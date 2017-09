Mikonos’ta yaz tüm hızıyla sürüyor

- Gündüz popüler plajlara akşam restoranlara istediğiniz kadar rezervasyon yapın. Saatinde oturmanız, ayakta beklememeniz mümkün değil. Kasa kasa şampanya açtıracağınızı şefe söylemediyseniz tabii. Bunu göze alın, öyle gidin. Oturdunuz, yediniz içtiniz eğlendiniz, sonrasında hesap bayağı yüksek gelecek. Mikonos Bodrum’dan pahalı. Bunu da göze alın, öyle gidin.







- Çok sıra bekliyorsunuz ve pahalı diyorum ama kötü asla demiyorum. Aşırı kalabalıktan servisin aksadığı oluyor ama işler inanılmaz ciddiyetle yürüyor. Başarının temeli zaten buradan geliyor.







- Principote Panormos, Scorpios, Alemagou bu yılın en gözde plajları. Hepsinde konsept, yemek, dekor, müzik, müşterilerin kıyafet seçimine kadar her şey bütünsel bir uyum içinde. Sahtelik yok tümü doğal ve yerinde. Principote Panormos buradaki en şık plajlar. Servis ve yemekler mükemmel, hedonizmde son nokta. Scorpios’un bohem dünyası etkileyici. Spilia plaj değil, sadece restoran. Yemekler yediğim ve gördüğüm kadarıyla diğer her yerden daha iyi. Ama o bekleme sırası yok mu?







- Nammos’a bu yıl hiç gitmek istemedim. Arkasına otel ve açık hava alışveriş merkezi yapmışlar. Bize mi benzemeye başladı Yunanlılar? Benim gittiğim hafta Antonis Remos ve Eros Ramazotti konseri vardı. Konsere gidenlerden kişi başı 1000 euro ödedikleri masaların sahneye ne kadar uzak olduğunu dinledim.







- Mikonos’ta mutlaka bilinmiş plajlara gidip tonla para dökmek lazım değil. Issız, organize olmamış güney ve kuzeyinde kayalıkların içine saklanmış irili ufaklı koylar ve bazılarının önlerinde güneşte ahtapotların asılarak kurutulmaya bırakıldığı leziz basit tavernalar var. İstiyorsanız tercihinizi bunlardan yapın.







- Yunanistan’da yeşil rengiyle yolda Veneti tabelasını görürseniz hemen durun. Atina havalimanı gidiş terminalinin dışındaki kafe-fırın da onların. Atina ve civarı dışında Mikonos’ta da 1948 yılından beri hizmet veriyor. Ama ne hizmet! Akla gelebilecek her tür pastane ve fırın ürünleri mevcut. Ne beğendiyseniz; börek, simit, poğaça, baklava, helva hepsinden yiyin. Aynı durum şehir merkezinde Gerasimos fırını içinde geçerli. En iyi cappucino freddo burada. Fırınlarda pek pizza kruvasan türlerine yanaşmayın boşuna kalori almayın. Kendilerine özgü ürünler kadar iyi yapamıyorlar.







- Diğer adaların aksine Mikonos’ta her yaz yeni bir yer, mekân açılabiliyor. Bu yazın en sağlıklı yenisi Psarou yolunda Marenga Milk Bar ve Ornos yolunda Bowl. Her sabah börek poğaça yemekten ağırlaşan midelerimiz resmen sayelerinde kurtuldu. Marenga’da yumurta köftelerinin içinde servis ettikleri yumurta, keçi peyniri, avokado, kızarmış ekmek sunumu çok orjinal. Bowl’da smoothie’ler, acai ve yumurta kaseleri harika.



- Bill and Coo Otel Mikonos’un saklı cennetlerinden. Şehrin hemen bitişiğinde, Agios Ionannis’te. Manastır Otel’in Bodrum’da şehre göre konumu nasılsa aynı o durumda. Yani manzaranın, güneş batımının tadına doyum olmuyor. Tüm karmaşanın yakınında sessiz sakin. Yenilenmiş spa’sında çift kişilik jakuzili, saunalı masaj suitlerini denemelisiniz. Şef Ntinos Fotinakis’in daha çok Mikonos ve çevre adalarda yetişen doğal ürünlerle hazırladığı degüstasyon mönüsünü tatmalısınız. Gastronomik mutfağa benim gibi biraz uzaksanız Yunanistan’da bir kez olsun gidin. Modern Ege mutfağının bu dönüştürülmüş hali damak tadımıza çok yakın ama farklı bir deneyim.







- Şehir merkezinde akşam yemeğinden sonra önce Astra’ya ardından sırasıyla Bonbonniere, Moni, (Guzel) diye devam ederek sabahı sabah edebilirsiniz. Ada’da harika sanat galerileri, butikler ve mücevher tasarımcıları var. Free Shop mağazasında favori sandaletim Ancient Greek Sandals’ın her yerde rastlanmayacak kadar çok çeşidini bulabilirsiniz. Ada Kamara, Iliana Bassiana’nın giyim tasarımları, Nikos Koulis’inizlemesi bile güzel mücevherleri, Skoufa ve Raretti Galeri’leri kaçırılmayacaklar listesinde. Şehir merkezinde hiç bıkmayacağım klasik ise sabah ve akşam üzeri Little Venice bölgesinde manzaranın keyfini çıkarmak.