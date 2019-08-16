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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mollakasım Plajı’na turist akını
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Mollakasım Plajı’na turist akını

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, Kurban bayramının son günü yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı

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DOLDU, TAŞTI

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van’daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı’nın son gününde Molllakasım Halk Plajı´na akın etti.

EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMADI

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye’nin değişik illerinden tatil için Van’daki Mollakasım Halk Plajı´ na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. 

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasına girdi. 

SAKLI KOYLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. 

Mollakasım Plajı’na turist akını

DOLDU, TAŞTI

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van’daki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı’nın son gününde Molllakasım Halk Plajı´na akın etti.

EGE VE AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMADI

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. Türkiye’nin değişik illerinden tatil için Van’daki Mollakasım Halk Plajı´ na gelenler, mavi bayraklı halk plajında yüzmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. 

Mollakasım Plajı’na turist akını

“TÜM TURİSTLERİ BURAYA BEKLİYORUZ”

İstanbul´dan gelen İsmail Süpürgeci ise Van´ı çok sevdiklerini ifade ederek "Tatil için Van’a geldik. Gerçekten burası harika bir yer. Ege ve Akdeniz sahillerinden pek bir farkları yok. Göl suyu çok berrak ve temiz. Tüm turistleri buraya bekliyoruz. Burada hem piknik yapıyoruz, hem de gölde serinlemenin keyfini yaşıyoruz. Harika bir yer. Van’ı çok sevdik. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

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