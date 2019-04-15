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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Milli Saraylar’ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Milli Saraylar’ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar 3 ayda 335 bin turisti konuk etti. Milli Saraylar’dan yapılan açıklamaya göre, 2019’un ilk çeyreğinde Milli Saraylar’ı ziyaret edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 11 artış gösterdi.

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Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin sayısında da yoğun bir artışın gözlendiği Milli Saraylar’ı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek 120 binden 178 bine çıktı. Ziyaretçi sayısında en yoğun ilgiyi gören Dolmabahçe Sarayı’nı, önceki yıl 192 bin 142 kişi ziyaret ederken saray bu yılın ilk üç ayında 245 bin kişinin ilgi odağı oldu. Anadolu Yakası’nda en çok ziyaretçi ağırlayan Beylerbeyi Sarayı’nı ziyaret edenlerin sayısı ise 25 binden 27 bine çıktı. Ihlamur Kasrı'ysa 2018’deki gibi 19 bin kişiyle sıralamada üçüncü oldu.

Milli Saraylar’ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

2018'de 1 milyon kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılı için öngördüğü "50 milyon turist" hedefine ulaşma yolunda önemli bir başarıya imza atan Milli Saraylar’a bağlı tarihi saray, köşk ve kasırları, 2018’de 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

 

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