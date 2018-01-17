Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

Bahşiş restoran veya kafe çalışanlarının özverili ve güler yüzlü hizmetinin bir karşılığının olması gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Eve servis yapan restoranların kuryelerine bahşiş vermek de restoran bahşişinin başka bir versiyonu; bu durumda güler yüz çok daha önemli oluyor. Hoşunuza giden bir servis karşılığında birazcık bonkörlük yapmak mutlaka sizi de iyi hissettirecektir.

1. İspanya

İspanya’da yemek için ister ortalama, ister lüks bir yere gidin, vereceğiniz bahşiş oranı çok değişmez: hesabın yüzde 5’i civarında olmalı. İspanya’da otellerde eşya taşımasına bavul başına 1 Euro verebilirsiniz. Taksilere bahşiş vermek gibi bir durum söz konusu değil, ama gönlünüzden kopuyorsa tabii ki hoş karşılanacaktır.

2. Fransa

Fransa’da neredeyse her yerde bahşiş hesaba dahildir. Ama diyelim ki güzel bir Fransız restoranına gittiniz, yemekleri çok beğendiniz ve servis de güzeldi; içinizden gelirse ek olarak birkaç Euro bahşiş bırakabilirsiniz. Paris’teki en güzel Fransız restoranlarından birine gitmeyi düşünürseniz, servis zaten muhteşem olacaktır. En ucuz Paris uçak biletini Skyscanner sayesinde bulabilirsiniz, böylece güzel bir restoranda harcayacağınız para yanınıza kalır.

3. İtalya

İtalya’da ayaküstü içilen kahveler meşhur diyebiliriz: anlamış olacağınız gibi espresso kahveden bahsediyoruz. İtalyan kahvesini mutlaka tatmalısınız, içinizden gelirse para üstünden birkaç küçük bozukluğu bahşiş kutusuna atıp, gününüze iyi hissederek devam edebilirsiniz. İtalyan restoranlarında yüzde 10’dan fazla bahşiş vermek pek rastlanılan bir durum değil. Ama servisin hesaba dahil olmadığından emin olun.

4. Almanya

Cebinize kalacak paranın yüzde 5 ila 10 civarı bir kısmını da Almanya’da yiyeceğiniz bir yemeğin bahşişi olarak verebilirsiniz. Alman usulünde genelde gittiğiniz restoranda, barda, kısacası çoğu yerde servis hesaba eklenmiştir.

5. İngiltere

İngiliz restoranlarında, verilmesi gereken bahşiş ortalaması yüzde 10’un üzerinde. Londra’daki en güzel restoranlardan birine gitmek gibi bir niyetiniz varsa böyle yerlerde yüzde 15’lere çıkmanız gerekir. Güzel kokteyl barlarında da yüzde 12,5 genelde servis ücreti olarak hesaba eklenir. İngiltere’de herhangi bir bara gidecekseniz, bahşiş verip vermemek tamamen size kalmış. Barmenle sohbet edebiliyor ve sıcak bir karşılama alıyorsanız neden birkaç bozukluk bahşiş atmayasınız?

6. Çin

Çin’de bahşiş kültürü yok, yani hiçbir restoranda garsonların sizden böyle bir beklentisi olmayacağı gibi, bazı yerlerde bahşiş kabul etmek zaten yasak. Çin’de taksiye binerseniz de, paranın üzerini almama gibi hamlelere girmenize gerek yok, insanlar sizi garipseyebilir. Güzel Çin restoranlarında yüzde 5-10 arası bir servis ücreti hesaba eklenebilir.

7. Japonya

Japon kültürü, bahşiş konusunda Çin’den daha da katı. Bir Japona asla bahşiş vermeye kalkmayın, bu onlara iyilik yapmaktan çok hakaret etmek anlamına gelir. Otellerde, restoranlarda, taksilerde; hesap ne kadarsa onu ödersiniz, paranızın da tam üstünü alırsınız. Bu turistler için iyi bir şey elbette, güzel bir Japon restoranında ziyafet çekerken bahşiş yerine kendinize birkaç Japon yemeği tabağı daha sipariş edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy, boblittlepr.com, myredtravelshoe



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