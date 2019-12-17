Munzur Vadisi'nde 'zipline' heyecanÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince terÃ¶ristlere yÃ¶nelik son yÄ±llarda dÃ¼zenlenen kapsamlÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Tunceli'de, su sporlarÄ± etkinlikleri dÃ¼zenlenmeye baÅŸlandÄ±. YÄ±llarca terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Munzur Vadisi Milli ParkÄ±'ndaki Anafatma mevkisinde, Vali Tuncay Sonel'in giriÅŸimiyle kurulan zipline tesisi, turistlerin ilgi odaÄŸÄ± haline geldi. Munzur Vadisi'ne kurulan ve Mardin'in Derik ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce ÅŸehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n adÄ±nÄ±n verildiÄŸi su sporlarÄ± merkezinde, binlerce kiÅŸi etkinliklere katÄ±lÄ±yor.





'TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek zipline kulesi Tunceli'de'

Munzur Adrenalin DoÄŸa SporlarÄ± KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± NazÄ±m Arslan, huzur ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±yla kente gelen turist sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek zipline kulesinin Tunceli'de kurulduÄŸu anlatan Arslan, "Zipline zevkli bir spor. Hem doÄŸanÄ±n gÃ¼zelliÄŸini yaÅŸÄ±yorsunuz hem de heyecanÄ±.

'DoÄŸa sporlarÄ± altyapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirme' projesi kapsamÄ±nda Valimiz Tuncay Sonel tarafÄ±ndan Åžehit Kaymakam Muhammet Fatih SafitÃ¼rk Su SporlarÄ± Merkezi kuruldu. TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek zipline kulesi Tunceli'de, Munzur Nehri Ã¼zerinde kuruldu. Parkurun 125 metre uzunluÄŸu var. Munzur Vadisi'nin gÃ¼zelliÄŸi, heyecanÄ± zipline yapÄ±lÄ±rken yaÅŸanÄ±yor. YÄ±llardÄ±r burada Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yordu. SaÄŸlanan huzur ortamÄ±yla ÅŸimdi burada turizm merkezleri kuruldu ve artÄ±k buralar turizmle anÄ±lÄ±yor. Ã‡ok mutluyuz. Tunceli, inanÄ±lmaz bir turizm potansiyeli yakaladÄ± ve binlerce turist bÃ¶lgemize gelmeye baÅŸladÄ±" dedi.

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