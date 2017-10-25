Müziğin ve sanatın başkenti: Viyana

Schengen vizesi ile gidilen Viyana’da 2-3 günde birçok yeri görebilirsiniz. Ancak kapsamlı müze ve saray gezisi isterseniz o zaman bir hafta bile az gelebilir.Uzun uzun kalsanız bile yapacak bir sürü şey bulabileceğiniz bir şehir Viyana.Sokak aralarından duyulan piyano melodileri, kahve kokuları, lezzetli mutfağı, mimarisi, sokak müzisyenleri ile dolu dolu bir gezi bekliyor sizi. Üstelik diğer Avrupa şehirlerine göre de daha güvenli ve hesaplı.

Avrupa’ya kahveyi tanıtan Viyana, Osmanlıların Viyana kuşatmasına borçlu bu bilgiyi. Osmanlılar kuşatma sonrası dönerken yüklerini bırakıyorlar. Bunu bulan Avusturya askerleri deve yemi sanıp önemsemiyor. Ancak Osmanlı ordusunda casusluk yaparken öğrenmiş olan biri bunların kahve çekirdeği olduğunu biliyor.

Kimseye de söylemiyor. Tüm çekirdekleri alıyor ve gidip Viyana’da ilk kahvehaneyi açıyor. Meinl ailesi kahve işine giriyor ve Julius Meinl markasını yaratıyorlar. Osmanlılara minnetlerini ve dostluklarını göstermek için de fesli çocuk logosunu tasarlıyorlar. Melange isimli kremalı kahveyi Viyana’da tatmalısınız.

Peki gelelim Viyana’da gezilecek yerlere;

Museumsquartier:





Museumquartier olarak geçen müzeler bölgesi şehrin ortasında. Zamanınıza göre burada bulunan Sanat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, Modern Sanat Müzesi veya Leopold isimli Egon Schiele ve Gustav Klimt’in eserlerini barındıran müzeyi gezebilirsiniz. Biz Sanat Tarihi Müzesini gezdik. Müzedeki eserlerin güzelliği bir yana iç mimarisini görmek ve büyüleyici cafesinde oturmak için bile gidilir.

Hofburg Sarayı:

Hofburg Sarayı Viyana’nın imparatorluk sarayı. I. Dünya Savaşının sonuna kadar da Avusturya hükümdarlarının merkeziymiş. Saray İmparatorluk Evleri, Sisi Müzesi ve Gümüş koleksiyonları olarak üç bölümden oluşuyor. Gezmeyi çok seven asi ve dönemine göre farklı kraliçe Sisi’nin Müzesi sarayın en dikkat çekici bölümü.

Schönbrunn Sarayı





Schönbrunn Sarayı ise yazlık saray. İçinde havuzlar, hayvanat bahçesi, labirent bulunan kocaman bir bahçeye sahip. 11 kızını önemli devlet adamları ile evlendirerek dönemin en güçlü kadınlarından biri olan Maria Teresa burada yaşamış. 1441 odası bulunan sarayın 40 odasını ‘Grand tur’ kapsamında gezebiliyorsunuz. Daha kısa bir tur isterseniz ise 22 odayı kapsayanının adı ‘Imperial Tur’u seçebilirsiniz.

BelvedereSarayı:

Belvedere Sarayı aşağı ve yukarı Belvedere olarak iki kısımdan oluşmakta. Avusturya’ya birçok savaş kazandıran Prens Eugene’ye verilmiş saray, sonrasında ise İmparator Franz Ferdinand’a satıldı. Kendisi suikastta öldürülen ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan kişi olarak tarih kitaplarında yerini almış birisi. Gustav Klimt’in ‘Kiss’ ve Judith eserleri burada bulunuyor.

Aziz Stephan Katedrali

Gotik mimarisi ile Stephansplatz’de tüm haşmetiyle göze çarpıyor. 1147 yılında yapılan katedral Viyana’nın en önemli simgesi. Güney Kulesi’ne çıktığınızda muhteşem bir Viyana’nın manzarasıyla karşılaşıyorsunuz.

Hundertwasser Haus

Renkli ve orijinal mimarisiyle Viyana’nın barok sitilinden çok farklı. Friedensreich Hundertwasser tarafından sıkıcı bir sosyal konut bu şekilde sevimli bir yapıya döndürülmüş. 200’den fazla ağaç, teraslar, balkonlar, renkler burayı masaldan fırlamış gibi gösteriyor. İçinde yaşayanlar olduğu için binayı gezemiyorsunuz. Ancak hemen karşısında dükkanların bulunduğu kısmı gezebilirsiniz. Gene aynı sanatçının eseri olan Kunst Haus Wien, buraya çok yakın konumda.

Opera (Viyana Wiener Staatsoper)

Viyana’ya gelip de operaya gitmeden olmaz. Ancak buradaki biletler çok önceden tükeniyor. Yine de son anda satılan biletlerin daha uygun olmasını avantaj olarak kullanabilirsiniz. Hatta dilerseniz ayakta dinlemek gibi farklı bir seçenek de sunuyor burası. Bilet bulamazsanız üzülmeyin. Viyana’da çoğu kilisede, Schönbrunn Sarayında opera dinletilerine gitmeniz mümkün. Mesela biz Karl Kilisesinde bir konsere gittik ve çok sevdik.

Prater Parkı:

Hem eğlenceli hem huzurlu bir park. Nostaljik makineler de modern hız trenleri de var. Ortasındaki alanda Stadtpark isimli yeşillik alan var. Buranın sembolü en eski dönme dolap. Alana girmek ücretsiz.

Sigmund Freud Müzesi:



Freud’un 2.Dünya Savaşı zamanında İngiltere’ye gitmeden önce evi ve muayenehanesi olarak kullandığı binadaki eşyalarının sergilendiği bir alan. Müzede çalışmalarından örnekler de var.

Sırf gezmek mi sıra geldi yeme içmeye;

Meşhur Şinitzellerini tatmak için Figlmüller’den önceden rezarvasyon yapmalı.

Meşhur elmalı tatlıyı yemek ve malenge için ise kraliyet pastanesi Cafe Demel’e gitmeli. Viyana’ya kadar gelmişken turunuza Orta Avrupa’nın diğer başkentleri Prag ve Budapeşte ile devam edebilirsiniz.



Fotoğraflar: Sanem Coşkun



