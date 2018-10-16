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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muş'ta doğal yollarla oluşan 'Ovaya Bakan Adam' turizme kazandırılacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.10.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Muş'ta doğal yollarla oluşan 'Ovaya Bakan Adam' turizme kazandırılacak

Muş'un Kızılağaç beldesinde doğal yollarla oluşan insan kafasına benzeyen kayanın tabiat varlıkları envanterine kaydedilerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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Muş'un Kızılağaç beldesinde, doğal yollarla oluşan ve "Ovaya Bakan Adam" adı verilen insan kafasına benzeyen kaya ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kızılağaç beldesindeki Ahcar Yaylası'nda köylüler tarafından fark edilen kayanın, kentin tabiat varlıkları envanterine kaydedilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Muş Şube Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) çalışma başlatıldı. MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi jeomorfolog İskender Dölek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Muşta doğal yollarla oluşan Ovaya Bakan Adam turizme kazandırılacak


Dölek, yaptıkları incelemede kayanın tamamen doğal yollarla oluştuğunu belirlediklerini söyledi. 'Anıt kaya' olarak ifade edebilecekleri insan kafasına benzeyen kayaya 'Ovaya Bakan Adam'adını verdiklerini belirten Dölek, şöyle konuştu:
"Kaya, uzaktan baktığınızda bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi duruyor. Burnu, dudakları, anlı ve kulağı gayet muntazam düzgün bir şekilde. 'Ovaya Bakan Adam' adını verdiğimiz bu anıt kaya tamamen doğal bir oluşum. Çözülme, rüzgar ve yağmur suyu gibi doğal süreçlerle meydana gelmiş. Gelecek nesillere aktarılması gereken, aynı zamanda kente turizm potansiyeli anlamında önemli katkılar sunabilecek yüzlerce yapıdan biri. Bu yapılar ve doğal oluşumlar konusunda Muş oldukça zengin. Biz bu güzellikleri kayıt altına alıp haritalandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunların fotoğraflarını çekip ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınlayıp geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz"

Muşta doğal yollarla oluşan Ovaya Bakan Adam turizme kazandırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Öncel ise insan kafası görünümündeki kayayı envanter çalışması kapsamında kayıt altına almak için çalışma başlattıklarını dile getirdi. Köylülerin fark ettiği kayanın önemli bir tabiat varlığı olduğunu vurgulayan Öncel, "Bu anıt kaya ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'na bildireceğiz. Kayanın envantere kaydedilip koruma altına alınarak gelecek nesillere ulaşmasını istiyoruz." dedi. Köylülerden Mehmet Yentürk de bölgeye gelenlerin ilgisini çeken bu yapının turizme kazandırılmasını istediklerini ifade etti.

Muşta doğal yollarla oluşan Ovaya Bakan Adam turizme kazandırılacak

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