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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler
Seyahat
Anadolu Ajansı
12.02.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Muğla Datça'da bu yıl ikincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, üç gün boyunca devam eden gösteriler ve etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

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Datça 2. Badem Çiçeği Festivali’nde Türkiye’nin birçok ilinden gelen yaklaşık otuz bin kişiye doyasıya eğlence ve çeşitli aktiviteler sunuldu.

Muğlada Badem Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Festival düzenleme komitesi başkanı Özge Atalay, yaptığı açıklamada; “Datça’da üç gün boyunca devam eden festivalimizin çok güzel bir kapanışla tamamladık. Festival yoğun ilgi gördü. Hem tur şirketleri hem de bireysel olarak yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Tahminen 30 bin kişi festival için ilçemize geldi, kesin rakamlar daha sonra ortaya çıkacak.

Muğlada Badem Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Festival boyunca çeşitli gösteriler, atölye çalışmaları, kitap imza günleri düzenlendi. Yaklaşık bin adet kurulan stantlarda çeşitli yiyecek içecek hediyelik eşya satışı yapan esnaflar üç günlük festival boyunca ziyaretçilerin mağdur olmaması için her türlü imkanı sunmaya çalıştılar.

Muğlada Badem Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Festival boyunca vatandaşlar, özellikle yiyecek içecek satan tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Alışveriş yapan da satan da mutlu olarak ayrıldılar” dedi.

Muğlada Badem Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş bir zaman dilimine yayılmasını talep eden ziyaretçiler ise, “Keşke bu festival daha uzun olsaydı. Datça’nın her yerine gitme güzelliklerini keşfetme imkanı bulamadık. İnanın tadı damağımızda kaldı” dediler.

Muğlada Badem Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

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