyle besledikleri ayılarla özçekim yapmayı da ihmal etmiyor. Hallerinden memnun gözüken yavru ayılar, her geçen gün artan ilginin yanında çevre illerden ve yurt dışından yüzlerce misafiri Nemrut'ta ağırlamaya devam ediyor.

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