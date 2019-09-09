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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Munzur Gözeleri'nde hafta sonu yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Munzur Gözeleri'nde hafta sonu yoğunluğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, hafta sonu tatili dolayısıyla çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

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Tunceli'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen, önemli doğal, kültürel ve turistik yerlerden Munzur Gözeleri'nde hafta sonu tatili sebebiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm alanlarından, Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, el değmemiş doğası, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle yılın her ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

Munzur Gözelerinde hafta sonu yoğunluğu



Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.  Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran bölgede gün boyu vakit geçirmek isteyenler, yöresel lezzetleri tadarak, fotoğraf ve video çekip, piknik yapıyor. Ziyaretçilerden bazıları da kamp kurarak doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.  Kentin önemli doğal, kültürel, inanç ve turistik yerlerinden Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.

Munzur Gözelerinde hafta sonu yoğunluğu



Çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ile göz alıcı güzellikler sunan Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor. Ziyaretçilerden Gökhan Taş, bölgenin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi. Munzur Gözeleri'nin Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Taş, şunları söyledi: "Burası doğa harikası bir yer, her yerden sular çıkıyor. Yazın sıcaktan bunalan insanların yoğunlukla tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor, piknik yapıp, suya giriyor. Burası aynı zamanda kutsal bir yer. O açıdan da tarihi ve kültürel bir dokusu var." 

Munzur Gözelerinde hafta sonu yoğunluğu


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