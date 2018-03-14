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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası
Seyahat
Hürriyet Haber
14.03.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası

Bu listede yer alan müzeler içlerinde bulundurduğu eserlerin haricinde diğer bir özellikleriyle de ziyaretçi çekiyorlar. Muhteşem teraslara sahip olan bu müzeler görenleri şaşırtıyor. İşte mutlaka görülmesi gereken müze terasları.

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Metropolitan Museum of Art, New York

Central Park ile bitişik olan müzenin çatısında, sanatçı Adrián Villar Rojas’ın “The Theatre of Disapperance” isimli enstalasyonu görülebilir. Manhattan silüetini ve parkı farklı açıdan görmek isteyenlerin de mutlaka ziyaret etmesi öneriliyor.

Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası

Ghibli Museum, Tokyo

Labirente benzeyen müze farklı kat ve teraslardaki bahçeleri ile oldukça farklı bir mimariye sahip. Bahçelerde görülebilecek heykeller arasındaki dev robot heykeli, en akılda kalan eserler arasında sayılıyor.

Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası

Kensington Rooftop Gardens, Londra

Londra’nın gizli hazinesi olarak tanımlanan bahçe, 1932 yılından beri korunuyor. Havuzlarında flamingoların yaşadığı İspanyol, Tudor ve klasik İngiliz bahçesi olarak üç farklı tarzda yetiştirilen çatı bahçesinde, Babylon restoranında da vakit geçirmek mümkün.

Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası

Bundeskunsthalle Rooftop Garden, Bonn

Dev konileri ile bilim kurgu filmlerini andıran çatı bahçesi aynı zamanda geçici enstalasyon ve heykel sergileri için kullanıldığından, Bonn’un en ziyaret edilen yapıları arasında bulunuyor.

Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası

Edinburgh National Museum Roof Garden, Edinburgh

Ulusal Müze’nin çatısında, tüm İskoçya’nın doğası görülebilir. Manzarada görülen yapıları tanımlayan bilgileri ile tarihi şehre farklı bir açıdan bakarken, ülkenin coğrafyasında hızlı bir gezi yapabilmek, özellikle kısıtlı vakti olanlar tarafından tercih ediliyor.

Mutlaka görülmesi gereken 5 müze terası

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