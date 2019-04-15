Milas Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Muğla’nın Milas ilçesinde yöresel otların tanıtımı amacıyla ‘1. Milas Ot Festivali’ düzenlendi. Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi’nin katkılarıyla Kapıkırı Mahallesi’nde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.
Festivale katılanlar, stantlarda satışa sunulan yöresel otlara ve lezzetli ot yemeklerine yoğun ilgi gösterdi. Konser, yemek yarışması ve çocuklara yönelik etkinliklerle renkli görüntülere sahne olan festivalde, yoğun bir ziyaretçi katılımı yaşandı.
Şifa yönünden oldukça zengin
Milas Kaymakamı Eren Arslan, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçenin aynı zamanda sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı şeklinde değerlendirilen yenilebilir ot türleri ve şifalı bitkiler yönünden de oldukça zengin olduğunu kaydetti.
Arslan, festivalde sarmaşık otu, tilkişen, arapsaçı, hardal otu, ebegümeci, sarı ot, köreme, kazyak ve kenker gibi yenilebilir yöresel otların halk tarafından sergilendiğini söyledi.
Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç de yöresel otların bilinçsizce tüketimin önüne geçerek, bu bitkilerin gelecek nesillere ulaştırılmasının önem taşıdığını aktardı.
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