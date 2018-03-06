Murat Dağı'nda görsel şölen
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi. Dağa fotoğraf çekmek için ve doğa yürüyüşü yapmak için giden insan sayısı artmaya başladı. Ayrıca Murat Dağı, şifalı sular ve soğuk su kaynakları açısından nadir yerler arasında…
Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Murat Dağı'nın zirvesi, meraklılarına görsel şölen sunuyor. Kayak merkezinin de kurulduğu Murat Dağı, son yıllarda dağcılar kadar kar nedeniyle ulaşımın zor olmasına karşın doğa ve fotoğraf tutkunlarının da yoğun ilgisini çekiyor.
Zirveye ulaşanlar, 2 bin 300 metre yükseklikten adeta ayaklar altına serilen Gediz ormanlarının doyumsuz manzarasını izleyebiliyor ve eşsiz güzellikleri fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor Murat Dağı, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2003 yılında önemli bir bitki ve kuş alanı ilan edildi.
Murat Dağı, şifalı sıcak suları ve soğuk su kaynakları açısından nadir yerler arasında. Karacam ormanları içinden geçerek zirveye doğru yol alırken ulu çınarların arasından gürül gürül akan Gediz Nehri size eşlik edecek.
Kaynak: AA
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