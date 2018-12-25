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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Midilli Adası'nın turizm merkezi Molivos Kasabası
Seyahat
Hürriyet Seyahat
25.12.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Midilli Adası'nın turizm merkezi Molivos Kasabası

Son yıllarda yoğun Türk turist akınına uğrayan Midilli Adası’nın kuzeybatı ucundaki Molivos (Mithymna), adanın turizm merkezi konumunda yer alıyor. Mitolojiye göre Mithymna, antik dönemlerdeki Kral Makaras’ın kızlarından birinin adı ve saygıdeğer veya sevilen anlamına geliyor.

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Ortaçağ döneminde şehir, bugünkü adı olan Molivos olarak anılmaya başlanmış.

Midilli Adasının turizm merkezi Molivos Kasabası

Hagios Pandeleimonas Kilisesi, Hagia Kiriaki Kilisesi ve 1795’de inşa edilen Taksiarhis Bazilikası bölgede görülmeye değer yerlerin başında geliyor.

Midilli Adasının turizm merkezi Molivos Kasabası

Ayrıca Molivos’ta 18'inci yüzyıl sonlarına dayanan birçok konağa ev sahipliği yapıyor.

Midilli Adasının turizm merkezi Molivos Kasabası

Bunlardan biri, çok iyi işlenmiş duvar resimleri ile süslü Giannakou konağı. M.S. 6'ıncı yüzyılda İmparator Justinyen’in temelini attığına inanılan Molivos Kalesi, ağaçtan yapılan kapısıyla bir sembol olarak şehri süslüyor.

Midilli Adasının turizm merkezi Molivos Kasabası

Kalenin, M.S. 14'üncü yüzyılda yapılan çalışmalar ve Osmanlılar tarafından yapılan eklemelerin sonunda bugünkü halini aldığı biliniyor. 1960’tan sonra turizmin geliştiği bölge, 1965 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmıştı.

Midilli Adasının turizm merkezi Molivos Kasabası

Molivos’un dört kilometre kuzeydoğusunda, romatizma, kadın hastalıkları, damar sertliği hastalıklarına iyileştirici özellikleri ile dikkat çeken, klorür ve sodyum açısından zengin olan ünlü kaplıcalara sahip Eftalou köyü de yer alıyor.

Midilli Adasının turizm merkezi Molivos Kasabası

Fotoğraflar: DepoPhotos

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