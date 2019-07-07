Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriNehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux
GeriSeyahat Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux
Seyahat
Susanne Fowler / The New York Times-Hürriyet işbirliğiyle m Çeviren: Serhan Yedig
07.07.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux

Bağları ve şaraplarıyla ünlü köylerin, istiridye çiftliklerinin yanı başındaki Fransız şehri Bordeaux, restoranları, sanat merkezleriyle de iddialı. Havaalanı ve iki saatte başkent Paris’e ulaşan yüksek hızlı treni sayesinde ulaşım açısından da çok avantajlı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CUMA

19.00
Nehirde sallanma
Eşyalarınızı otele bırakıp nehirde günbatımı turuna yetişin. Şehri bağlarıyla, şaraplarıyla ünlü köylere ve Atlantik Okyanusu’na bağlayan Garonne Nehri’yle tanışın. 74 kişilik Sardane adlı tekneyle düzenlenen 1.5 saatlik turda 18. yy mimarisinin güzel örneklerini göreceksiniz. Mermer çeşmeleriyle göz alıcı Place de la Bourse, geçmişte depo olarak kullanılan Quai de Bacalan, Jacques Chaban-Delmas tasarımı asma köprü ve şehrin gururu şarap müzesi Cité du Vin’in yanı başından geçeceksiniz. Bu arada birkaç yerel şarabı şarküteri ürünleri ve peynirlerle tatma fırsatınız olacak (190 TL).

20.30
Karşı kıyıda yuvarlanma
Pond de Pierre’den tramvaya atlayın. Nehrin doğu kıyısına geçin. Caz, rap, klasik, dünya müziği gruplarının sahneye çıktığı Rocher de Palmer’e gidin. Bilet fiyatları 110-180 TL arasında. Sonra Chartrons semtindeki Rue Notre Dame’a geçin. Chez Dupont’ta rezervasyon yaptırdığınız masaya kurulun. Biftek, ördek ızgara ya da limonlu, tereyağlı dilbalığıyla akşamın tadını çıkarın. İki kişi şarap dahil ortalama 650 TL.

CUMARTESİ

9.00
Pedala kuvvet
Elektrikli bisikletle rehber eşliğinde keşif turuna çıkın (iki saat, 325 TL). Gezinize sokaklar, kaldırımlar yoğunlaşmadan başlayın. Anıtsal St. Andrew Katedrali’ni geçin, kuzeye, Place des Quinconces’e dönün. Chaban-Delmas Köprüsü’nün yokuşunu çıkıp daha az yapılaşmış doğu yakası boyunca gezerken elektrikli motorunuzun keyfini çıkarın. Eski askeri tesisten çağdaş yaşam alanına dönüştürülen Darwin’de mola verin. Paten pisti, biracılar, çevre dostu kent çiftliği ve mağazalara göz atın. Sonra tekrar batı yakasına dönün. Pont de Pierre’den geçin, Su Aynası enstalasyonunda gökyüzünü seyredin.

Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux



11.00
Canale molası
Vanilya ve rom ile tatlandırılmış geleneksel kek canale ile enerji depolayın. Tüm pastanelerde bulabileceğiniz bu tatlının limonlusu, portakallısı, çikolatalısı için Auguste K.’ya gidin. Tanesi ortalama 7 TL. Place du Parlement civarından da kahvenizi alabilirsiniz.

12.30
Göz alışverişi
Cüzdanınızda hasar oluşturmak istemiyorsanız vitrinlere göz gezdirmekle yetinin. Giyim, ayakkabı konusundaki ünlü markalar Rue Notre Dame’da. Lily Blake, Zazie Rousseau kadın hazırgiyiminde favori mağazalar. Butik ayakkabılar, eşarpları Shoes Art’ta bulabilirsiniz. Coutume ise rengârenk bir ev eşyası mağazası.

13.00
Yeteneğinizi sınayın
Hızlı ve ince, hatta küp şeklinde doğrama tekniklerini, yemek hazırlığının püf noktalarını mutfak aletleri satılan Atelier des Chefs’in arka bölümündeki kursta öğrenebilirsiniz (120 TL). Pişirdiğiniz yemeği bir kadeh şarap eşliğinde tatmanız da mümkün. Öğle yemeği arasına sıkıştırılan kursta öğretilenlerden biri de safran suyunda kestaneyle doldurulmuş risotto. Beğendiğiniz tarifler daha sonra elektronik posta adresinize gönderiliyor.

14.00
Bağlarda hayat
Bordeaux’nun meşhur bağlarını görmek isterseniz operanın yakınından Şarap Taksisi’ne binin. Londra’daki siyah taksilere benzeyen aracı kullanan şoförler aynı zamanda rehber. St. Emillion gibi ünlü köylere doğru yola çıkın. Yenilenen Château La Gaffelière ya da rustik yapısını koruyan Château Coutet gibi birinci sınıf şarap üreticilerine uğrayın, mahzenlerini gezin, tadım yapın. Yaklaşık dört saat süren turun iki kişilik ücreti 2 bin 970 TL.

Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux



19.00
Bol yıldızlı mönü
Neo klasik mimarili köşkteki La Grande Maison, iki Michelin yıldızlı. Restoranda şamdanlı, şaraplı güzel bir akşam yemeği için paranıza kıymanız gerekiyor. Mevsimlik ürünlerden oluşan bir mönü karamelize edilip yanına sulina konmuş, karnabahar mayoneziyle lezzetlendirilmiş levrekle başlayabilir. Güveçte fırınlanmış, kekikli İber domuzuyla noktalanabilir. Şef Pierre Gagnaire ile Jean-Denis Le Bras beş farklı tatlıyla uğurluyor müşterilerini. Dört tabaklık tadım mönüsü 957 TL.

22.00
Şarap otomatı mı dediniz?
Akşamı St. Pierre semtindeki Le Vertige’de bir kadeh yuvarlayarak noktalayın. Otomata dizilmiş şaraplar kartla öderseniz büyük, orta, küçük kadeh seçeneğiyle sunuluyor. ‘Grand cru’ kategorisindeki pahalı şarapları şişeyle almak yerine küçük kadehlerle tatmak keyfinizi yerine getirecek.

PAZAR

10.00
Bitpazarında
Hediyelik alışverişi için öncelikle semt pazarlarına ve ‘brocantes’lerine bakın. Place St. Michel’de masaların, yere serilen halıların üzeri antika avcılarını heyecanlandıracak parçalarla dolu. Sonra St. Michael Bazilikası’na gidin, 35 TL verip merdivenden kulesine tırmanın, kuşbakışı şehri seyredin.

12.00
Evet, şarap şehri
Üç yıl önce açılan La Cité du Vin, etkileyici bir müze. İngilizce broşürlerle, ilgi alanınıza göre gezebilirsiniz. Örneğin ‘görülmesi gerekenler’ rotasında şarapçılık tarihi, Romalılardan günümüze Bordeaux’daki bağcılık kültürü tanıtılıyor. 7-12 yaş arası ziyaretçilere hazırlanan ‘çocuk’ rotasında Romalıların şarap taşımacılığını, beş duyuyu kullanarak şarap aromalarını keşfetme tekniklerini anlatan çizgi filmler gösteriliyor. 140 TL’lik giriş bileti asansörle çıkılan panoramik manzaralı teras ve şarap tadımında da geçerli.

14.00
Gurme Pazarına
Müze çıkışında tramvay raylarından karşıya geçin. Halles de Bacalan’a girin. Burada iki düzine mağazada bölgenin gurmelere yönelik ürünleri satılıyor. Bir tabak istiridye kapıp yanına bir kadeh beyaz şarap alın. Arzu ederseniz kaz ciğeri ya da trüfleri kırmızı şarapla eşleştirebilirsiniz. Ardından peynir tabağı ya da yoğun çikolatalı tatlıyla kendinize küçük bir şölen hazırlayabilirsiniz. Bir kadeh şarap yanında bir düzine istiridye yaklaşık 140 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Çeşme’nin en popüler 10 beach club’ı
Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum
Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux
Savaştan barışa Kosova