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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde yöresel otların tanıtımı amacıyla ‘1. Milas Ot Festivali’ düzenlendi. Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi’nin katkılarıyla Kapıkırı Mahallesi’nde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

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Festivale katılanlar, stantlarda satışa sunulan yöresel otlara ve lezzetli ot yemeklerine yoğun ilgi gösterdi. Konser, yemek yarışması ve çocuklara yönelik etkinliklerle renkli görüntülere sahne olan festivalde, yoğun bir ziyaretçi katılımı yaşandı.

Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Şifa yönünden oldukça zengin

Milas Kaymakamı Eren Arslan, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçenin aynı zamanda sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı şeklinde değerlendirilen yenilebilir ot türleri ve şifalı bitkiler yönünden de oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Arslan, festivalde sarmaşık otu, tilkişen, arapsaçı, hardal otu, ebegümeci, sarı ot, köreme, kazyak ve kenker gibi yenilebilir yöresel otların halk tarafından sergilendiğini söyledi.

Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç de yöresel otların bilinçsizce tüketimin önüne geçerek, bu bitkilerin gelecek nesillere ulaştırılmasının önem taşıdığını aktardı.

Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu

 

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