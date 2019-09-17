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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhteşem manzara eşliğinde 12 dakikada 2 bin 365 metreye yolculuk
Seyahat
DHA
17.09.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Muhteşem manzara eşliğinde 12 dakikada 2 bin 365 metreye yolculuk

Antalya'nın turistik bölgesi Tekirova sınırlarındaki Tahtalı Teleferik, binlerce doğa tutkununu 12 dakikada 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na taşıyor. Gün doğumu ve gün batımına özel turların düzenlendiği zirve, yazın serin bir havanın etkisinde olurken, kışın ise beyaza bürünüyor.

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Antalya'ya gelen turistler, 2007 yılında hizmete giren teleferik ile Tahtalı Dağı'nı keşfediyor. Turistler, 12 dakikada deniz seviyesinden 2 bin 365 metreye ulaşıyor. Teleferikle gerçekleşen yolculuk süresince Phaselis, Olympos Antik Kenti, Üç Adalar'ın yanı sıra Antalya ve Kemer'in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalanıyor. Sedir ve çam ağaçlarının üzerinden geçen teleferiğin manzarası nefes kesiyor. Turistler yolculuk süresince video kaydı yapıp, hatıra fotoğrafı çekiyor.

Muhteşem manzara eşliğinde 12 dakikada 2 bin 365 metreye yolculuk

Yaz aylarında serinliğin fark edilir derecede olduğu zirve, kış aylarında da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanıyor. Bilet fiyatları ise gün doğumu ve gün batımı turlarında değişkenlik gösteriyor. Standart gün içinde çift yönlü (çıkış-iniş) 33 Euro, 7- 12 yaş 16.5 Euro iken, tek yön yetişkin 22 Euro, 7- 12 yaş ise 11 Euro olarak fiyatlandırılıyor. Zirveye çıkarak gün doğumu manzarasının tadını çıkarmak isteyen yetişkinler 40 Euro, 7- 12 yaş çocuklar için de 20 Euro ödeniyor. Gün batımı turları da yetişkinlere 51 Euro, 7- 12 yaş 25.5 Euro, 0-6 yaş çocuklar için ise 9 Euro olarak belirlendi. Yerli misafirler için bilet fiyatı ise 85 TL.

Muhteşem manzara eşliğinde 12 dakikada 2 bin 365 metreye yolculuk

'Bir günde 3 bin kişiyi zirveye taşıyoruz'

Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, 2018 yılını 306 bin ziyaretçi sayısıyla tamamladıklarını, 2019 yıl sonu hedeflerinin 330 bin ziyaretçi olduğunu söyledi. Haydar Gümrükçü, "13 Eylül itibarıyla 260 bin 854 kişiyi zirveye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüksek sezonda günlük ortalama 2 ila 3 bin kişi arasında zirveye turist çıkarttık. 12 Eylül'ü ele alırsak 2 bin 14 kişi zirveye çıkmış. Eylül ayından sonra bu rakamlar yavaş yavaş düşecek. Fakat zirvenin popülaritesi kış aylarında da devam ediyor. Bu kez kar ve kış manzarasına kapı aralıyoruz" dedi.

Muhteşem manzara eşliğinde 12 dakikada 2 bin 365 metreye yolculuk

Zirvede manzara izlemenin dışında farklı etkinlikler yapılabileceğini de hatırlatan Gümrükçü, "Yamaç paraşütü atlayışları, zirvenin manzarası kadar ilgi görüyor. Gün içinde yüzlerce turist, zirveden sıfır noktasına atlayış gerçekleştiriyor. Gökyüzünde süzülen paraşütleri izlemek de başka bir güzellik" diye konuştu.

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