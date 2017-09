Mucize adam John of God ile Brezilya'ya şifa dolu bir yolculuk!

Doğaüstü Kristal Madenleri üzerinde kurulu, Brezilya’ da bir kasabada yaşayan John of God, doktorların “Artık sizin için yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok” dediği hastalara büyük bir imkan sunuyor. Milyonlarca insan, mucize için Brezilya’daki küçük Abadania kasabasına, John of God’ın “Casa de Dom Inacio” adındaki kliniğine akın ediyor. Travel Dreams seyahat acentesi yetkilileri bu şifa yolculuğu ile ilgili merak edilenleri anlattı:

John of God kimdir? Çalışmaları nelerdir?

Bioenerji ve ruhsal çalışmalarıyla tanıdığımız mucize adamın tam ismi João Teixeira de Faria… Tüm dünyada bilinen adıyla João de Deus ya da John of God… 1942 doğumlu John of God’ın yetenekleri 16 yaşında, Hz. İbrahim soyundan Kral Süleyman’ın ruhunun bedenine girmesiyle başlar. Bu olaydan sonra John of God yıllarca Brezilya’da gezerek sevgi dağıtır ve 27 yıl önce Abadiania’daki evine yerleşir ve John of God adıyla ünlenir. 30’dan fazla ölmüş doktor ve azizin ruhlarına kanallık eden John of God, şifa verenin kendisi değil, Allah olduğunu vurgular, kendisinin sadece bir aracı olduğunu belirtir, aslında her şeyi yapan Allah’tır. Kanallık ettiği ruhlar, gelen kişileri inceler, John of God tarafından görünür ve görünmez psişik uygulamaların yapılmasını sağlarlar. Son 50 yılda, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 15 milyon kişiye yeni bir başlangıç şansı vermiştir. İnsanlardan para almaz.

John Of God’ın yaşadığı kasaba nerede ve nasıl bir yer? İsteyen herkes oraya gidebilir mi?

Doğaüstü Kristal Madenleri üzerinde kurulu, Brezilya’ da bir kasabada yaşayan John of God, doktorların “Artık sizin için yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok” dediği hastalara büyük bir imkan sunuyor. Milyonlarca insan, mucize için Brezilya’daki küçük Abadania kasabasına, John of God’ın “Casa de Dom Inacio” adındaki kliniğine akın ediyor. Aids, Kanser, artrit, depresyon, ms, felç gibi aklınıza gelebilecek her türlü hastalığa sahip olan binlerce insan, John of God’ın ruhlar vasıtasıyla aktardığı mucizevi dönüşüme kendilerini açıyorlar. Dünyanın her köşesinden çok önemli politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve ünlüler John of God ile tanışmaya, onun Tanrı vergisi yeteneğine gözleriyle şahit olmaya geliyorlar. Peru başkanı, Brezilyalı bakanları ve daha birçok üst düzey politikacıyı iyileştiren John of God, bugün herkes tarafından kabul edilen ve milli bir hazine olarak olarak korunan biri.

Nasıl gidebilirim?

Seyahat acentesinin yılda birkaç kez düzenlediği grup turlarına kayıt olabilirsiniz. Ana hat ve iç hatlar, tüm transferler, konaklamalar, seyahat sigortası ve tabi ki Can Aydoğmuş rehberliğinin dahil olduğu bu paketlerin en yakın tarihlisi şu an 09-15 Ekim 2017.

Kasabaya vardıktan sonra süreç nasıl ilerliyor?

Turlar genelde pazartesi varışlı olacak şekilde organize ediliyor. Vardığınız ilk gün John Of God ve Casa tarafından onaylı ilk Türk grup lideri ve John of God ile röportajının tam halininde bulunduğu Şifanın Eli kitabının yazarı Can Aydoğmuş ile kasabayı ve Türkçede “Yuva” anlamına gelen, John Of God’ın yaşadığı ve aynı zamanda şifalanma süreçlerinin gerçekleştiği Casa’yı tanıyorsunuz. Ardından uçuş yoğunluğunuzu atmak ve ertesi günden itibaren başlayacak ritüellere daha hazır hissedebilmek için boş zamanınız oluyor. Ertesi gün kutsal olduğuna inanılan bir şelalede arınma seansına katılıyorsunuz. Erkekler ve kadınların ayrı ayrı gerçekleştirdiği bu seans, birkaç defa yalnız başınıza suya dalıp çıkmanızla tamamlanıyor. Alacağınız bu enerjiyi daha da olumluya çevirmek için dilerseniz odanızda, dilerseniz kalacağınız pansiyonun bahçesinde ya da Casa’nın içerisinde uygun bir bölümde meditasyonlar yapabilirsiniz. Ertesi gün ve o günü takip edecek olan 2 gün boyunca John Of God ile karşı karşıya gelerek çok güçlü ve mucizevi bir enerji alışverişinde bulunuyorsunuz. Tüm bu süreç boyunca dikkatinizi tamamen bu yoğun enerjide toplamanız ve neden buraya geldiğinizi kendinize sık sık hatırlatmanız gerekiyor. İnanç ve adaptasyon bu yolculuğun en önemli noktaları…

Gelen hastaların İyileşme şansı nedir? Hastalığa göre değişir mi?

Öncelikle John Of God %100 iyileşme garantisi veremez. Ya da belirli bir zamanda iyileşmeyi garanti edemez. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu zamana kadar dünyanın dört bir yanından giden insanların iyi etkiler alarak geri döndüğünü, çok büyük bir kısmının hastalığının durma hatta gerileme noktasına geldiğini söyleyebiliriz. İyileşme sürecinin hastalığın ne olduğuyla değil, tamamen kişinin inancıyla ve ülkesine döndükten sonra bu inancını sürdürmesiyle ilgili olduğunu da eklemek gerek.

Kişilere ne yapıyor, iyileşmelerini nasıl sağlıyor?

Tamamen kişiye özel bir süreç… Fiziksel rahatsızlığı olana psişik çalışmalar uygulanabiliyor. Bazıları meditasyon odasına yönlendiriliyor ve ışık varlıklar üzerinde çalışıyor. Bazısı üzerinde bir dokunuşla değişim yaşarken, bazısının biraz daha zamana ihtiyacı olabiliyor. Kişinin ruhsal dünyasını, parasal hayatını, ilişkilerini her şeyini etkileyebilen 10000 yıllık karmalara kadar çalışmalar yapılıyor ve hangi frekansta hangi alanda çalışma yapılacağına karar verilip dönüşüme başlanıyor.

Psişik çalışma nedir? Her ziyaretçiye uygulanıyor mu?

Hiçbir bıçak ya da alet kullanmadan sadece enerjisel olarak yapılan ameliyattır. Herkese uygulanma şartı yoktur. John Of God gerekli gördüğü durumlarda hastaya önceden bilgisini vererek uygulamayı gerçekleştirir

Tekerlekli sandalyeyle tura katılmak mümkün mü?

Evet mümkün. Tek yapmanız gereken tura kayıt esnasında tekerlekli sandalye kullandığınızı acenteye bildirmek. Acente, anlaşmalı olduğu uçak firmasını bunun bilgisini önceden veriyor. İniş ve binişlerde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca kalacağınız pansiyon ve çevresi tekerlekli sandalye kullanımına son derece uygun.

Ne tür yemekler çıkıyor? Çocuğumla gelmek istersem yiyecek konusunda sıkıntı yaşar mıyız?

Kalacağınız yerin mutfağında sebzeden meyveye, tavuktan kırmızı et ürünlerine kadar her şeyi bulabilirsiniz. Bunun dışında çocuğunuzun özel bir beslenme şekli varsa, uçağın izin verdiği kadarıyla yanınızda mini bir buzlukta yiyecek getirip konaklama yapılan yerin mutfağında hazırlama şansınız da var. Eğer çocuğunuzda yeme ya da yutkunma zorlukları varsa yanınıza blender alabilir, günlük çıkan yemekleri blenderdan geçirebilirsiniz.

Yabancı dil bilmem gerekir mi?

Acentenin organize ettiği grup turlarında yabancı dil bilmenize gerek yoktur.

Rehberiniz Can Aydoğmuş bütün süreçte sizleri yönlendirme ve gerekli yerlerde yapılacak çeviriler konusunda yardımcı olacaktır.