Modanın kalbi: Milano

Milano İtalya'nın ve Avrupa'nın en gelişmiş ve en zengin şehirlerinden biri. Ayrıca otomotiv ve moda sektörü şehrin en önemli gelir kaynağı. Şehrin merkezinde dünyanın en büyük Gotik tarzdaki katedrali olan Duomo di Milano, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Galleria Vittorio Emanuele II ve dünyanın en büyük tiyatro binalarından La Scala bulunuyor.

Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler.

Duomo di Milano: Milano’da ne yapmadan dönülmez? Tabii ki Avrupa’nın, hatta arttırıyoruz, dünyanın en güzel katedrallerinden biri olan Duomo Katedrali’ni görmeden!

Galleria Vittorio Emanuele II :Hazır Milano Katedrali’nin oraya kadar gelmişken, meydanın tam orta yerinde durup katedrali arkanıza aldığınızda sağınıza doğru ilerlerseniz, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinen Galleria Vittorio Emanuele’i göreceksiniz.







Santa Maria delle Grazie: Leonardo da Vinci’nin en ünlü eserlerinden biri olan “Son Akşam Yemeği” ile ilgili aslında hiçbir şey bilmediğimizi Milano sayesinde keşfetmiş olduk ve itiraf etmekten çekinmeyeceğiz.

La Scala: La Scala İtalya’nın, hatta dünyanın en ünlü opera salonlarından biri.





Nasıl Gidilir?

Milano’ya ulaşmak için 3 farklı havaalanı opsiyonunuz var. Haliyle her birinden şehre ulaşmak için de farklı seçenekler mevcut; Türkiye’den Milano’ya ulaşırken Linate Havaalanı şimdilik seçenekler arasında pek de sık görünmüyor. Milano’ya ulaşımda en sık kullanılan havaalanı genellikle Malpensa.Nerede Kalınır?







Milano gezmesi kolay bir şehir olduğu için nerede kalmak istediğinizi tamamen keyfinize göre seçebilirsiniz.Konaklama için en tatlı iki bölge Brera ve Navigli.

Ne Yenir?

Superpizza! Mutlaka deneyin. Il Salumaio Di Montenapoleone. Makarna ve şarap mükemmel. Öğle yemeği için OK Pizza oldukça iyi bir seçim olacak. Hem fiyatları hem de lezzeti bakımından güzel bir restoran ve Duomo’ya oldukça yakın