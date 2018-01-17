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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatNe kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber
Seyahat Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber
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Seyahat
Hürriyet Haber
17.01.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

Yabancı ülkelerde ne kadar bahşiş bırakılır? Hatta bahşiş bırakmak gerekir mi? Bu sorular özellikle yurtdışı gezileri sırasında restoranlarda ve kafelerde kafamızı kurcalıyor. Ama merak etmeyin, dünyanın güvendiği ucuz uçak bileti arama motoru olan Skyscanner size ufak bir liste çıkardı.
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Bahşiş restoran veya kafe çalışanlarının özverili ve güler yüzlü hizmetinin bir karşılığının olması gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Eve servis yapan restoranların kuryelerine bahşiş vermek de restoran bahşişinin başka bir versiyonu; bu durumda güler yüz çok daha önemli oluyor. Hoşunuza giden bir servis karşılığında birazcık bonkörlük yapmak mutlaka sizi de iyi hissettirecektir.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

1. İspanya

İspanya’da yemek için ister ortalama, ister lüks bir yere gidin, vereceğiniz bahşiş oranı çok değişmez: hesabın yüzde 5’i civarında olmalı. İspanya’da otellerde eşya taşımasına bavul başına 1 Euro verebilirsiniz. Taksilere bahşiş vermek gibi bir durum söz konusu değil, ama gönlünüzden kopuyorsa tabii ki hoş karşılanacaktır.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

2. Fransa

Fransa’da neredeyse her yerde bahşiş hesaba dahildir. Ama diyelim ki güzel bir Fransız restoranına gittiniz, yemekleri çok beğendiniz ve servis de güzeldi; içinizden gelirse ek olarak birkaç Euro bahşiş bırakabilirsiniz. Paris’teki en güzel Fransız restoranlarından birine gitmeyi düşünürseniz, servis zaten muhteşem olacaktır. En ucuz Paris uçak biletini Skyscanner sayesinde bulabilirsiniz, böylece güzel bir restoranda harcayacağınız para yanınıza kalır.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

3. İtalya

İtalya’da ayaküstü içilen kahveler meşhur diyebiliriz: anlamış olacağınız gibi espresso kahveden bahsediyoruz. İtalyan kahvesini mutlaka tatmalısınız, içinizden gelirse para üstünden birkaç küçük bozukluğu bahşiş kutusuna atıp, gününüze iyi hissederek devam edebilirsiniz. İtalyan restoranlarında yüzde 10’dan fazla bahşiş vermek pek rastlanılan bir durum değil. Ama servisin hesaba dahil olmadığından emin olun.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

4. Almanya

Cebinize kalacak paranın yüzde 5 ila 10 civarı bir kısmını da Almanya’da yiyeceğiniz bir yemeğin bahşişi olarak verebilirsiniz. Alman usulünde genelde gittiğiniz restoranda, barda, kısacası çoğu yerde servis hesaba eklenmiştir.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

5. İngiltere

İngiliz restoranlarında, verilmesi gereken bahşiş ortalaması yüzde 10’un üzerinde. Londra’daki en güzel restoranlardan birine gitmek gibi bir niyetiniz varsa böyle yerlerde yüzde 15’lere çıkmanız gerekir. Güzel kokteyl barlarında da yüzde 12,5 genelde servis ücreti olarak hesaba eklenir. İngiltere’de herhangi bir bara gidecekseniz, bahşiş verip vermemek tamamen size kalmış. Barmenle sohbet edebiliyor ve sıcak bir karşılama alıyorsanız neden birkaç bozukluk bahşiş atmayasınız?

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

6. Çin

Çin’de bahşiş kültürü yok, yani hiçbir restoranda garsonların sizden böyle bir beklentisi olmayacağı gibi, bazı yerlerde bahşiş kabul etmek zaten yasak. Çin’de taksiye binerseniz de, paranın üzerini almama gibi hamlelere girmenize gerek yok, insanlar sizi garipseyebilir. Güzel Çin restoranlarında yüzde 5-10 arası bir servis ücreti hesaba eklenebilir.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

7. Japonya

Japon kültürü, bahşiş konusunda Çin’den daha da katı. Bir Japona asla bahşiş vermeye kalkmayın, bu onlara iyilik yapmaktan çok hakaret etmek anlamına gelir. Otellerde, restoranlarda, taksilerde; hesap ne kadarsa onu ödersiniz, paranızın da tam üstünü alırsınız. Bu turistler için iyi bir şey elbette, güzel bir Japon restoranında ziyafet çekerken bahşiş yerine kendinize birkaç Japon yemeği tabağı daha sipariş edebilirsiniz.

Ne kadar bahşiş bırakmalı: Uluslararası rehber

Fotoğraflar: Alamy, boblittlepr.com, myredtravelshoe

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