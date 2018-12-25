Midilli Adası'nın turizm merkezi Molivos Kasabası
Son yıllarda yoğun Türk turist akınına uğrayan Midilli Adası’nın kuzeybatı ucundaki Molivos (Mithymna), adanın turizm merkezi konumunda yer alıyor. Mitolojiye göre Mithymna, antik dönemlerdeki Kral Makaras’ın kızlarından birinin adı ve saygıdeğer veya sevilen anlamına geliyor.
Ortaçağ döneminde şehir, bugünkü adı olan Molivos olarak anılmaya başlanmış.
Hagios Pandeleimonas Kilisesi, Hagia Kiriaki Kilisesi ve 1795’de inşa edilen Taksiarhis Bazilikası bölgede görülmeye değer yerlerin başında geliyor.
Ayrıca Molivos’ta 18'inci yüzyıl sonlarına dayanan birçok konağa ev sahipliği yapıyor.
Bunlardan biri, çok iyi işlenmiş duvar resimleri ile süslü Giannakou konağı. M.S. 6'ıncı yüzyılda İmparator Justinyen’in temelini attığına inanılan Molivos Kalesi, ağaçtan yapılan kapısıyla bir sembol olarak şehri süslüyor.
Kalenin, M.S. 14'üncü yüzyılda yapılan çalışmalar ve Osmanlılar tarafından yapılan eklemelerin sonunda bugünkü halini aldığı biliniyor. 1960’tan sonra turizmin geliştiği bölge, 1965 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmıştı.
Molivos’un dört kilometre kuzeydoğusunda, romatizma, kadın hastalıkları, damar sertliği hastalıklarına iyileştirici özellikleri ile dikkat çeken, klorür ve sodyum açısından zengin olan ünlü kaplıcalara sahip Eftalou köyü de yer alıyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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