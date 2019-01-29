Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) verilerine göre, Türkiye'de 44 milli park ve 243 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 112 tabiat anıtı bulunuyor. Kurum koruması altındaki alanlara yapılan yatırımlar, buraların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan koruma alanları kimi zaman insanları yeşile davet ediyor, kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zamansa bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor.

Rekor ziyaretçi

Vatandaşların doğaya olan yoğun ilgisi, rakamlara da yansıdı. Bu kapsamda 2017 yılında korunan alanları 25 milyon kişi ziyaret ederken, geçen yıl rakam 35 milyon 360 bin 393 kişiye ulaştı ve rekor kırıldı.

Korunan alanların rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlaması, insanların tercihini daha çok doğadan yana kullandığını gösterdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktalara yaptığı konaklama tesisleri, sosyal donatılar ve buralara yönelik düzenlenen günübirlik turlar, söz konusu alanların ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynadı.

Hava durumu, giriş ücreti, park ve rota bilgisi cepte

Gelişen teknoloji ve artan cep telefonu kullanımıyla birlikte milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktaların ziyaretçi sayısının yükselmesinde "Milli Parklar Mobil Uygulaması’nın da büyük payı bulunuyor. Korunan alanları ceplere taşıyan Milli Parklar Mobil Uygulaması ile bu noktalar hakkında bilgi almak ve buraları ziyaret etmek daha kolay hale geliyor.

Milli Parklar Mobil Uygulaması'ndaki fotoğraf galerileri sayesinde, ziyaret edilecek milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi yerler hakkında önceden izlenim edinilebiliyor. Uygulamayla korunan alanların hava durumu, giriş ücreti, rota bilgisi ve park durumu gibi detaylara ulaşılabiliyor. Ayrıca ziyaretçiler, Milli Parklar Mobil Uygulaması içindeki haber, duyuru, anket modüllerinden güncel bilgi ve haberlere de erişebiliyor.

Fotoğraflar: DepoPhotos