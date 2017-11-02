Mersin'in Spor Tarihinde Efsaneler Yatar

16 Ağustos 1925 yılında Mersin İdman Yurdu’nun tarihindeki en büyük başarılarının ardından bir efsane yatar. Lefter Küçükandonyadis. Sadece Lefter değil, Turgay Şeren’de üstelik 2 dönem teknik adamlığını yapar Kırmızı lacivertlilerin. Mediterraneo..1991 yapımı şahane bir İtalyan filmi. Yunan adasını (Meis) işgale gelen bir grup İtalyan askerinin hikayesini anlatır bu harika film. Ve işgal etmeye geldikleri adanın onları nasıl teslim aldığını. Filmi izledikten sonra insanın içini buram buram bir “Meis’i görme hissi” kaplar. Yeniden aşık olursunuz, Akdeniz’e ve Akdeniz’in o sıcacık insanlarına… Ben de bu tür duygular uyandırdı Mersin… Denizi… Kumu.. Güneşi.. Tarihi.. Ve insanlarıyla...



Buram buram bir Mersin’i yeniden görme isteğiyle ayrıldım Mersin’den.



Denizi, kumu, güneşi, tarihi dedim..



Elbette sporunu atlamadım Mersin’in. Ve o sporun lokomotifi Mersin İdman Yurdu’nu. 16 Ağustos 1925 yılında Mersin İdman Yurdu’nun tarihindeki en büyük başarılarının ardından bir efsane yatar. Lefter Küçükandonyadis. 1966-67 sezonunda Lefter’in teknik Direktörlüğü’nde 1. Lig’e çıkar Mersin İdmanyurdu. Ve kulüp tarihinin en anlamlı kupasını da aynı yıl Bülent Ecevit’in elinden alır. Başbakanlık kupası. Sadece Lefter değil, Turgay Şeren’de üstelik 2 dönem teknik adamlığını yapar Kırmızı lacivertlilerin. 1982-83 yılında Fenerbahçe ile Türkiye Kupası’nda final oynar. Finali kaybeder ama Türkiye’yi Kupa Galipleri Kupası’nda Avrupa’da temsil eder.



Mersin İdman Yurdu şimdi ne yazık ki hakettiği yerden uzakta. 86 milyon TL borçla birlikte bir çıkmazın içinde sürükleniyor. Lefterlerin, Turgay Şerenlerin, Kadri Aytaçların ve gol kralı Osman Arpacıoğluların takımı bu durumu hiç haketmiyor. Mersin’de kiminle konuşursanız konuşun bu durumdan şikayetçi.



Ali Tekin.. Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı. Eleştirilerin odağındaki isim. Ali Tekin’i sorguluyor Mersinliler.

- Madem bu takıma para harcamayacaktı, niye başkan oldu? Başkan’a sorarsanız o para harcamaya, Mersin İdman Yurdu’na yatırım yapmaya hazır. “Ama” diyor: - Kulübe para harcamam mümkün değil. Tüm banka hesapları ipotekli.



Yatıracağım her para geleceklere temlik koyduran alacaklılara gidecek. Aylık 1 milyon 300 bin TL geliri var Mersin İdman Yurdu’nun. Borçları olmasa çok rahat bir şekilde kendini çevirir. Başkan isim vermedi ama aldığım bilgilere göre alacaklarının çok büyük bir kısmı da eski yöneticilerden oluşuyor.



Sporda en büyük markası Mersin İdman Yurdu, Mersin’in. Ama ikinci bir marka da hızla büyümeye başlıyor. Başkan Burhanettin Kocamaz’ın öncülüğünde daha önce Tarsus’ta başlayan Maraton Tarsus sınırlarını aştı ve Mersin’de düzenlenmeye başladı. İlki 2015 yılında koşulan maratonun ikincisi 11 Aralık’da koşulacak. Mersin Maratonu, bir Mersin klasiği olma yolunda hızla ilerliyor. Uluslararası bir yarış olarak İAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonu) takviminde kendine yer bulmuş bile. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve ekibi önümüzdeki günlerde ulusal medyanın İstanbul’daki temsilcileri ile bir araya gelecek. Mersin Maratonu için düğmeye basacak.



Ülkemizin en güzel sahil şeridinde, denizin mavisiyle buluşacak olan Maraton, Mersin’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Akdeniz insanın sıcaklığını dünyaya sergileyip, Mersin ile dünya arasına köprüler kuracak. Mersin Maratonu 42 kilometre 195 metre, 15 kilometre ve Halk koşusu diye 3 ana bölümden oluşacak. Kentte, Forum alışveriş merkezinde 9-10 Aralık tarihlerinde bir maraton fuarı açılacak. Bu hızla ve aşkla devam ederse Mersin Maratonu Türkiye’nin en güzel maratonlarından biri haline gelecek. Mersin, Türkiye’nin en önemli sahil kenti. 321 kilometrelik bir sahil şeridine sahip. Bu kıyıların 108 kilometrelik bölümünü doğul kumsallar oluşturuyor. Alahan Manastırı, Cennet ve Cehennem, Kızkalesi, Ayaş, Soli-Pompeipolis, Kleopatra kapısı, Kız kalesi gibi pek çok tarihi ve turustik mekana sahip. Sadece 2 ay kış yaşanıyor. Bu bakımdan tıpkı Antalya gibi spor turizmine ev sahipliği yapabilecek müthiş bir potansiyeli var. Ama ne yazık ki bu yanı hiç düşünülmemiş. Antalya’ya her yıl üstelik kış aylarında, yani ölü sezonda bin 200 takım geliyor. Otel ve antrenman sahası bulamayan ya da bu noktada sıkıntı yaşayan takımlar da Mısır’a, Tunus’a kaçıyorlar. Mersin muhteşem tarihi, sıcak kanlı insanları ve doğasıyla spor turizminin kalesi olmayı da hakkediyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Dijital Gözlükle Futbol Turnuvası yapılan ödül töreni ile sona erdi. Hürriyet Gazetesi Yalçın Bayer ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan da ödül törenine katıldı.



Dijital Gözlükle Futbol Turnuvası’nın ödül törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Forum Mersin Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Adem Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Forum çok hareketli bir yer ama bu Dijital Gözlükle Futbol Turnuvası ile daha da hareketlendi. Bu tür etkinliklerin bundan sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Esnaflarımıza da hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Bu turnuvanın burada yapılmasında bize destek veren Forum Mersin Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Adem Erol’a, turnuvayı güzel lisanıyla sunan Vatan Şaşmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Forum Mersin’de gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan turnuvaya Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Vatan Şaşmaz’ın sunuculuğunu yaptığı Dijital Gözlükle Futbol Turnuvası’na 17 yaş üstü kadın erkek olmak üzere 128 takım katıldı. Turnuvaya katılan takımlar futbola farklı bir açıdan bakarak oynama fırsatı buldu. Taktıkları gözlüklerle sahanın tepesine kurulan kameranın görüntülerinden kendilerini kuş bakışı izleyerek futbol oynamaya çalışan oyuncular renkli sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da penaltı vuruşu yaptığı turnuvada, Yetenek Sizsiniz yarışmasında birinci olan Eren Roi’nin yaptığı freestyle gösterisi izleyenlerden büyük ilgi gördü. Futbol ile teknolojiyi birleştiren ve 3 gün süren maçlarda galip gelen takımlar bir üst tura yükseldi. Takımların bolca mücadele ettiği turnuvada son gün oynanan maçların ardından galip gelen takımlara Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından ödülleri verildi.