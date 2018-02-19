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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Sevil MERT / Instagram: @cokokuyancokgezen
19.02.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Dünyanın en bakir ülkelerinden biri olan Moğolistan, metrekare başına düşen insan sayısının dünyada en az olduğu yer. İnsan az, coğrafya büyük, ulaşım zor olunca da pek az insanın seyahat planları arasında yer alıyor. İşte size Moğolistan gezi rehberi…

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Benim için gitmek istediğim ülkeler listemin ilk sıralarında yer alıyordu. Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler
Bu nedenle bulduğum ilk fırsatta Moğolistan’da 2 haftalık bir seyahat yaptım. Moğolistan’ın kuzeyi, orta bölgesi ve güneyini görme fırsatı bulduğum bu yolculuk hayatımın en güzel seyahatlerinden biri oldu. Moğolistan ise gittiğim 60’a yakın ülke arasında en sevdiğim ilk 3 ülke arasında. Moğolistan’a gitmeyi planlayanlar için mutlaka görülmesi gerekenler: 

Khövsgöl

Ülkenin en kuzeyindeki böl Khövsgöl. Tunka Ulusal Parkı’nın içinde yeralan Khövsgöl aynı zamanda Şamanizm’in de merkezi. Bu göl Rusya sınırları içinde yer alan Baykal Gölü’nün ikiz kardeşi olarak biliniyor. Dünyanın en temiz göllerinden biri olan Khövsgöl’un suyunu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz, yerel halk içiyor.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Bu gölün bizim için önemi ise, hala Türkçe konuşan ve göçer olarak yaşayan Dukha Türklerinin yaşadığı bölge olması. Dukha Türkleri dağlarda göçer olarak yaşadıkları için birkaç gün at sırtında yol alıp yerlerini bulmak için de bölgeyi bilen bir rehbere ihtiyacınız var. Khövsgöl’de ayrıca Yak denilen yabani bir cins inek ve geyikleri yakından görmek, ata binmek için son derece uygun.

Terkhiin Tsagaan Gölü

Khövsgöl’den güneye doğru indiğinizde Khövsgöl kadar güzel ancak daha küçük ve yaz aylarında yüzülebilen bir göle ulaşırsınız. Harita üzerindeki mesafeleri çok yakın olsa da doğru düzgün yol olmaması nedeniyle 10-12 saat jeeple yol yaparak gece yarısını geçerek ancak ulaşabilmiştim bu göle.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Sabah uyandığımda ise manzaranın güzelliği karşısında nutkum tutulmuştu. Bir önceki gün yollarda yaşadığım endişeleri unutuverdim. Zaten ilerleyen günlerde sadece Ulanbaatar ile ana şehirler dışında hiçbir yerde doğru düzgün yol olmadığını net olarak anlamış oldum.

Taikhar Chulu Anıtı

Ovanın ortasında tek başına bir kaya kütlesi Taikhar Chulu Anıtı. Kaya üzerinde milattan önce 6000 ila 3000 arasında yapıldığı düşünülen çeşitli semboller ve hayvan figürleri yer alıyor. Bu figürlerin Tibet, Moğol, Uygur, Çin gibi farklı kültürler tarafından ve farklı dillerde oluşturulduğu düşünüyor. Efsaneye göre ise, dev bir yılan bu bölgeye musallat olmuş.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Bukhbilegt adında bölgedeki cesur ve güçlü birinden yöre halkı bu yılandan kurtulabilmek için yardım istemiş. Bu cesur kişi yılanı deliğine tıkmış ve deliğin girişini yılanın tekrar çıkamaması için bu devasa kayayla kapatmış...

Tsenker Kaplıcaları

Moğolistan’ın neredeyse tam ortasında, Orhun Vadisi’nin çok yakınında bir kaplıca bölgesi var. Pek çok Moğol’un dahi bilmediği bu vaha eskiden volkanik bir bölge imiş. Şu an hareketli volkan olmasa da her yerden şırıl şırıl sıcak sular akıyor.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Normalde sıcakla ve sıcak suyla aram çok iyi değildir. Ancak buradaki tesislerde Moğolların meşhur yurt denen çadırlarında kalıyor ve açık hava havuzlarında sıcak suyun tadını çıkarabiliyorsunuz. Bölgede irili ufaklı, ucuzlu pahalı pek çok tesis var, bu tesislerden birinde hem konaklayıp hem de sıcak sularda keyif yapabilirsiniz.

 

Karakurum ve Orhun Vadisi

Karakurum tarih kitaplarından adını bildiğimiz şehirlerden biri çünkü burası Orhun Vadisi’nin merkezi ve Moğol İmparatorluğunun tarihi merkezi. Sadece Moğol İmparatorluğu’nun merkezi değil aynı zamanda İpek Yolu’nun da çok önemli duraklarından biri.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Hal böyle olunca şehirde görülecek pek çok yer var. Ayrıca Orhun Vadisi’nin turistik duraklarından biri Orhun Şelalesi Moğolistan’ın en büyük şelalesi olma özelliği taşıyor.

 

Orhun Yazıtları

 Moğolistan’a gidip Orhun Yazıtlarını görmeden dönmek düşünülemez. Orhun Yazıtları ile Karakurum arasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmış olan Bilge Kağan Otoyolu bulunuyor.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Yazıtların bulunduğu yerde yine Türkiye tarafından yapılmış bir müze bulunuyor. Yazıtların orijinalleri müze içinde tutulurken gerçek yerlerinde replikaları yer alıyor.

Gobi Çölü & Khongor Kum Tepecikleri

Moğolistan’ın güneyi dünyanın en büyük çöllerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ancak çöl deyince aklınıza sahra gibi tamamı kumul bir görüntü gelmesin. Kısa bir bitki örtüsünün kapladığı bir çöl karşılıyor sizi, buna oldukça şaşırmıştım.

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En kumul bölgelerden biri Khongor Kum Tepecikleri. Buraya aynı zamanda şarkı söyleyen kumullar da deniyormuş. Ancak ben gittiğimde çölde yağmura yakalanınca bizim kumulların şarkılarını duyamadık. Çünkü kumullar rüzgar estikçe şarkı söylüyorlarmış.

Bazanzag Alevli Kayalar

 Moğolistan’da beni en çok etkileyen yerlerden biri idi Alevli Kayalar (Flaming Cliffs). Kırmızı ve turuncu toprak renginden oluşmuş kayalar içlerinde dinazorların fosillerini barındırıyormuş. Dünyada en fazla dinozor fosili bulunan yerlerin başında geliyor Moğolistan.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Ulanbaatar’daki dinozor müzesi de bu nedenle görülmeye değer. Renk cümbüşünün yanı sıra oralarda gezerken bir zamanlar aynı topraklarda dinozorların koşuşturduklarını düşünmek muhteşem. Gün batımında orada bulunabilirseniz renkler daha da etkileyici olacaktır.

Gorkhi Terelj Ulusal Parkı

 Eğer Moğolistan’da kısa süreli gittiyseniz ve uzun mesafeleri kat edecek aracınız yoksa Terelj Ulusal Parkı Ulanbataar’a yakın ve düzgün yolu, toplu taşıma imkanı ile tercih edebileceğiniz bir yer.

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Ren geyikleriyle yaşayan ilginç insanlar
Ren geyikleriyle yaşayan ilginç insanlar!

Doğayla iç içe zaman geçirebilir, uzun yürüyüşler yapabilir, ata veya deveye binebilir, eski Budist manastırını ziyaret edebilirsiniz.

Ulanbaatar & Atatürk Caddesi

 3 milyon kişinin yaşadığı Moğolistan’da nüfusun 1,5 milyonu başkent Ulanbaatar’da yaşıyor. Ulanbaatar her başkent kadar sıkıcı ancak Türkiye, Moğolistan’ın Çin ve Rusya ile birlikte müttefik olarak belirlediği 3 ülkeden biri.

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Bu nedenle şehrin en merkezi yerlerinde Türkiye Büyükelçiliği, konsolosluk yer alırken yine şehrin en güzel caddelerinden birinin adı Atatürk Caddesi ve caddenin girişinde bir Atatürk heykeli bulunuyor. Dünyanın bir ucundaki bir ülkede Atamızı görmek gurur verici.

Moğolistan’da görülecek ve benim de gördüğüm daha pek çok güzellik var. Bunlar arasından en çok beğendiklerimi paylaşmak istedim. 2 hafta her gün yer değiştirerek yaptığım Moğolistan yolculuğum hayatımdaki en önemli seyahatler arasında yerini aldı. Sonsuz bozkırlar, saatlerce tek bir araç görmeden yapılan uzun yolculuklar, yol olmadığı için yaşanan panikler, doğayla iç içe ve saygıyla yaşayan insanlar, çölden henüz çıkmışken at sırtında gidilen buzullar, devasa Cengiz Kağan heykeli, onlarca ulusal park, Tonyukuk Yazıtları ve daha pek çok Türk eseri, sert görünüşlerinin altında sıcacık kalpleriyle sizi kucaklayan Moğollar Moğolistan’da sizi bekliyor.

Fotoğraflar: Sevil MERT

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