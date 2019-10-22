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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'ın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Bendimahi Çayı'nda bulunan ve bu mevsimde yağmurlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Halk Eğitim Merkezince açılan fotoğraf kursunda eğitim alan öğrenciler de şelalede fotoğraf çekerek derslerde öğrendikleri teknikleri uygulama imkanı buldu.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Kursiyerlerden Zafer Dedebali, kurslarda öğrendikleri teknikleri uygulayabilmek için şelaleyi tercih ettiklerini söyledi.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Dedebali, "Muradiye Şelalesi çok güzel bir yer. Havası, doğası insanları cezbediyor. Bizim gibi birçok kişi sonbaharda buraya fotoğraf çekmeye, gezmeye geliyor. Şu anda bu yoğunluğu görebiliyoruz." dedi.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Şelaleye gezmeye gelenler de yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüden geçerek fotoğraf çektirdi.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor


Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

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