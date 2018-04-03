Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMüslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin
GeriSeyahat Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin
Seyahat
Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten
03.04.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin

Güney İspanya’da Endülüs’te bulunan Granada denince akla Elhamra ve Albayzin gelir. Darro Nehri’nin ikiye böldüğü bir tepede Elhamra Sarayı, diğer tarafında da Albayzin mahallesi yer alır. Granada’nın en güzel mahallesidir Albayzin. Muhteşem doğa manzarasının yanında muhteşem yapısıyla büyüleyen Elhamra Sarayı görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte size Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi (Cennet-ül Ârif) ve Albayzin gezi rehberi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Granada denince akla Elhamra, Yüce Cennet (Cennet-ül Arif)Bahçesi ve Albayzin  gelir. Bu kompleks " yaratıcı insan dehâsı, kültürel geleneğe dayanıklık ve insanlık tarihindeki önemi " kriterleriyle Birleşmiş Milletler dünya miras listesinde yerini almış. Bakın neden bu özellikleriyle miras listesine alınmış; Elhamra Ortaçağda yaşamış olan Arap Krallığının ( Nasrı Sultanlığının) o zamanki konutlarıymış.

Müslüman İspanyanın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin


ElHamra(Arapçada Kırmızı) Sarayı muhafız odaları avluları bahçeleri hamamları ve camiyi birleştiren mekân; ışığın suda yansıtma oyun ve teknikleriyle (bunun en güzel örneği Patio de Arrayanes'tir; yaban mersini çalıları ile zarif işlenmiş kemerlerin ortasındaki havuz, ışığı çevresindeki odalara yansıtır ve su ve ışık danseder) alçı, kereste, seramik, deri gibi basit malzemelerin ince ve ustalıkla işlenmiş süslemelerin oluşturduğu bir şaheserdir. Napeléon'un bu olağanüstü sarayı havaya uçurma girişimi ve çeşitli yağmalamalara karşın göz kamaştırıcı Saray,  kapsamlı bir restorasyon geçirerek bizi dimdik ihtişamıyla selâmlıyor...

Müslüman İspanyanın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin


Geleneksel Endülüs mimarisiyle  yerli Magrip mimarisinin harmanlandığı Albayzin (Albaicin) dar sokakları küçük meydanları ve bunların etrafında sıralanmış evlerinden oluşmuş şirin bir ortaçağ kenti.  Dokusu ve mimarisini koruyup, yeni yaşam tarzına uyum sağlayarak geleneksel Magripli kökenine bağlılığını da böylelikle kanıtlamış.

Müslüman İspanyanın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin


İspanya'da Magripli egemenliğinin ilk döneminde iktidarlık Cordoba'daki Emevi Halifeliğinin elinde olduğu için Granada'nın da önemi artarak yükselişe geçmiş. Kasaba 1238'de Muhammed İbn-ül Ahmer tarafından halifeler; 1. İsmail, 1. Yusuf ve V. Muhammed yönetiminde yaptırılmış ve  14. Yüzyılda tamamlanmış. Aslında sultanların güçleri git gide  zayıflamış ancak bunu saklamak için kendi cennet imgelerini gerçeğe dönüştürerek burada sanal bir hükümdarlık yaratmışlar. Bu yapılarla güç gösterisi yapmışlar.

İspanyanın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo
İspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo


Sultanlar kentin sıcaklığından kaçıp Elhamra'nın kuzey kısmında inşa ettikleri şimşir, söğüt, servi ağaçlarının oluşturduğu gül, karanfil ve şebboy çiçeklerinin süslediği bahçecilik sanatının mükemmel örneği olan bu bahçeye yani "yüce cennet bahçesi" ne sığınmışlar. Ağaçların verdiği huzur, çiçeklerin yaydığı enerji ve mis kokular doğanın her şeyden hatta kompleksteki eşsiz mimariden bile üstün olduğunu kanıtlar gibi. Yeryüzündeki cennet burası olsa gerek!

Müslüman İspanyanın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin


Granada'da her yıl düzenlenen müzik ve dans festivali için müthiş bir ortam sağlayan yüce cennet bahçesi ( Generallfe) size görsel bir şölen sunmak için bekliyor... Granada'nın yamaçlarında,  mağaralar bulunurmuş ve bu mağaralarda çingeneler yaşarmış. Mağaraların bulunduğu bu yere "Sacromonte"  adı veriliyor. Şu an çingeneler yaşamıyor ama , biz burada çingenelerin rengârenk giyindikleri o güzel giysileriyle yapmış oldukları doğaçlama flamenko gösterilerine katıldık ve şu an turistik olarak işlevde olan bu mağaraların birinde bu nostaljiyi yaşadık ve büyülendik.

Bölgede aynı adı taşıyan manastırda ayrıca Granada'nın koruyucu azizi Cecilio'nun külleri bulunuyor. Granada'da ayrıca barok süslemesiyle ünlü San Juan De Dios Kilisesi ve Rönesans yapıtı San Jerónimo Kilisesi görülmeye değer. Ayrıca Mirador de San Nicolas' a yürüyerek yukarıdan Elhamra'nın büyüleyici manzarasını görebilirsiniz. Seyre dalın ve tarihi yaşayın!

Fotoğraflar: Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin

Ege'nin en popüler yeri! Turistler şu sıralar akın ediyor...

Nisan’da gidilmesi gereken yerler! Seyahat yazarları seçti…

Ege’nin otantik güzeli meraklılarını bekliyor! Alaçatı Ot Festivali başlıyor...