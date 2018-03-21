Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri
Dünyanın her bir köşesi görülmeye değer harikalarla ve yaşanması gereken çok farklı deneyimlerle dolu. Ancak bunlardan bazıları diğerlerine göre çok daha özel ve benzersiz. Dünyada yaşamanız gereken özel seyahat deneyimlerini sizler için sıraladık. İşte detaylar…
Çin Seddi'nde yürüyüş
Yeryüzünde bugüne kadar inşa edilen en uzun savunma duvarı olarak bilinen Çin Seddi, deniz kıyısından başlıyor ve ülkenin başkenti Pekin’in yakınlarından geçerek ülkenin pek çok bölgeni sarıyor.
Çin Seddi üzerinde yürümek ise kesinlikle her gezginin yaşaması gereken bir deneyim! Üstelik öğreneceğiniz ilginç hikayelerle dolu bir yürüyüş olacağını söyleyebiliriz.
Tropik cennetlerde bungalov tatili
Maldivler, Bahamalar veya Bora Bora… Göz kamaştıran güzellikteki tropik cennetlerden birinde birkaç gün geçirin ve denizin üzerindeki bungalov tipi odalarda kalın.
Şehir gürültüsünden uzak birkaç günlük tatil ruhunuzu dinlendirmek iyi gelebilir.
Eyfel Kulesi’nden Paris seyri
Paris’in hatta tüm Fransa’nın başlıca sembollerinden Eyfel Kulesi, şehrin manzarasını izlemek için benzersiz!
Turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle biraz sıra olabilir ama yukarı çıktığınızda görecekleriniz için bu sırayı beklemeyi göze alabilirsiniz.
Hawaii’de yanardağların üzerinde uçuş
Hawaii Adaları sadece göz kamaştıran sahilleriyle değil, aynı zamanda heyecan verici yanardağları ile de ünlü.
Adalarda tatil yaparken dağların üzerinde uçuran helikopterlerden birine binebilir ve yıllar boyunca unutamayacağınız bir maceraya atılabilirsiniz.
İgloda benzersiz bir gece
Yolunuz Finlandiya’ya düşerse bir geceyi mutlaka camdan yapılmış iglo tipi odalarda kalarak geçirin.
Böylece yıldızların baştan çıkarıcı manzarasını seyrederek uykuya dalabilirsiniz.
Dubai’ye paraşütle inin
Dünyanın en yüksek binası ve en büyük alışveriş merkezleri gibi pek çok rekoru elinde bulunduran Dubai’yi görmek için en iyi yollardan biri de şehre paraşütle inmek!
Adrenalin seviyesi son derece yüksek bu macera için uçakla yerden yükselebilir ve paraşütle kendinizi aşağı bırakabilirsiniz.
Londra’nın sembolü telefon kulübeleriyle fotoğraf
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan telefon kulübeleri şehrin başlıca sembollerinden.
Bugün pek çoğu turistik olarak bulunsa da halen şehirdeki bazı kulübelerden telefon açabilir ve eski zamanlara doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
Fotoğraflar: ilovepinoys, laroutedeslangues, latetrip, travelandleisure, tatilofisi.
Kaynak: Enuygun
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