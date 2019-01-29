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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.01.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parkları, geçen yıl ziyaretçi akınına uğradı. Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parkları, geçen yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Tercihini doğadan yana kullanan 35 milyondan fazla kişi yıl boyunca buralara akın etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) verilerine göre, Türkiye'de 44 milli park ve 243 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 112 tabiat anıtı bulunuyor. Kurum koruması altındaki alanlara yapılan yatırımlar, buraların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan koruma alanları kimi zaman insanları yeşile davet ediyor, kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zamansa bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor.

Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı

Rekor ziyaretçi

Vatandaşların doğaya olan yoğun ilgisi, rakamlara da yansıdı. Bu kapsamda 2017 yılında korunan alanları 25 milyon kişi ziyaret ederken, geçen yıl rakam 35 milyon 360 bin 393 kişiye ulaştı ve rekor kırıldı.

Korunan alanların rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlaması, insanların tercihini daha çok doğadan yana kullandığını gösterdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktalara yaptığı konaklama tesisleri, sosyal donatılar ve buralara yönelik düzenlenen günübirlik turlar, söz konusu alanların ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynadı.

Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı

Hava durumu, giriş ücreti, park ve rota bilgisi cepte

Gelişen teknoloji ve artan cep telefonu kullanımıyla birlikte milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi noktaların ziyaretçi sayısının yükselmesinde "Milli Parklar Mobil Uygulaması’nın da büyük payı bulunuyor. Korunan alanları ceplere taşıyan Milli Parklar Mobil Uygulaması ile bu noktalar hakkında bilgi almak ve buraları ziyaret etmek daha kolay hale geliyor.

Milli Parklar Mobil Uygulaması'ndaki fotoğraf galerileri sayesinde, ziyaret edilecek milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı gibi yerler hakkında önceden izlenim edinilebiliyor. Uygulamayla korunan alanların hava durumu, giriş ücreti, rota bilgisi ve park durumu gibi detaylara ulaşılabiliyor. Ayrıca ziyaretçiler, Milli Parklar Mobil Uygulaması içindeki haber, duyuru, anket modüllerinden güncel bilgi ve haberlere de erişebiliyor.

Milli parklar ziyaretçi rekoru kırdı

 Fotoğraflar: DepoPhotos

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