MÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len askeri kÄ±ÅŸla geÃ§miÅŸten geleceÄŸe kÃ¶prÃ¼ olacak

Tunceli'de 1936 yÄ±lÄ±nda Almanya ve Avusturya mimarisiyle yapÄ±lan askeri kÄ±ÅŸla, Kent MÃ¼zesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 1502 adet tarihi eserle geÃ§miÅŸten geleceÄŸe kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi Ã¼stleniyor. Bir zamanlar askeri kÄ±ÅŸla olarak kullanÄ±lan ve daha sonra atÄ±l durumda kalan yapÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n destekleri, Tunceli ValiliÄŸinin giriÅŸimleriyle geniÅŸ kapsamlÄ± restorasyondan geÃ§irilerek mÃ¼ze oldu.

Yenilenen yÃ¼zÃ¼yle vatandaÅŸlarÄ±n hizmetine sunulan mÃ¼zede sergilenmek Ã¼zere ElazÄ±ÄŸ MÃ¼zesinden getirilen 1502 tarihi eser, ziyaretÃ§ilere Ã¶zellikle kentin geÃ§miÅŸi hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler veriyor.



Spor ve doÄŸanÄ±n yanÄ±nda tarihe yolculuk

Munzur ve PÃ¼lÃ¼mÃ¼r vadileriyle turistleri kendisine hayran bÄ±raktÄ±ran kent, kavuÅŸtuÄŸu mÃ¼ze sayesinde ziyaretÃ§ilerini spor ve doÄŸanÄ±n yanÄ±nda tarih gezintisine de Ã§Ä±karÄ±yor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik yapÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan kentte gÃ¼zel ÅŸeylerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Bu kapsamda su ve doÄŸa sporlarÄ±nÄ±n alt yapÄ±sÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Sonel, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Memleketimize huzur gelince turizm de geliÅŸti. BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar rafting yapan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 250 iken ÅŸimdi 10 binlere Ã§Ä±ktÄ±. Turlara ilgi gÃ¶sterilmeye, yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan kente gelinmeye baÅŸlandÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kentte eksik olan mÃ¼zenin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerde bulunduk. 1936 tarihli Alman ve Avusturya mimarisiyle o vakitlerde askeri kÄ±ÅŸla olarak yapÄ±lan ve atÄ±l durumda olan binayÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n katkÄ±larÄ± yÃ¼klenici firmanÄ±n da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla kÄ±sa sÃ¼rede bitirdik."





"MÃ¼zeyi gezenler hayretler iÃ§erisinde kalÄ±yor"

Sonel, eserlerin her birinin Ã§ok deÄŸerli olduÄŸunu belirterek, "Kent MÃ¼zesini gezenler hayretler iÃ§inde kalÄ±yorlar Ã§Ã¼nkÃ¼ Tunceli'nin Diyap AÄŸa, Cemal SÃ¼reyya gibi deÄŸerleri var. MÃ¼zede onlarÄ±n mumdan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykelleri, kÃ¶y hayatÄ± ve sema gÃ¶sterisi gibi bir Ã§ok materyal var." ifadesini kullandÄ±.

Turistlerin kentin doÄŸasÄ±na hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sonel, turizm iÃ§in Ã¶nemli bir eksikliÄŸin de giderildiÄŸini anlattÄ±. Tunceli'de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki mÃ¼zeler gibi bir ortamÄ±n oluÅŸtuÄŸunu aktaran Sonel, "Buraya gelen binlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±z, muhteÅŸem doÄŸayÄ± gÃ¶rÃ¼yordu ama mÃ¼zenin olmayÄ±ÅŸÄ± Ã¶nemli bir eksiklikti. MÃ¼zenin aÃ§Ä±lmasÄ±yla insanlar kentin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, yaÅŸayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve deÄŸerlerini bu ÅŸekilde gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oluyor. MÃ¼ze adeta kentin tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve yaÅŸam tarzÄ±yla geÃ§miÅŸten geleceÄŸe kÃ¶prÃ¼ vaziyetinde." diye konuÅŸtu.

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