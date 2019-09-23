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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Narenciye Festivali’nin hazırlıkları sürüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
23.09.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Narenciye Festivali’nin hazırlıkları sürüyor

MERSİN Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, festival hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirerek, "Festival için önerim var diyen herkese kapımız açık" dedi.

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Meyve ile süsleme yapma konusunda Türkiye'nin ilk ve en büyük festivali olan, Mersin Valiliği himayesinde ve Mersin Ticaret Borsası koordinasyonunda düzenlenen Mersin Narenciye Festivali'nin 7'ncisi bu yıl 1-2-3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirecek. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, ilgili il müdürlükleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, üretici örgütlerimiz, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri temsilcileri festivalda yer aldı.

Narenciye Festivali’nin hazırlıkları sürüyor

Festivalinin hazırlıkları devam ederken Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yediden yetmişe Narenciye Festivali için tek vücut olması gerektiğini belirterek, "Böylesi organizasyonlarda ulaşılabilecek en üst nokta hiçbir zaman yoktur. Mersin'in ve Mersin'lilerin festivali olan Narenciye Festivali'nin daha da başarılı olabilmesinin yolu, kendisini sürekli olarak geliştirebilmesinden geçmektedir. Bu doğrultuda, icra kurulumuzun çalışmalarının yanında başta tüm Mersin'lilerin önceki yıllarda olduğu gibi festivalimizi sahiplenmesi ve kentimizin tüm dinamiklerinin tek vücut olarak hareket etmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Narenciye Festivali’nin hazırlıkları sürüyor

Mersin tüm değerlerinin festivalde yer alacağını ifade eden Özdemir, "İcra kurulu olarak festivale ilişkin günlük çalışmalarımızın yanında, düzenli bir şekilde toplantılar gerçekleştiriyor, özeleştiride bulunuyor, eksiklerimizi tespit ediyor ve en ince detayına kadar planlamalarımızı yapıyoruz. Festivalimize katkı sağlamak olan her türlü yapıcı eleştirileri ve çözüm odaklı önerileri not alarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, geçmiş yıllarda festivalimizi ziyaret edenlerin ve izleyenlerin de seslerine kulak vererek onlardan gelen her fikirden yararlanıyoruz. Başlıca önceliğimiz Mersin tarımının kalbi olan, kentimiz ihracatına önemli katkı sunan ve festivalimizin ana temasını oluşturan narenciyeye tüm kamuoyunun odaklanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte sanattan spora, bilimden kültüre kadar oldukça geniş bir yelpazede Mersin'imizin sahip olduğu her bir değerin festivalimizde yer almasını sağlayarak katılımcılara eğlence dolu bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Narenciye Festivali’nin hazırlıkları sürüyor

 

 

 

 

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