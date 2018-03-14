Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası
Bu listede yer alan müzeler içlerinde bulundurduğu eserlerin haricinde diğer bir özellikleriyle de ziyaretçi çekiyorlar. Muhteşem teraslara sahip olan bu müzeler görenleri şaşırtıyor. İşte mutlaka görülmesi gereken müze terasları.
Metropolitan Museum of Art, New York
Central Park ile bitişik olan müzenin çatısında, sanatçı Adrián Villar Rojas’ın “The Theatre of Disapperance” isimli enstalasyonu görülebilir. Manhattan silüetini ve parkı farklı açıdan görmek isteyenlerin de mutlaka ziyaret etmesi öneriliyor.
Ghibli Museum, Tokyo
Labirente benzeyen müze farklı kat ve teraslardaki bahçeleri ile oldukça farklı bir mimariye sahip. Bahçelerde görülebilecek heykeller arasındaki dev robot heykeli, en akılda kalan eserler arasında sayılıyor.
Kensington Rooftop Gardens, Londra
Londra’nın gizli hazinesi olarak tanımlanan bahçe, 1932 yılından beri korunuyor. Havuzlarında flamingoların yaşadığı İspanyol, Tudor ve klasik İngiliz bahçesi olarak üç farklı tarzda yetiştirilen çatı bahçesinde, Babylon restoranında da vakit geçirmek mümkün.
Bundeskunsthalle Rooftop Garden, Bonn
Dev konileri ile bilim kurgu filmlerini andıran çatı bahçesi aynı zamanda geçici enstalasyon ve heykel sergileri için kullanıldığından, Bonn’un en ziyaret edilen yapıları arasında bulunuyor.
Edinburgh National Museum Roof Garden, Edinburgh
Ulusal Müze’nin çatısında, tüm İskoçya’nın doğası görülebilir. Manzarada görülen yapıları tanımlayan bilgileri ile tarihi şehre farklı bir açıdan bakarken, ülkenin coğrafyasında hızlı bir gezi yapabilmek, özellikle kısıtlı vakti olanlar tarafından tercih ediliyor.
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