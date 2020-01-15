Ne elektrik var ne de internet! Dünyanın bir ucundaki adadaki iş ilanına yüzlerce başvuru…

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İrlanda'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Great Blasket adasında bulunan 21 kişilik otelde elektrik olmadığı için su ocakta kaynatılıyor. Küçük bir rüzgar türbininden elde edilen elektrik sadece bir cep telefonunu şarj edebilecek kadar elektrik üretiyor. Bir çift ya da iki arkadaşın arandığı iş ilanında maaş belirtilmiyor. Ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa vadediliyor. İrlanda'nın en batı ucunda yer alan adaya gelen otel müşterileri ortalama bir gün konaklıyor.







Adanın son sakini 1953 yılında burayı terk etti



Yüzyıllar boyunca yerleşimin olduğu ve halkın geçimini balıkçılık, çiftçilik ve dokumacılık yaparak sağladığı adanın son sakini 1953 yılında burayı terk etmiş. Pansiyonu geçen yıl işleten Lesley Kehoe ve Gordon Bond, Dublin'deki işlerini bırakarak geldikleri adada çok mutlu bir altı ay geçirdiklerini söylüyor.







'Kıskançlık dolu mesajlar aldık'

Sosyal medyada günlük yaşamlarını anlattığı paylaşımlarıyla 10 bin kadar takipçiye ulaşan çift, birçok kişiden "kıskançlık dolu" mesajlar aldıklarını söyledi. Lesley Kehoe, "İnsanlar, çok korumacı davrandılar. Adayı bizden iyi bildiklerini, çok fazla turist çekip adayı mahvedeceğimizi söylediler. Bunlara aldırmadık. Çünkü burada yaşamak mükemmel bir deneyimdi ve olumsuz yorumları unutturuyordu" dedi.







