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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mineral zenginliğiyle öne çıkan Sultaniye Kaplıcaları'na yoğun ilgi
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.06.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Mineral zenginliğiyle öne çıkan Sultaniye Kaplıcaları'na yoğun ilgi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları, mineral değerleriyle bu bayram da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Sultaniye Kaplıcaları, mineral değerleri açısından Türkiye'deki nadir kaplıcalardan biri. Muğla'da ilçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunuyor. Kaplıcalar, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da yabancı turistlerin çamur savaşlarına ev sahipliği yapıyor. Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'na gelen turistler, Köyceğiz, Marmaris ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle taşınıyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de kara yoluyla ulaşım sağlanıyor.

Mineral zenginliğiyle öne çıkan Sultaniye Kaplıcalarına yoğun ilgi

"Güzellik çamuru"
Yaz sezonunda günde yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiği ve cildi güzelleştirdiğine inanıldığı için "güzellik çamuru" olarak da adlandırılıyor. Antalya, Marmaris ve Fethiye'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalı'nda bindikleri teknelerle Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'na ulaşıyor. Köyceğiz'de sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.

Mineral zenginliğiyle öne çıkan Sultaniye Kaplıcalarına yoğun ilgi

Romalılar döneminde hastane haline getirildi
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan Sultaniye Kaplıcaları'nın tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapının da bulunduğunu anlattı. Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece arasındaki sıcaklığı ve mineral zenginliğiyle dikkat çektiğini belirten Ceylan, ziyaretçilerin bu nedenle de bölgeyi tercih ettiğini söyledi. Ceylan, Sultaniye Kaplıcalarının M.Ö. 100 yıllarında Kaunoslularca kullanıldığının bilindiğinden bahsetti. Ayrıca, bölgenin daha sonra Romalılar döneminde hastane haline getirildiğini ve girişine "Tanrılar adına buraya ölüm giremez" yazıldığını, Ölemez Dağı'nın da ismini buradan aldığını vurguladı.

Mineral zenginliğiyle öne çıkan Sultaniye Kaplıcalarına yoğun ilgi

165 bin ziyaretçi
Bayram tatili dolayısıyla kaplıcalarda bir yoğunluk yaşandığını ve yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini beklediklerini anlatan Ceylan, şöyle konuştu: "Sultaniye Kaplıcaları'na Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve Baltık ülkelerinden ziyaretçiler geliyor. Kaplıcalar yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Sultaniye kaplıcalarını 100 bin yerli 65 bin yabancı turist ziyaret etti."

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Sultaniye'nin, içindeki mineral yoğunluğu bakımından Venezuela'dan sonra dünyanın en önemli ikinci kaplıcası olduğunu vurgulayan Ceylan, yıl boyu açık olan kaplıcaların Türkiye'nin her bölgesinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Kaplıcanın suyunun kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içerdiğini anlatan Ceylan, ziyaretçilerin önce çamur havuzlarına sonra temizlenerek kaplıcalara girdiğini belirtti.

 

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