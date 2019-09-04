Mutlu şehir Sinop, turistlerin odağında

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014, 2016, 2018 illere göre mutluluk düzeyi sıralamasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Sinop, Türkiye'nin kuzeyinde bulunan en uç noktada yer alıyor. 2018 yılı verilerinde mutluluk düzeyi yüzde 77,66 oranı olarak belirlenen Sinop, bu özelliği ile dikkat çekiyor, ziyaretçilerin ise ilgi odağı oluyor. Kentin, 'Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop' sloganıyla tanıtımı da yapılıyor. Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kent özellikle güneş, kurum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz Bodrumu' olarak da adlandırılıyor. Kent merkezinin yarımada üzerine kurulu olan şehirde yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Kent merkezinde trafik ışığı bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının da düşük seviyelerde olduğu dikkat çekiyor.

'MUTLU ŞEHİR' İMAJI OLUMLU ETKİLİYOR'

'Mutlu şehir' imajının kente gelen turistler üzerinde olumlu etki yaptığını belirten Sinop Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Sinop'a ilk defa gelenler gerçekten çok etkileniyor. 100 kişi geliyorsa bunlardan 30'u ilk defa geliyor. Ayrıca Sinop insanlar gelmese bile buranın sosyal yapısından dolayı kentimize karşı olumlu bir bakış açısı var. Sinop'ta insanlar çok sakin ve genel yapıları da turizme açıktırlar. Buraya gelen insanlar ilimizi araştırıyorlar 'Mutlu şehir' olduğunu öğrendiklerinde tabii ki olumlu yönde etkileniyorlar. 'Mutlu şehir' teması kentimizin turizmine katkı sağladı" diye konuştu.

'MUTLU ŞEHİR' DİYE GELİYORLAR

Sahil kenarında mısır satan 50 yaşındaki Melek Akın, "Sinop sakin bir şehir olduğu için burada yaşayanlar mutlu. Burada herkesi birbirini tanıyor ve birbirleriyle bir muhabbeti var. Her hangi bir kötülük olmuyor olumsuzluklar yaşanmıyor. Bu yüzdende herkes mutlu bir şekilde yaşıyor. İlimize dışarıdan çok turist geliyor. Buranın 'Mutlu şehir' olduğu duyup gelen de çok oluyor. Geri dönmeyip buradan ev alıp yerleşenler bile var" dedi.

'MUTLU OLMAMAK ELDE DEĞİL'

Trabzon'dan tatil yapmak için Sinop'a gelen Selin Karakuş da, "Sinop'u tatil yapmak için tercih ettik. buraya Trabzon'dan geldik. Gelmeden önce bizde araştırdık 'Buranını mutlu şehir' olduğunu öğrendik ve bu yüzden buraya geldik. Kent merkezinde limanı ve kalesi hemen dikkatimizi çekti. Bu sakin ve mavi denizi görüp mutlu olmamak elde değil" ifadelerinde bulundu.

'SİNOP KALESİ' DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan kente gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerin başında ise Sinop Kalesi geliyor. M.Ö. 700'lü yıllarda yapıldığı belirtilen kale tarihte hapishane olarak da kullanıldı. Osmanlı döneminde kalede bir hapishane olduğuna dair ilk kaydın 1568 yılına ait olduğu ifade edildi. 2 ana giriş kapısı olan kalenin 2 bin 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 25 metre yüksekliğinde sur duvarları bulunuyor.

'HAMSİLOS KOYU BÜYÜLÜYOR'

Kentin en önemli doğal güzelliklerinden biri ise kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Hamsilos koyu. Çam ormanı içinde bulunan ve 1991 yılında 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilip korumaya alınan koy, Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanan fiyord oluşumunun Türkiye'deki tek örneği olma özelliğine sahip. Bir deniz girintisi olan Hamsilos koyu; deniz bir nehir gibi kıvrılıp kara parçasının içlerine girdiği görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.