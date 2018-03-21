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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri
Seyahat
Hürriyet Haber
21.03.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri

Dünyanın her bir köşesi görülmeye değer harikalarla ve yaşanması gereken çok farklı deneyimlerle dolu. Ancak bunlardan bazıları diğerlerine göre çok daha özel ve benzersiz. Dünyada yaşamanız gereken özel seyahat deneyimlerini sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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Çin Seddi'nde yürüyüş

Yeryüzünde bugüne kadar inşa edilen en uzun savunma duvarı olarak bilinen Çin Seddi, deniz kıyısından başlıyor ve ülkenin başkenti Pekin’in yakınlarından geçerek ülkenin pek çok bölgeni sarıyor.

Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri

Çin Seddi üzerinde yürümek ise kesinlikle her gezginin yaşaması gereken bir deneyim! Üstelik öğreneceğiniz ilginç hikayelerle dolu bir yürüyüş olacağını söyleyebiliriz.

Tropik cennetlerde bungalov tatili 

Maldivler, Bahamalar veya Bora Bora… Göz kamaştıran güzellikteki tropik cennetlerden birinde birkaç gün geçirin ve denizin üzerindeki bungalov tipi odalarda kalın.

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Dünyanın cennet köşesinde hem lüks hem de ıssız hayat
Dünyanın cennet köşesinde hem lüks hem de ıssız hayat

Şehir gürültüsünden uzak birkaç günlük tatil ruhunuzu dinlendirmek iyi gelebilir.

Eyfel Kulesi’nden Paris seyri 

Paris’in hatta tüm Fransa’nın başlıca sembollerinden Eyfel Kulesi, şehrin manzarasını izlemek için benzersiz!

Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri

Turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle biraz sıra olabilir ama yukarı çıktığınızda görecekleriniz için bu sırayı beklemeyi göze alabilirsiniz.

 Hawaii’de yanardağların üzerinde uçuş

Hawaii Adaları sadece göz kamaştıran sahilleriyle değil, aynı zamanda heyecan verici yanardağları ile de ünlü.

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Kumların üstünde, havai fişeklerin altında...
Kumların üstünde, havai fişeklerin altında...

Adalarda tatil yaparken dağların üzerinde uçuran helikopterlerden birine binebilir ve yıllar boyunca unutamayacağınız bir maceraya atılabilirsiniz.

 İgloda benzersiz bir gece  

Yolunuz Finlandiya’ya düşerse bir geceyi mutlaka camdan yapılmış iglo tipi odalarda kalarak geçirin.

Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri

Böylece yıldızların baştan çıkarıcı manzarasını seyrederek uykuya dalabilirsiniz.

Dubai’ye paraşütle inin

Dünyanın en yüksek binası ve en büyük alışveriş merkezleri gibi pek çok rekoru elinde bulunduran Dubai’yi görmek için en iyi yollardan biri de şehre paraşütle inmek!

Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri

Adrenalin seviyesi son derece yüksek bu macera için uçakla yerden yükselebilir ve paraşütle kendinizi aşağı bırakabilirsiniz.

Londra’nın sembolü telefon kulübeleriyle fotoğraf 

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan telefon kulübeleri şehrin başlıca sembollerinden.

Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri
Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

Bugün pek çoğu turistik olarak bulunsa da halen şehirdeki bazı kulübelerden telefon açabilir ve eski zamanlara doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.

Fotoğraflar: ilovepinoys, laroutedeslangues, latetrip, travelandleisure, tatilofisi.

Kaynak: Enuygun

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