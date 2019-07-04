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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Munzur Gözeleri'ne turistlerden yoğun ilgi
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.07.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Munzur Gözeleri'ne turistlerden yoğun ilgi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, doğal güzelliğiyle Türkiye'nin dört bir köşesinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Tunceli'de, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve doğal güzelliğiyle, kar ve buzullardan beslenerek kayalardan akan sularıyla dikkati çeken Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözde turizm alanlarından biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından akan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle mayıs ile kasım ayları arasında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.

Munzur Gözelerine turistlerden yoğun ilgi


Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri, el değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor. Buz gibi suları ve serinliğiyle, Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.

Munzur Gözelerine turistlerden yoğun ilgi


Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyon liralık yatırım projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.

Munzur Gözelerine turistlerden yoğun ilgi



Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri, el değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor. Buz gibi suları ve serinliğiyle, Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor. Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyon liralık yatırım projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.



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