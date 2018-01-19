Mutluluk şehri: Cape Town

Biz de bu mutluluk şehrine İdil Yazar, Yonca Tokbaş ve fotoğraflarıyla Instagram’ın sevilen yüzü Sezgin Yılmaz’la seyahat ettik. Listemiz çok kabarık! Safari, dünyanın en renkli pazarlarından Old Biscuit Mill, inanılmaz manzaralar sunan Aslan Başı Tepesi ile Masa Dağı, en prestijli restoranlar ve çok daha fazlası… Vodafone Red tarifelerinin yurtiçindeymiş gibi geçerli olduğu 100’den fazla ülkeden biri olan Güney Afrika’nın doğal güzelliklerle dolu şehri Cape Town seyahatimizin tüm detaylarının tadını çıkarma sırası şimdi sizde!
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