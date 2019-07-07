Nehir kıyısındaki hedonist: 36 saatte Bordeaux
Bağları ve şaraplarıyla ünlü köylerin, istiridye çiftliklerinin yanı başındaki Fransız şehri Bordeaux, restoranları, sanat merkezleriyle de iddialı. Havaalanı ve iki saatte başkent Paris’e ulaşan yüksek hızlı treni sayesinde ulaşım açısından da çok avantajlı.
CUMA
19.00
Nehirde sallanma
Eşyalarınızı otele bırakıp nehirde günbatımı turuna yetişin. Şehri bağlarıyla, şaraplarıyla ünlü köylere ve Atlantik Okyanusu’na bağlayan Garonne Nehri’yle tanışın. 74 kişilik Sardane adlı tekneyle düzenlenen 1.5 saatlik turda 18. yy mimarisinin güzel örneklerini göreceksiniz. Mermer çeşmeleriyle göz alıcı Place de la Bourse, geçmişte depo olarak kullanılan Quai de Bacalan, Jacques Chaban-Delmas tasarımı asma köprü ve şehrin gururu şarap müzesi Cité du Vin’in yanı başından geçeceksiniz. Bu arada birkaç yerel şarabı şarküteri ürünleri ve peynirlerle tatma fırsatınız olacak (190 TL).
20.30
Karşı kıyıda yuvarlanma
Pond de Pierre’den tramvaya atlayın. Nehrin doğu kıyısına geçin. Caz, rap, klasik, dünya müziği gruplarının sahneye çıktığı Rocher de Palmer’e gidin. Bilet fiyatları 110-180 TL arasında. Sonra Chartrons semtindeki Rue Notre Dame’a geçin. Chez Dupont’ta rezervasyon yaptırdığınız masaya kurulun. Biftek, ördek ızgara ya da limonlu, tereyağlı dilbalığıyla akşamın tadını çıkarın. İki kişi şarap dahil ortalama 650 TL.
CUMARTESİ
9.00
Pedala kuvvet
Elektrikli bisikletle rehber eşliğinde keşif turuna çıkın (iki saat, 325 TL). Gezinize sokaklar, kaldırımlar yoğunlaşmadan başlayın. Anıtsal St. Andrew Katedrali’ni geçin, kuzeye, Place des Quinconces’e dönün. Chaban-Delmas Köprüsü’nün yokuşunu çıkıp daha az yapılaşmış doğu yakası boyunca gezerken elektrikli motorunuzun keyfini çıkarın. Eski askeri tesisten çağdaş yaşam alanına dönüştürülen Darwin’de mola verin. Paten pisti, biracılar, çevre dostu kent çiftliği ve mağazalara göz atın. Sonra tekrar batı yakasına dönün. Pont de Pierre’den geçin, Su Aynası enstalasyonunda gökyüzünü seyredin.
11.00
Canale molası
Vanilya ve rom ile tatlandırılmış geleneksel kek canale ile enerji depolayın. Tüm pastanelerde bulabileceğiniz bu tatlının limonlusu, portakallısı, çikolatalısı için Auguste K.’ya gidin. Tanesi ortalama 7 TL. Place du Parlement civarından da kahvenizi alabilirsiniz.
12.30
Göz alışverişi
Cüzdanınızda hasar oluşturmak istemiyorsanız vitrinlere göz gezdirmekle yetinin. Giyim, ayakkabı konusundaki ünlü markalar Rue Notre Dame’da. Lily Blake, Zazie Rousseau kadın hazırgiyiminde favori mağazalar. Butik ayakkabılar, eşarpları Shoes Art’ta bulabilirsiniz. Coutume ise rengârenk bir ev eşyası mağazası.
13.00
Yeteneğinizi sınayın
Hızlı ve ince, hatta küp şeklinde doğrama tekniklerini, yemek hazırlığının püf noktalarını mutfak aletleri satılan Atelier des Chefs’in arka bölümündeki kursta öğrenebilirsiniz (120 TL). Pişirdiğiniz yemeği bir kadeh şarap eşliğinde tatmanız da mümkün. Öğle yemeği arasına sıkıştırılan kursta öğretilenlerden biri de safran suyunda kestaneyle doldurulmuş risotto. Beğendiğiniz tarifler daha sonra elektronik posta adresinize gönderiliyor.
14.00
Bağlarda hayat
Bordeaux’nun meşhur bağlarını görmek isterseniz operanın yakınından Şarap Taksisi’ne binin. Londra’daki siyah taksilere benzeyen aracı kullanan şoförler aynı zamanda rehber. St. Emillion gibi ünlü köylere doğru yola çıkın. Yenilenen Château La Gaffelière ya da rustik yapısını koruyan Château Coutet gibi birinci sınıf şarap üreticilerine uğrayın, mahzenlerini gezin, tadım yapın. Yaklaşık dört saat süren turun iki kişilik ücreti 2 bin 970 TL.
19.00
Bol yıldızlı mönü
Neo klasik mimarili köşkteki La Grande Maison, iki Michelin yıldızlı. Restoranda şamdanlı, şaraplı güzel bir akşam yemeği için paranıza kıymanız gerekiyor. Mevsimlik ürünlerden oluşan bir mönü karamelize edilip yanına sulina konmuş, karnabahar mayoneziyle lezzetlendirilmiş levrekle başlayabilir. Güveçte fırınlanmış, kekikli İber domuzuyla noktalanabilir. Şef Pierre Gagnaire ile Jean-Denis Le Bras beş farklı tatlıyla uğurluyor müşterilerini. Dört tabaklık tadım mönüsü 957 TL.
22.00
Şarap otomatı mı dediniz?
Akşamı St. Pierre semtindeki Le Vertige’de bir kadeh yuvarlayarak noktalayın. Otomata dizilmiş şaraplar kartla öderseniz büyük, orta, küçük kadeh seçeneğiyle sunuluyor. ‘Grand cru’ kategorisindeki pahalı şarapları şişeyle almak yerine küçük kadehlerle tatmak keyfinizi yerine getirecek.
PAZAR
10.00
Bitpazarında
Hediyelik alışverişi için öncelikle semt pazarlarına ve ‘brocantes’lerine bakın. Place St. Michel’de masaların, yere serilen halıların üzeri antika avcılarını heyecanlandıracak parçalarla dolu. Sonra St. Michael Bazilikası’na gidin, 35 TL verip merdivenden kulesine tırmanın, kuşbakışı şehri seyredin.
12.00
Evet, şarap şehri
Üç yıl önce açılan La Cité du Vin, etkileyici bir müze. İngilizce broşürlerle, ilgi alanınıza göre gezebilirsiniz. Örneğin ‘görülmesi gerekenler’ rotasında şarapçılık tarihi, Romalılardan günümüze Bordeaux’daki bağcılık kültürü tanıtılıyor. 7-12 yaş arası ziyaretçilere hazırlanan ‘çocuk’ rotasında Romalıların şarap taşımacılığını, beş duyuyu kullanarak şarap aromalarını keşfetme tekniklerini anlatan çizgi filmler gösteriliyor. 140 TL’lik giriş bileti asansörle çıkılan panoramik manzaralı teras ve şarap tadımında da geçerli.
14.00
Gurme Pazarına
Müze çıkışında tramvay raylarından karşıya geçin. Halles de Bacalan’a girin. Burada iki düzine mağazada bölgenin gurmelere yönelik ürünleri satılıyor. Bir tabak istiridye kapıp yanına bir kadeh beyaz şarap alın. Arzu ederseniz kaz ciğeri ya da trüfleri kırmızı şarapla eşleştirebilirsiniz. Ardından peynir tabağı ya da yoğun çikolatalı tatlıyla kendinize küçük bir şölen hazırlayabilirsiniz. Bir kadeh şarap yanında bir düzine istiridye yaklaşık 140 TL.
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