« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatMisafirlerini emektar tramwayda ağırlıyor!
image
Seyahat

Misafirlerini emektar tramwayda ağırlıyor!

Avustralya’nın, Lauriston ormanlarına komşu bir kamp alanı Kamp Kulning. Görenlerin gerçekliğini sorguladığı alanda, dinlenebilir, kamp kurabilir, hoş vakit geçirebilirsiniz. Hem de bir tramwayın içinde. İşte size ilginç bir deneyim sunacak o kamp alanı...

Hürriyet Haber
X

1920’lerde Melbourne sokaklarında dolaşan bir tramvay nasıl olur da insanların seyahat rotası haline dönüşür derseniz Kamp Kulning bu soruya cevap verir nitelikte. 1970’lere kadar insanları taşıyan bu emektar, restore edilerek Kamp Kulning misafirlerinin konaklayacağı bir yer haline getirilmiş. Tamamen vintage bir havanın hakim olduğu iki yatak odası, mutfak, banyo ve oturma alanları bulunan tramvaya, bir de 1950’lerden bir karavan eşlik ediyor. Bu karavanın sahibi ise Kulning’in sahibi Angela.

Yakın gelecekte yok olacak 10 yer
Yakın gelecekte yok olacak 10 yer

Angela, aynı zamanda gelenleri kendi karavanında da misafir ediyor ve güzel bir tatil için eşlik ediyor. Angela, araziyi birkaç sene önce satın aldığında burada birkaç kulübe ve eski bir tramvay öylece yatıyormuş. Bölgeye sihirli bir dokunuş yapan Angela sayesinde artık insanlar iyi bir hafta sonu geçirmek için buraya geliyorlar.

Misafirlerini emektar tramwayda ağırlıyor

Ayrıca Instagram sayfasında tramvayın ve odaların yenileme aşamalarını paylaşarak takipçilerine bilgide veriyor.

 Misafirlerini emektar tramwayda ağırlıyor

Herkese kapısı açık olan Kulning, misafirlerine şöyle sesleniyor: “Kamp Kulning harika bir yerdir ama Avustralya’da olduğunu unutmayın. Yani buraya gelirken ayakkabılarınız kirlenecek ve bazı böceklerle uğraşacaksınız. Çok rahat bir uyku çekeceksiniz ama havalı ve lüks herhangi bir şey beklemeyin. Bu tramvay 90 yaşında! Tahmin edebileceğiniz gibi biraz aşınmış ve yıpranmış. Ama bu ona ayrı bir hava katıyor. Biraz köhne ve kırsal bir yerdir burası. Aynı zamanda eşsiz ve eğlenceli ve biraz rahatlamak için harika bir yerdir.”

Misafirlerini emektar tramwayda ağırlıyor

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiAvustralyaAvustralyaSeyahatKaravanla SeyahatKeşfetAvustralya
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Turistlerin mahvettiği yedi popüler adres!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Sosyal medya kullanıcıları en güzel 20 ülkeyi seçti!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Turistlerin akın ettiği kent öyle bir hale geldi ki...
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan sığınağın şaşırtan değişimi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Sular çekilince gün yüzüne çıkan saklı gemi: Monte Carlo
GezginGezgin
Dünya barışı için yollara düşen gezgin

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Avustralya