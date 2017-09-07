 Misafirlerini emektar tramwayda ağırlıyor

1920’lerde Melbourne sokaklarında dolaşan bir tramvay nasıl olur da insanların seyahat rotası haline dönüşür derseniz Kamp Kulning bu soruya cevap verir nitelikte. 1970’lere kadar insanları taşıyan bu emektar, restore edilerek Kamp Kulning misafirlerinin konaklayacağı bir yer haline getirilmiş. Tamamen vintage bir havanın hakim olduğu iki yatak odası, mutfak, banyo ve oturma alanları bulunan tramvaya, bir de 1950’lerden bir karavan eşlik ediyor. Bu karavanın sahibi ise Kulning’in sahibi Angela.

Angela, aynı zamanda gelenleri kendi karavanında da misafir ediyor ve güzel bir tatil için eşlik ediyor. Angela, araziyi birkaç sene önce satın aldığında burada birkaç kulübe ve eski bir tramvay öylece yatıyormuş. Bölgeye sihirli bir dokunuş yapan Angela sayesinde artık insanlar iyi bir hafta sonu geçirmek için buraya geliyorlar.

Ayrıca Instagram sayfasında tramvayın ve odaların yenileme aşamalarını paylaşarak takipçilerine bilgide veriyor.

Herkese kapısı açık olan Kulning, misafirlerine şöyle sesleniyor: “Kamp Kulning harika bir yerdir ama Avustralya’da olduğunu unutmayın. Yani buraya gelirken ayakkabılarınız kirlenecek ve bazı böceklerle uğraşacaksınız. Çok rahat bir uyku çekeceksiniz ama havalı ve lüks herhangi bir şey beklemeyin. Bu tramvay 90 yaşında! Tahmin edebileceğiniz gibi biraz aşınmış ve yıpranmış. Ama bu ona ayrı bir hava katıyor. Biraz köhne ve kırsal bir yerdir burası. Aynı zamanda eşsiz ve eğlenceli ve biraz rahatlamak için harika bir yerdir.”